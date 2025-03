El llanto de Neymar tras no poder jugar en la eliminación del Santos: “No saben la desesperación de mi corazón”

El llanto de Neymar por no poder jugar para Santos frente a Corinthians

Neymar Jr. protagonizó un emotivo momento en el vestuario antes de la revancha por una de las semifinales del Campeonato Paulista entre Santos y Corinthians. El astro brasileño, que no pudo jugar debido a una lesión (edema muscular), rompió en llanto al dirigirse a sus compañeros en la arenga previa al partido.

En primera instancia, el discurso fue iniciado por el jugador Guilherme Vieira, quien destacó la importancia del compromiso del equipo ante la ausencia de su referente. “Como dijo el técnico, (Neymar) no estará en el campo, así que tenemos que llevar un poquito de lo que él lleva, de la pasión que tiene por vestir la camiseta de este club”, expresó.

Luego, el propio Neymar tomó la palabra frente al resto del plantel, visiblemente afectado. “Es muy difícil mantenerse al margen de estos momentos. No saben lo que tengo en mi cabeza en este momento. Estoy tratando de controlarme en todos los sentidos, para no mostrar la tristeza que siento”, dijo con la voz entrecortada en un video que comenzó a circular en las redes sociales tras el encuentro que se jugó en el Neo Química Arena de San Pablo.

Emocionado, el ex futbolista del Barcelona y PSG, pidió a sus compañeros que dieran todo en el campo en su ausencia. “Si ustedes pueden, corran por mí. Quisiera estar ahí con ustedes, corriendo por cada uno de ustedes. No saben la desesperación que hay en mi corazón. Tengo muchas ganas de jugar. Vayan con Dios y buen juego. No hay pelota perdida, corran por sus compañeros. ¡Vamos!”, cerró entre lágrimas.

Neymar, en el banco de suplentes, durante la derrota del Santos ante Corinthians en la semifinal del Campeonato Paulista (REUTERS/Carla Carniel)

Más allá de su emocionante discurso, tras la derrota de Santos por 2-1 y la consecuente eliminación del torneo paulista, Neymar se convirtió en el centro de las críticas de la prensa y los aficionados. La controversia surgió porque horas antes del encuentro, Ney fue visto en el desfile del Grupo Especial en Sapucaí, en Río de Janeiro, junto a su pareja y madre de su hija Bruna Biancardi, como invitado en un camarote exclusivo. Además, organizó una fiesta en su mansión de Mangaratiba, lo que generó cuestionamientos sobre su profesionalismo y compromiso con el equipo.

Luego del partido, Neymar utilizó su cuenta de Instagram para explicar su ausencia. “Lo único que quería era estar hoy en el campo y ayudar de alguna manera a mis compañeros”, aseguró. El delantero detalló que las molestias musculares comenzaron días antes del encuentro decisivo. “El jueves pasado sentí molestias y eso me impidió estar hoy en el campo. Hicimos un test esta mañana y, al final, volví a sentirlo. Desafortunadamente, es parte del fútbol. No funcionó hoy, pero volveremos aún más fuertes para luchar por nuestros objetivos”, escribió.

A pesar de sus explicaciones, periodistas y ex futbolistas tuvieron duras críticas para con el delantero que volvió a ser citado para jugar en la selección brasileña de cara a la doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026. Renato Maurício Prado, en su columna para el medio UOL, cuestionó al jugador de 33 años: “La lesión no le impidió ir al carnaval. Con un partido eliminatorio contra el Corinthians en una semana, lo natural sería cuidarse. Pero cuando se trata de Neymar, lo correcto parece estar mal. Fue a su casa en Mangaratiba, luego a Sapucaí y organizó una gran fiesta en pleno carnaval”.

Por su parte, Walter Casagrande, ex futbolista y ahora columnista, criticó duramente la conducta del delantero. “Neymar repite lo que le ocurre desde hace cinco años: defrauda al equipo en el momento decisivo. Aunque corría el riesgo de quedarse fuera de la semifinal, no dejó de aparecer en el sambódromo. Una vez más, la irresponsabilidad de Neymar gana. El mayor problema de Neymar es su vanidad y su enorme deseo de ser el centro de atención todo el tiempo”, afirmó.

En redes sociales, los aficionados también mostraron su descontento. Algunos recordaron su viaje al carnaval y su convocatoria a la selección pese a su estado físico. “Neymar no puede ir a la selección nacional. Estuvo casi un año y medio sin jugar, en su regreso sintió molestias y quién sabe cuánto tardará en recuperarse”, comentó un usuario. Otro fue más tajante: “Neymar en el banquillo y aún convocado a la selección. ¿Estás de broma?”.

El técnico de Santos, Pedro Caixinha, defendió al futbolista y explicó su ausencia en el campo. “Neymar mostró un malestar que a todos nos pareció importante para no tener su aportación en el partido. Es solo un inconveniente, pero hizo que no pudiera participar. Fue mi petición y él aceptó estar con el grupo. Es un jugador diferente, iluminado y con una energía fantástica. Neymar sufrió mucho por no poder participar en el partido”, declaró el DT luego de la derrota del Peixe.

La foto de Neymar y su pareja en el carnaval antes del partido del Santos ante Corinthians que generó críticas (@neymarjr)