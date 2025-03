La particular respuesta del Tata Martino sobre la posibilidad de ser DT de Boca Juniors en un futuro

Gerardo Martino es un gran anhelo de la dirigencia de Boca Juniors porque fue buscado en distintas oportunidades, pero siempre existió una respuesta negativa. La más reciente sucedió hace poco tiempo, a comienzos de 2023, el Xeneize volvió a la carga por él para ocupar el lugar dejado vacante por Hugo Ibarra en marzo de ese año. El Tata se mostró inflexible en su postura y, pocos meses después, asumió en el banco del Inter Miami para dirigir a Lionel Messi, aunque el sextuple campeón de la Copa Libertadores todavía puede ilusionarse con su llegada en el largo plazo.

Más allá de tener a Fernando Gago como entrenador, Martino fue interrogado sobre el interés mostrado por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme para tenerlo como DT. En una entrevista con ESPN, descartó que haya estado en la órbita del elenco de la Ribera tras su salida de la MLS y le dejó la puerta abierta al elenco argentino con vistas a un futuro: “Bueno, ustedes, los periodistas dicen todo lo que tienen que decir. El tema es que nosotros no digamos ninguna pavada... Cuando me fui de Inter dije que necesitaba estar en Rosario por lo menos unos cuantos meses, y así sucedió: desde diciembre estoy en Rosario. Evidentemente, en algún momento voy a volver a trabajar, pero nada más que eso”. Llegó a las Garzas en julio de 2023, dirigió 67 partidos y levantó 2 títulos (Leagues Cup 2023 y MLS Supporters’ Shield 2024).

Luego de retornar de los Estados Unidos, el Tata aprovecha este tiempo para relajarse en su ciudad natal y rodearse de sus seres queridos, aunque dejó en claro que volverá a trabajar en un futuro: “Descanso, descanso. Miro fútbol permanentemente, voy a ver a Newell’s, lo de siempre. Le dedicó tiempo a la familia y a los nietos. Cuando llegue el momento, se verá qué es lo que puede pasar”.

* Las frases de Gerardo Martino sobre Lionel Messi

En junio de 2024, Martino había dialogado con TyC Sports sobre esta posibilidad fallida: “Lo pensé mucho. Yo estaba sin trabajo y era un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo, esas posibilidades que te gustan mucho las vas viendo como si fueran la última y entonces lo pensé bastante. Las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar”.

Desde ese último intento para contratarlo, han pasado cuatro técnicos por Boca Juniors. Jorge Almirón reemplazó a Ibarra y llevó al equipo a la final de la Copa Libertadores 2023, en la que cayó ante Fluminense en tiempo suplementario. Más adelante, Diego Martínez asumió como director técnico, fue reemplazado por Gago y, en todas las etapas, hubo un breve interinato previo de Mariano Herrón.

En el extenso reportaje con ESPN, Gerardo Martino también se refirió a la situación vinculada a la posibilidad de ver a Lionel Messi en el Mundial 2026. Luego de haberlo entrenado en la Selección, Barcelona e Inter Miami, el orientador rosarino señaló: “Corre pura y exclusivamente por cuenta de él. A mí parece una situación muy bien pensada, muy inteligente, por más de que estemos hablando del mejor futbolista del mundo, cuando uno llega a una determinada edad y ya han pasado tantos años de carrera, es como en la vida: uno no proyecta de la misma manera a los 30 que a los 70 años”.

A continuación, se mostró de acuerdo en la postura del 10, quien evita proyectar y se mantiene afirmado en el día a día: “Para mí, es muy inteligente por parte de él ir viendo a corto plazo. No tiene mucho sentido posicionarse dentro de un año y medio adelante si tienes una determinada edad, una determinada carga de partidos. Y además porque tampoco hay una necesidad imperiosa de que él resuelva en este momento qué va a pasar en julio del año que viene”. “Me parece que es una buena posición la que tiene, una buena idea. Le da más chances de poder llegar bien que si pone la presión de definir hoy si va a estar o no en una Copa del Mundo”, manifestó.

El abrazo entre Gerardo Martino y Lionel Messi después de un partido del Inter Miami (Crédito: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Además, precisó cómo eran las prácticas junto a la Pulga y descartó que haya cualquier privilegio por sobre sus compañeros: “Lógico, para los futbolistas, no solamente él, sino otros futbolistas de una edad determinada, uno tiene que ir regulando a lo largo de la semana para que lleguen en buenas condiciones a los partidos. Obviamente, tiene sus rutinas de gimnasio, tiene su kinesiólogo con el que se atiende permanentemente. Pero en líneas generales y cuando está bien, participa absolutamente de todos los trabajos”.

Por último, metió a la Albiceleste en su lote de mejores equipos rumbo a la Copa del Mundo, que se realizará en los Estados Unidos, México y Canadá: “No hablo de candidatos firmes, yo prefiero hablar de la actualidad y creo que por lo demostrado por España en la última Eurocopa y el nivel de juego, por lo demostrado por Argentina en el último tiempo, incluida la Copa América que se disputó en Estados Unidos, es probable que hoy estén un escalón por encima del resto, pero esto es muy cambiante”.