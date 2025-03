“Se activa la bomba”: las repercusiones en los medios de Europa ante el nuevo interés de Red Bull por Colapinto

Yuki Tsunoda subiría al lugar de Liam Lawson en Red Bull, mientras que Franco Colapinto podría ocupar el lugar vacante en Racing Bulls

La Fórmula 1 vive horas de incertidumbre luego del Gran Premio de China. Y quien puede capitalizar esas dudas respecto del futuro de la competencia es Franco Colapinto. El argentino, que actualmente ocupa el rol de piloto de reserva en Alpine, quedó en el foco de las noticias después del fuerte rumor que comenzó a circular en el paddock del Gran Circo, que lo posiciona como posible nuevo integrante de Racing Bulls. A todo esto se suma la situación de Jack Doohan, quien volvió a tener un resultado decepcionante y sus horas en la butaca podrían estar contadas.

Todo comenzó con el pésimo rendimiento que está teniendo Liam Lawson en Red Bull, algo que derivó en que la escudería del energizante se encuentre evaluando su prematura salida del equipo después de tan solo dos Grandes Premios. Su reemplazante sería Yuki Tsunoda, quien dejaría vacante su butaca en el equipo satélite de la marca de los dos toros. Y, ante la necesidad de ocuparlo, el nombre de Colapinto estaría en el radar, algo que ya había ocurrido en la temporada 2024, cuando Christian Horner, director de team austriaco, mantuvo una reunión con su par de Williams, James Vowles, para averiguar sobre la situación del pilarense.

“Bombazo en la F1: Red Bull trabaja para que Colapinto pilote ya para Racing Bulls”, tituló el medio español Mundo Deportivo, sobre la noticia que causó gran repercusión en medios internacionales. Por su parte, Marca, portal del mismo país, indicó que “Red Bull activa la ‘bomba’ Colapinto”. Al mismo tiempo, Relevo, uno de los primeros que comenzó a difundir el rumor, catalogó la nota como una “Carambola en la Fórmula 1: Alpine negocia con Racing Bulls para ceder a Franco Colapinto y ocupar el hueco de Yuki Tsunoda”.

La portada del medio especializado Motorsport, sobre las especulaciones que rodean a Colapinto

Por su parte, el medio especializado Motorsport, aseguró que "Red Bull planea dar a Colapinto el asiento de Racing Bulls“. A esto, agregó: “Así, el argentino volvería a la parrilla después de las nueve carreras que hizo como titular el pasado año como sustituto de Logan Sargeant en Williams. Ahí, Colapinto dejó una gran impresión, especialmente en las primeras apariciones, y aunque luego tuvo un accidentado final, su talento quedó patente, así como la enorme repercusión que genera y, por tanto, el respaldo económico que logra de numerosos patrocinadores”.

Al mismo tiempo, el portal mencionó las complicaciones que tendrían las negociaciones para llevar a cabo el arribo del argentino a la cúpula de la bebida energizante. Todo esto, en relación con que en la transacción estarían involucrados tanto Alpine como Williams, quien cedió al joven de 21 años al team francés. Precisamente, este mismo movimiento es el que intentaría capitalizar el equipo austriaco.

El titular por el que optó Mundo Deportivo, medio español

“Aún no está confirmado, y aunque Red Bull no quiso dar por buena esta información de Motorsport.com, tampoco quiso o pudo negarla”, concluyó el medio especializado. No obstante, también hay que poner en la balanza la tensa situación que se está viviendo en Alpine, ya que Flavio Briatore, asesor ejecutivo, dejó entrever que el argentino podría obtener una butaca titular en esta misma temporada. Todo esto se vincula con el mal arranque de año que está teniendo Doohan, quien en el GP de China volvió a ser sancionado y la FIA ya le quitó cuatro puntos en la superlicencia.

“Creo que Liam ha tenido un par de carreras duras, un fin de semana duro aquí. Seguiremos evaluándolo. Nos llevaremos una pila de datos para echarle un vistazo. Eso es lo que haremos. Siempre va a haber especulaciones en el paddock. Como he dicho, acabamos de terminar la carrera aquí. Nos llevaremos la información y le echaremos un buen vistazo", aseguró Horner en diálogo con Motorsport, negando un posible cambio de pilotos.

“Es realmente difícil, la verdad. Creo que el margen de tiempo es muy pequeño, pero sinceramente, no es excusa”, afirmó el propio Lawson a Sky Sports F1. “Lamentablemente, no tengo tiempo para acostumbrarme, pero tengo que resolverlo lo más rápido posible. Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir. Y si no lo hago, no voy a estar”, añadió.

La tapa de Relevo sobre Colapinto

En cambio, Tsunoda, quien sería su reemplazante, fue contundente cuando le preguntaron sobre si le gustaría subir a Red Bull en Suzuka: “¿Japón? Sí, totalmente. Es decir, el coche (Red Bull) es más rápido”. No obstante, el neozelandés no se mostró conforme con estas especulaciones, y desafió a su excompañero en la escudería satélite.

“He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado, y también lo hice en la Fórmula 1, así que puede decir lo que quiera”, explicó Lawson sobre Yuki. Pese a eso, los registros no marcan algo tan notorio como dicta Liam, ya que cuando ambos compartieron asiento en Racing Bulls, el japonés lo superó en el marco de las once carreras que estuvieron juntos, mientras que en las clasificaciones lo venció por 10 a 1.

“Esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha”, reveló Helmut Marko, asesor ejecutivo, a Sky Alemania luego de la carrera en China. En este contexto, el panorama marca que habrá movimientos en la previa del Gran Premio de Japón, que se correrá el fin de semana del 4 al 6 de abril, y Franco Colapinto podría ser uno de los grandes protagonistas.

El título que utilizó Marca para explicar el cimbronazo de Colapinto en la F1