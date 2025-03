Duras críticas contra Neymar por su ausencia en la eliminación del Santos: “La lesión no le impidió ir al carnaval”

Neymar no jugó contra el Corinthians por lesión (Reuters)

Neymar Jr. se convirtió en el centro de una fuerte polémica tras la derrota de Santos por 2-1 ante Corinthians en la semifinal del Campeonato Paulista, juego que significó la eliminación del equipo santista del torneo. El astro brasileño fue suplente durante todo el partido debido a molestias musculares, lo cual desató críticas tanto de la prensa como de los aficionados, en gran parte por su reciente asistencia al carnaval de Río de Janeiro.

Tras la derrota, el ex PSG acudió a su cuenta de Instagram para explicar las razones de su ausencia en el campo. “Lo único que quería era estar hoy en el campo y ayudar de alguna manera a mis compañeros”, aseguró el jugador. Según detalló, los problemas musculares comenzaron días antes del encuentro decisivo. “El jueves pasado sentí molestias y eso me impidió estar hoy en el campo. Hicimos un test esta mañana y, al final, volví a sentirlo. Desafortunadamente, es parte del fútbol. No funcionó hoy, pero volveremos aún más fuertes para luchar por nuestros objetivos”, escribió el futbolista.

Sin embargo, a pesar de su explicación, la bancada técnica de Santos confirmó que Neymar permaneció en el banquillo tras una evaluación realizada el día del partido que concluyó que no estaba apto para jugar. En un intento por probarse, el astro intentó trotar en el lateral del campo durante la segunda mitad, pero después de unos pasos regresó al banquillo.

A pesar de sus molestias musculares, antes del partido Neymar acudió al desfile del Grupo Especial en Sapucaí, en Río de Janeiro. El jugador fue visto junto a su pareja, Bruna Biancardi, como invitado en el prestigioso camarote Río, y también organizó una fiesta en su mansión de Mangaratiba. Este comportamiento generó un aluvión de críticas sobre su profesionalismo y compromiso con el equipo en los días previos a un partido decisivo.

Neymar asistió al carnaval con Bruna

El periodista Renato Maurício Prado fue uno de los primeros en cuestionar al delantero en su columna de opinión para el medio UOL. “La lesión no le impidió ir al carnaval”, señaló. “Neymar sintió dolor en el muslo al final del partido contra el Bragantino. Con un partido eliminatorio contra el Corinthians en una semana, lo natural sería cuidarse y preservarse durante ese periodo. No, cuando se trata de Neymar, lo correcto parece estar mal, y de allí fue a su casa en Mangaratiba y de allí a Sapucaí, en Río de Janeiro, para ver el desfile de la escuela de samba. No satisfecho, organizó una gran fiesta en su mansión, en pleno carnaval”, sentenció Prado.

Por su parte, el ex futbolista y ahora columnista Walter Casagrande criticó duramente al jugador. “Neymar repite lo que le ocurre desde hace cinco años, es decir, defrauda al equipo en el momento decisivo”, escribió. Casagrande también cuestionó su elección de asistir al carnaval: “Aunque corrió el riesgo de quedarse fuera de la semifinal, no dejó de aparecer en el sambódromo para quedarse despierto toda la noche viendo el desfile de las escuelas de samba. Una vez más, la irresponsabilidad de Neymar gana. El mayor problema de Neymar es su vanidad y su enorme deseo de ser el centro de atención todo el tiempo. Ir al carnaval fue otra elección equivocada y reiterada por su parte, como ya había hecho otras veces y, la mayoría de las veces, herido, como ahora”.

Agregó que la actitud del astro no es comparable a la de otros jugadores destacados de la liga brasileña: “¿Qué jugadores de Corinthians, São Paulo y Palmeiras estuvieron presentes en el carnaval? Que yo sepa, ninguno, solo el señor Neymar”.

Neymar se divirtió en Río de Janeiro

En redes sociales, los aficionados también mostraron su descontento con Neymar, recordando su viaje al carnaval y su reciente convocatoria a la selección brasileña, a pesar de su estado físico. “Neymar no puede ir a la selección nacional. Estuvo casi un año y medio sin jugar, en este regreso, en el partido un poco más intenso, lo sintió y quién sabe cuánto tiempo tardará en recuperarse del todo”, comentó un usuario. Otro fue más contundente: “Neymar en el banquillo y aún convocado a la selección. ¿Estás de broma?”.

El técnico de Santos, Pedro Caixinha, salió a defenderlo y explicó por qué su figura permaneció en el banquillo durante el partido. “Neymar mostró un malestar que a todos nos pareció importante por no tener su aportación en el partido. Es solo un inconveniente, pero hizo que no pudiera participar. Fue mi petición y él aceptó estar con el grupo. Es un jugador diferente, iluminado y con una energía fantástica. Neymar sufrió mucho por no poder participar en el partido”, declaró.

El mensaje de Neymar tras su ausencia en la derrota del Santos