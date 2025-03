La llamativa inversión de Kylian Mbappé en el deporte naútico: “Nueva aventura”

La nueva inversión de Kylian Mbappé

A sus 26 años, Kylian Mbappé ya planea cómo será su vida después del fútbol. El jugador del Real Madrid y hombre de referencia en la selección de Francia continúa ampliando su currículum como empresario con inversiones variadas, que van desde clubes de fútbol hasta la creación de contenidos o la electrónica, aunque ahora desembarcará en otro deporte: la vela.

France SailGP Team confirmó a través de un mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter), seguida por más de once mil usuarios, la llegada de Mbappé como accionista minoritario de la marca, a través de la empresa Coalition Capital, propiedad del campeón del mundo con Les Bleus en 2018. Este conjunto compite en el SailGP, un circuito de regatas internacionales a bordo de catamaranes de última generación. Actualmente, está séptimo en el campeonato sobre 12 equipos con 15 puntos, a 12 unidades del líder Emirates GBR.

El comunicado divulgado incluyó declaraciones del propio Donatello, quien también preside la asociación benéfica ‘Inspired by KM’ (IBKM), la cual se convertirá en socio oficial de los Galos: “Estamos encantados de embarcarnos en esta nueva aventura con el equipo France SailGP, junto a Accor y otros inversores. También estoy orgulloso de que Inspired By KM tenga la oportunidad de involucrar a más jóvenes de todo el mundo a través de esta asociación. A través de Inspired By KM, quiero llegar a los jóvenes de todo el mundo y darles la fuerza para creer en sus sueños”.

France SailGP Team confirmó el acuerdo con Kylian Mbappé

El estreno del patrocinio en el catamarán F50, capaz de alcanzar 100 km/h, será este fin de semana durante el GP de Los Ángeles (15 y 16 de marzo). Será la cuarta cita del calendario 2024/25 iniciado el 23 de noviembre en Dubai. France SailGP Team logró su mejor ubicación con el cuarto lugar alcanzado en 2022/23 y viene de quedar en la séptima posición en la última temporada. Nunca pudo ser campeón del certamen en cuatro ediciones disputadas.

El piloto del equipo, Quentin Delapierre, celebró el lazo con Mbappé en declaraciones con la AFP: “Es una noticia increíble. No podíamos soñar con un mejor embajador. Esto destacará lo que hacemos y nos dará una audiencia que antes no alcanzábamos”. Por otro lado, añadió en el extenso comunicado: “Es un honor tener a nuestro lado a un deportista tan excepcional, con una personalidad fuerte y una ambición sin complejos. Tengo un gran respeto por las personas que hacen todo lo posible para vivir su sueño. Kylian es un ejemplo increíble de esto. Y desde un punto de vista puramente deportivo, ¡es muy inspirador tener a Kylian Mbappé a nuestro lado! ¿Qué más se puede pedir cuando se aspira a ganar el campeonato SailGP?”.

En consonancia, el CEO de SailGP, Sir Russell Coutts, ponderó: “No podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida a Kylian Mbappé a nuestra creciente familia SailGP de socios e inversores - es innegablemente uno de los atletas más influyentes de nuestro tiempo, y una inspiración para los aficionados al deporte en todo el mundo”.

Por otro lado, Delapierre señaló una de las diferencias más notorias del SailGP en comparación a otras categorías dentro del mismo deporte, ya que “ha roto muchos códigos” y se volvió más popular en estos años: “Acercó la vela a las costas, es mucho más accesible para el público. Nos hacen competir en espacios muy pequeños, es una bendición para los medios y los espectadores“.

Quentin Delapierre salió octavo en Nacra 17 Mixtos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021(Reuters/Carlos Barria)

La temporada se extiende por 13 eventos hasta el 30 de noviembre en Abu Dhabi y pasará por diferentes países, como Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza y España.

Además, SailGP organiza desde 2021 la Impact League, un torneo extradeportivo que obliga a cada equipo a realizar actividades solidarias y medioambientales, y se confecciona una clasificación con puntos, ofreciéndose un premio económico para el ganador. Esta iniciativa estuvo “en el centro de las conversaciones” entre el entorno de Mbappé y el cuadro náutico, detalló Quentin Delapierre.

La llegada de Kylian al SailGP se suma a la del ex tetracampeón de la Fórmula 1, Sebastián Vettel. El piloto alemán fundó Germany SailGP Team, que salió anteúltimo sobre 10 equipos en la 2023/24 y, actualmente, marcha último sobre 12 peldaños.

De esta manera, Mbappé suma un nuevo campo a su catálogo de inversiones, que lo tiene como principal accionista con el 80% de las participaciones del SM Caen, elenco de la Segunda División del fútbol francés. Además, creó en 2022 la empresa de producción de contenidos audiovisuales y de entretenimiento, Zebra Valley, que está centrada en el deporte, y con la cual ya firmó una asociación junto a la NBA. También es accionista y embajador de la empresa tecnológica Loewe, al igual que en Sorare, una plataforma de fútbol fantasy basada en NFT.