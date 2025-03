Hamilton se mostró preocupado antes de su debut con Ferrari: del mal rendimiento en la clasificación al miedo por “no saber qué tocar” bajo lluvia

En su primera carrera con Ferrari, Lewis Hamilton largará en el octavo lugar (REUTERS/Mark Peterson)

El arribo de Lewis Hamilton a Ferrari revolucionó a la Fórmula 1. Más allá de que el fichaje se consumó en febrero de 2024, el siete veces campeón del mundo debutará de forma oficial con el color rojo en el Gran Premio de Australia; sin embargo, las primeras impresiones de la SF-25 no fueron las mejores en la clasificación y al inglés solo le alcanzó para ubicarse en el octavo puesto con un tiempo de 1:15.973, mientras que Charles Leclerc (1:15.755), su compañero, largará desde el séptimo lugar. Al mismo tiempo, mientras sigue adaptándose a las características del auto italiano, el experimentado piloto mostró su preocupación por la posibilidad que llueva el día de la carrera, ya que todavía no está familiarizado con los botones del volante.

Precisamente, esto último es uno de los grandes dolores de cabeza que tiene Hamilton. A pesar de que afirmó que vio “mejoras en cada vuelta, sesión tras sesión” durante todo el fin de semana, admitió su inquietud de cara a las condiciones climatológicas, ya que los radares marcan más de 70% de probabilidades de lluvia a la hora de la carrera. “Vaya, nunca he conducido el coche en mojado. No sé qué botones voy a tocar mañana, así que eso va a ser nuevo”, argumentó el inglés.

Al mismo tiempo, en la rueda de prensa posterior a la clasificación, habló sobre los frenos del monoplaza. “Estamos usando (frenos) Brembo, que no he usado en mucho, mucho tiempo. Así que no sé cómo se comportan los Brembo en mojado, ni qué reglajes vamos a tener que usar con este coche”, explicó. A su vez, agregó: “Hay un montón de herramientas que todavía estoy probando y estoy: ‘Nunca he probado eso, ¿qué hace?’“.

Por su parte, pese a que el Cavalino Rampante había mostrado un gran nivel durante los entrenamientos libres en el Circuito de Albert Park, el rendimiento del monocasco bajó significativamente en la clasificación, en la cual quedaron a más de 600 décimas del líder McLaren con Lando Norris (1:15.096) a bordo. Incluso, también quedaron por detrás de Alex Albon (Williams) y Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

“Cuando te clasificas octavo esperas que esté mojado, pero sólo tengo tres vueltas para aprender a manejar el coche en mojado y luego salir (a la carrera). Va a ser un shock para el sistema, pero voy a aprender sobre la marcha y a darlo todo”, resaltó Hamilton, mostrando optimismo a pesar de las adversidades que se le puedan presentar.

“La frenada y el equilibrio en las curvas son muy diferentes a los que tenía en Mercedes. El cambio de equilibrio mecánico es muy, muy diferente... y el equilibrio de alta velocidad, el equilibrio de baja velocidad es todo un cambio”, contó. A esto, le sumó: “Cuando tienes un problema con el coche y entras, normalmente cuando tienes experiencia, puedes decir: ‘OK, aquí es donde quiero ir con él’. Pero no sé qué herramienta utilizar en este momento. Así que estoy confiando mucho por primera vez en mis ingenieros, y han hecho un gran trabajo”.

La grilla de largada para el Gran Premio de Australia

No obstante, Ferrari no fue la única escudería que tuvo problemas para marcar buenos tiempos y lograr una buena ubicación de cara a la carrera. Red Bull y Mercedes tuvieron serios problemas en el rendimiento de los rookies del equipo, Liam Lawson y Andrea Kimi Antonelli, respectivamente.

El australiano largará en el decimoctavo lugar tras no poder dominar el monoplaza de los Dos Toros. Cabe resaltar que el auto arrastraba problemas en el motor, algo que lo había dejado afuera de la última práctica libre. En cambio, Max Verstappen sorprendió al poder escalar hasta la tercera ubicación con un tiempo de 1:15.565.

Por su parte, el corredor de 18 años que pilota para las Flechas Plateadas también quedó afuera en la Q1, por lo que saldrá decimosexto. Una vez finalizada la sesión, desde el team británico revelaron que el italiano sufrió daños en el piso del vehículo después de que tocara la grava en una de las curvas, algo que impactó en el rendimiento del monoplaza. A su vez, George Russell, el número 1 de Mercedes, partirá cuarto tras frenar el reloj en 1:15.798.