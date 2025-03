Debutaba en la F1, chocó en la vuelta de formación y recibió una dura crítica por su reacción: “Fue un poco vergonzoso”

Si el arranque de la temporada 2025 de la Fórmula 1 generaba grandes expectativas, la lluvia en la antesala del Gran Premio de Australia le puso todos los condimentos necesarios para tener un inicio a la altura. El diluvio ocasionó que las condiciones del asfalto del Circuito de Albert Park fueran completamente adversas para los pilotos, principalmente para los seis rookies que estaban debutando de forma oficial en la categoría. Lamentablemente, cuatro de ellos sufrieron un duro golpe al no poder completar la carrera, pero el que pasó un momento para el olvido fue Isack Hadjar, corredor de Racing Bulls, quien se estrelló durante la vuelta de formación.

Durante el giro protocolar que tienen que dar los monoplazas antes de que se dé inicio a la carrera, el joven de 20 años perdió el control del auto en la segunda curva del trazado y se estampó contra los muros. Ante esta situación, el francés rompió en llanto una vez que se bajó de su monocasco. Y, a pesar de las imágenes desconsoladoras, Helmut Marko, asesor de Red Bull y hombre clave en el desarrollo de la academia de pilotos de las escuderías de la bebida energizante, no tuvo compasión con Hadjar.

“Hizo una actuación entre lágrimas. Eso fue un poco vergonzoso”, expresó Marko, con dureza, en diálogo con ORF. Pese a que el austriaco de 81 años suele ser polémico a la hora de sus declaraciones, sus palabras no sentaron bien puertas adentro del equipo. Incluso, el director de RB, Laurent Mekies, le comentó a Sky Sports F1 que “Realmente tratamos de aislarlo de todo el ruido exterior”.

Al mismo tiempo, uno de los que tuvo una postura completamente contraria a Helmut Marko fue Anthony Hamilton, el padre de Lewis, quien interceptó a Hadjar en el paddock para consolarlo. El papá del siete veces campeón de la Fórmula 1 le dio un notable abrazo en el momento que el francés estaba llorando con el casco todavía puesto.

“En cuanto vi lo que le había pasado a Isack, se me encogió el corazón. Sé lo difícil que es para estos jóvenes pilotos llegar a la Fórmula 1; la presión es enorme. Estás en la grilla de partida por primera vez, y de repente, simplemente no sucede. Debe ser una de las peores sensaciones del mundo. Realmente lo comprendo y solo quería darle un abrazo, así que lo traté como un padre a su hijo“, comentó el padre del hoy hombre de Ferrari.

“Solo estoy avergonzado y apenado por el equipo. Quiero decir, me pasé, patiné demasiado las traseras y una vez que perdí el coche, traté de salvarlo, pero yo era solo un pasajero. Me estoy perdiendo una experiencia. Mi primer Gran Premio, perderme una pista mojada. Ojalá pudiese estar pilotando ahora mismo”, comentó en la rueda de prensa el propio Hadjar.

A esto, agregó: “Solo tengo que mantener la cabeza alta y demostrar mi valía. Ayer lo hice bien. Estoy enojado, quiero decir, estos errores, pueden suceder, es solo que romper el coche tan temprano en la temporada realmente me rompe el corazón. Lo siento mucho por el equipo. Siento la presión que me pongo a mí mismo para rendir, pero la presión externa siempre será un poco menor que esa. La presión que tienes al llegar a la F1 es más difícil, porque ahora que estoy en la F1 solo se me juzgará por mi rendimiento dentro del equipo”.

Isack Hadjar está disputando su primera temporada en la Fórmula 1 (REUTERS/Mark Peterson)

Por su parte, en relación con el noble gesto que tuvo Anthony Hamilton, resaltó: “Quiero decir que significa mucho saber que él sabía dónde estaba. Lo mal que me sentía, que fuera a verme en el peor momento de mi vida, creo que es bonito que me lo dijera. Se lo agradezco mucho”.

Por otro lado, otro de los que levantó la bandera para pedir comprensión por la situación del joven piloto de 20 años fue Ralf Schumacher, ex corredor de la Fórmula 1 y hermano de Michael. “Yo tampoco habría llorado necesariamente, pero claro que afecta a un joven. La primera carrera, una actuación magnífica hasta ese momento, y luego sentir que decepcionaste al equipo de esa manera es, por supuesto, triste”, argumentó.

A su vez, respondió a los dichos de asesor del team austriaco: “Y luego te asustas un poco, creo que sobre todo en Red Bull, con la dureza del Dr. Marko. No sé qué tiene de vergonzoso llorar. Pero bueno, conocemos a Helmut, y desde luego no lo dice en serio”.