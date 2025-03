Tensión en Manchester United: el dueño tildó a sus jugadores de “sobrepagados” y Bruno Fernandes lanzó una contundente respuesta

Fuerte cruce de declaraciones entre Jim Ratcliffe, propietario del Manchester United, y Bruno Fernandes, capitán y figura del equipo

Manchester United venció por 4-1 a la Real Sociedad por los octavos de final de la UEFA Europa League con una actuación sobresaliente de Bruno Fernandes, quien marcó un hat-trick -dos vía penal- para que los Red Devils consigan la clasificación con un global de 5-2 en el Estadio Old Trafford. Sin embargo, el presente de la institución tanto a nivel futbolístico y económico no es el mejor, y Sir Jim Ratcliffe, uno de los propietarios que tiene más injerencia en la toma de decisiones, criticó de forma severa a los futbolistas de la entidad, algo que no sentó bien puertas adentro del vestuario y que hizo notar el capitán portugués.

“Algunos de los jugadores no son lo suficientemente buenos y otros probablemente están sobrepagados. Pero para que podamos formar un equipo del que seamos totalmente responsables y ante el que debamos rendir cuentas, llevará tiempo. Tenemos este período de transformación en el que pasamos del pasado al futuro”, comentó el magnate inglés de 70 años en una entrevista con la BBC.

A pesar de la fuerte crítica que realizó al plantel actual y a la antigua gestión del Manchester, le tiró flores a Bruno Fernandes, a quien resaltó por ser el mejor del equipo: “Hay algunos grandes jugadores en el equipo como sabemos, el capitán es un futbolista fabuloso. Definitivamente necesitamos a Bruno Fernandes, es un futbolista fantástico”. Pese a eso, el volante ofensivo se mostró tajante a la hora de responderle a Ratcliffe, sin darle importancia a los elogios recibidos por su parte.

“Obviamente, no es agradable escuchar ciertas cosas. No creo que a ningún jugador le guste oír críticas ni cosas que le digan, como que no es lo suficientemente bueno o que le pagan de más o lo que sea”, explicó el portugués, según informó The Sun. A su vez, agregó: “Cada uno tiene su propio contrato. El club se compromete a hacer los contratos en el momento en que llegas aquí o en el momento en que haces un nuevo contrato o lo que sea”.

Jim Ratcliffe y desembolsó más de 400 millones de dólares para obtener el 28,94 por ciento del Manchester United (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

A este cruce de declaraciones se suman episodios anteriores, en los cuales Jim Ratcliffe catalogó de “mediocre” la actualidad del Manchester United y que “todavía está en el siglo pasado”, sumado a que “Estamos al nivel de equipos como Nottingham Forest o Everton; no del Manchester City”. Al mismo tiempo, dejó entrever que los futbolistas tienen parte de culpa en los más de 250 despidos de empleados del club que realizó la cúpula dirigencial actual, con el fin de recortar gastos.

Incluso, según reportó The Sun, se redujeron las opciones de comida en el comedor del equipo, limitando los almuerzos a sopa y sándwiches, con excepción de los jugadores del primer equipo. Asimismo, según reveló el NY Times a través de The Athletic, los Red Devils registran una deuda de 360 millones de euros, de los cuales deberán pagar 200 millones en el 2026 de forma obligatoria si no quieren sufrir sanciones, como puede ser la quita de puntos en la Premier League.

“Se trata de demostrar que puedes ser importante para el club. Tenemos que demostrar nuestro valor cada día en los entrenamientos, cada día que jugamos un partido. No podemos relajarnos en este club. Sabes que hay un gran estándar, una gran atención que recibes de los medios, de todas partes. Tienes que darte cuenta de que a veces tienes que concentrarte en tu juego y tratar de mejorar”, analizó Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes ya lleva 15 goles y 13 asistencias en la temporada actual (Reuters/Phil Noble)

A este preocupante panorama institucional, se suman los deportivos, ya que el Manchester United marcha decimocuarto en la Premier League, con solo 14 unidades sumadas. De esta manera, su clasificación a una competencia internacional de cara a la próxima temporada es una utopía.

Es por eso que toma relevancia su participación en la actual Europa League. Tras dejar atrás a la Real Sociedad de España, deberá enfrentarse al Lyon de Francia, donde juega Nicolás Tagliafico, por los cuartos de final.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE