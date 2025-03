Jorge Brito habló tras el sorteo de la Libertadores: el análisis del grupo que le tocó a River y qué dijo de la ausencia de Boca

* En análisis del grupo de River Plate

Luego del sorteo de los grupos de la Copa Libertadores, el presidente de River Plate, Jorge Brito, habló sobre lo que viene para su equipo en la zona B, donde tiene como rivales a Independiente del Valle de Ecuador, Universitario de Perú y Universidad de Chile. El máximo dirigente de la entidad millonaria fue mesurado en su análisis, aunque tiene confianza de cara al principal torneo internacional.

”Si llegaste a esta parte por algo es así. Vamos a viajar mucho, esa es la primera impresión, no hay rivales fáciles. Renovamos las ilusiones como todos los años y de alguna manera el sorteo es un punto de inflexión, con muchísima ilusión. Empieza la parte más linda del año”, comenzó Brito en una entrevista con ESPN.

“En los papeles lo que uno trata de evitar es la altura, viajás vos y viaja el rival, pero se renovaron las esperanzas y hay mucha expectativa”, agregó quien fue acompañado a Luque por Leonardo Ponzio y Enzo Francescoli.

En tanto que apuntó a la seguidilla de partidos que se viene desde inicios del mes próximo: “Es una Copa que se disputa la primera fase entre abril y mayo, vamos a juntar muchos partidos del campeonato y de la Copa Argentina. Es algo a lo que estamos acostumbrados. Tenemos un plantel en cantidad y calidad para las tres competencias”.

* Su elogio al buen plantel

Más allá de los rivales, viajes u otras complicaciones, subrayó la importancia del plantel que tiene: “Estamos muy contentos y tenemos para pelear los tres frentes”. Y añadió: “Estamos muy contentos con la jerarquía del plantel. Pudimos incorporar a Castaño, con las complejidades del mercado de Rusia, negociaciones que comenzaron en enero y terminaron hace pocos días”.

En tanto que al ser consultado por la ausencia en competencias internacionales de Boca Juniors, sostuvo: “No es mi estilo hablar del rival. No me genera nada, o lo que me genera para evitar violencia es mejor no expresarlo, aunque siempre quiero ganarle”.

Del año electoral que tendrá la institución, indicó que por ahora no tiene pensado postularse para algún otro cargo. “A partir del año que viene, cuando se venza el mandato, me convertiré en un hincha más, o me tocará acompañar”, aclaró. Cabe recordar que se modificó el estatuto y ya no está permitida la reelección.

* Su opinión sobre Boca Juniors

En cuanto a la posibilidad de que el actual entrenador, Marcelo Gallardo, sea algún día dirigente, manifestó: “Eso habría que preguntarle a él, es muy distinto ser dirigente y entrenador. Capacidad no le falta. Es una decisión de cada uno, yo nunca le pregunté si quería ser directivo”.

Por último, sobre el poderío de los equipos brasileños, concluyó: “Hace diez años estábamos más lejos de competir económicamente, pero hoy estamos más cerca de Flamengo o Palmeiras, maximizando los ingresos con la reforma del estadio, triplicando el marketing, la publicidad y los socios”.

River Plate es cabeza de serie del Grupo B de la Copa Libertadores y buscará en esta edición conquistar su quinta corona. Fue campeón en 1986, 1996, 2015 y 2018. El desafío comenzará en abril con los primeros partidos en su zona.

* El sorteo del grupo de River Plate