Valentín Gómez volvió a jugar en Vélez y apuntó contra los dirigentes: “Me tuvieron diez días llorando en una habitación”

Valentín Gómez volvió a jugar en Vélez tras su frustrada transferencia al fútbol italiano y fue titular en el triunfo por 1-0 ante San Martín de San Juan pese a contar con pocos días de entrenamiento. El defensor de 21 años descargó su bronca contra los dirigentes del Fortín y el empresario Foster Gillett, quien no abonó el dinero prometido para que se concretara el pase.

“Sinceramente, no estaba al 100% para jugar. Me preguntó Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que lo iba a intentar hasta donde podía. Es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza, pero eso también es culpa de la dirigencia de Vélez", comenzó Valentín en su declaración post partido a la transmisión oficial.

Luego, el joven zaguero continuó con el descargo: “Si bien el primer responsable es Foster (Gillett), obviamente, (a los dirigentes) no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar", sentenció el futbolista que suma 111 partidos con la camiseta de Vélez.

Pero eso no fue todo, el defensor siguió con su filoso discurso contra la directiva que encabeza Fabián Berlanga. “Desde ese lado, estoy con un poco de bronca también, porque nosotros damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las que entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado y el vestuario hay que remodelarlo. Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club", expresó.

Valentín Gómez volvió a jugar en Vélez tras su frustrado pase a Europa (Prensa Vélez)

Para finalizar, remarcó que el club de Liniers no posee las comodidades suficientes para que el plantel profesional de fútbol esté cómodo y reveló detalles internos: “Los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta bien y podamos descansar tranquilos en la concentración. Y así, un montón de cuestiones más. El gimnasio no es el apto para un equipo de Primera. Si bien nosotros somos los responsables y damos la cara, estaría bueno que también ellos (los dirigentes) muestren parte de su responsabilidad".

Hay que recordar que el marcador central ha estado muy cerca de emigrar en tres ocasiones, pero en todos los casos se cayó su transferencia por distintas circunstancias. Es por eso que Gómez, con contrato vigente en Vélez hasta diciembre de 2026, debió retornar al club y fue titular ante el Santo sanjuanino.

El 24 de enero de 2025, el jugador oriundo de San Miguel acordó abonarle a Vélez la cláusula de recisión de su contrato, tasada en 10 millones de euros, y viajó a Italia para firmar su contrato con el Udinese, pero nunca pudo entrenar con el equipo ya que el dinero que debía ingresar a las arcas del club de Liniers jamás fue depositado. El futbolista entrenó en una plaza para no perder el ritmo.

La fecha límite, pautada inicialmente para el 28 de enero, se corrió tras un acuerdo entre las partes y allí entró en escena la figura de Foster Gillett, el empresario que intervino en la ejecución de la cláusula de Cristian Medina para llevarlo desde Boca Juniors a Estudiantes de La Plata y que fue presentado como la punta de lanza de las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino. “Durante este período el club realizó contactos y gestiones con el Grupo Gillett, a pedido del jugador, para lograr que la operación pudiera concretarse y se cumplieran los compromisos asumidos”, aclaró Vélez sobre los diálogos que mantuvieron con el norteamericano, con el fin de facilitar la salida de Gómez.

Valentín Gómez volvió a entrenarse con Vélez Sarsfield tras su frustrado pase al Udinese (@Velez)

El defensor que debutó en la primera en 2022 y que disputó el Mundial Sub 20 con la selección argentina en 2023 tenía la intención de firmar en el fútbol italiano, pero el mercado en ese país cerró el pasado domingo 23 de febrero por lo que Vélez “dio por caída y finalizara la operación” después de “sucesivas prórrogas sin haber recibido el pago”.

“Se le comunicó al jugador que regrese al país para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico del primer equipo conforme su contrato laboral vigente”, sentenciaron. Y agregaron: “Vélez nunca autorizó el viaje del jugador a Italia, su revisión médica en otra institución ni el entrenamiento en ningún club. Todas estas circunstancias fueron toleradas ante la voluntad de poder concretar la transferencia que beneficiaba al club, y que había sido especialmente solicitada por el jugador”, cerraron desde la institución.