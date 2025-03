La sentencia de Ancelotti sobre Mbappé tras las críticas que recibe por su nivel en el Real Madrid

La explicación de Ancelotti al presente de Mbappé

Kylian Mbappé recaló en el Real Madrid después de varios años coqueteando con su llegada, la cual estaba destinada a formar una delantera letal con los brasileños Vinicius Júnior y Rodrygo. A pesar de que el francés mantiene unos números considerables en lo que está siendo su primera temporada como futbolista del Merengue, recibió una lluvia de críticas por su rendimiento en el partido de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League, en el cual su equipo se impuso por 2-1 sobre el Atlético de Madrid. En este contexto, Carlo Ancelotti habló sobre estas posturas y dejó una llamativa reflexión.

En el marco de la conferencia de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 27 de La Liga de España, el director técnico italiano se mostró tajante a la hora de analizar el nivel de Kiki contra el equipo de Diego Cholo Simeone. “Lo que vimos es que contra el Atlético no hizo lo que hizo contra el City. Con el Manchester marcó tres y contra el Atleti no ha marcado. A nivel general lo está haciendo muy bien, estamos muy contentos con él. Pero tenemos que tener en cuenta, y también él, que no siempre está a su mejor nivel. El partido contra el Atlético no ha sido su mejor versión“, comentó Ancelotti.

A su vez, agregó: “La temporada es exigente, es bastante normal, sobre todo en jugadores de calidad, esos tienen más altibajos, es algo genético. El futbolista que tiene más calidad, es más complicado que tenga continuidad. Esto es lo que le ha pasado en el partido. Dicho esto, lo está haciendo muy bien. Si estamos en octavos de Champions, es mucho por él, marcó cuatro goles en la eliminatoria. Estamos todos contentos con él”.

A pesar de llevar 27 goles, Mbappé recibió críticas por no destacarse en partidos importantes en la temporada actual (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Cabe destacar que Mbappé lleva 27 goles en 40 partidos disputados en el curso actual. Sin embargo, el ex atacante del Paris Saint-Germain fue señalado en algunos lapsos de la temporada, principalmente en sus inicios y algunos partidos de Champions. De hecho, el medio español Marca señaló que “El delantero, tal y como le han recordado en los últimos días, se tiene que dar cuenta de que el Real Madrid es otra historia, que nada tiene comparación con el equipo blanco y que si bien en el PSG, valía lo de los momentos a oscuras, en la entidad madridista eso no se contempla y un futbolista como él debe salir de esa situación".

A raíz de esto, el mismo portal afirmó que Ancelotti y su cuerpo técnico tuvieron varias reuniones con Kylian con el fin de darle confianza, y así poder destapar su máximo potencial con la casaca blanca.

“El equipo estaba en un buen momento y no me esperaba este bajón. No creo que los jugadores elijan los partidos. A veces en una temporada tan exigente, hay un desgaste muy alto. No se puede estar todos los partidos al 100%”, comentó el italiano.

Carlo Ancelotti remarcó la importancia del equipo antes que lo individual (REUTERS/Juan Medina/File Photo)

Por su parte, agregó: “No hago un balance en cada partido de lo que hacen los jugadores. Quiero estar focalizado en el trabajo del equipo porque para mí lo importante es que todos trabajen bien. Mi trabajo es que todo el equipo trabaje bien, tanto a nivel ofensivo como defensivo. No hay envidia en el equipo, por lo que si Rodrygo destaca más, los otros están contentos. Lo mismo si se destaca más Vini o Mbappé”.

Por último, Carletto volvió a hacer hincapié en el rendimiento del equipo de forma general, más allá de lo que puede ofrecer cada futbolista por sí mismo: “A veces destaca uno y otras otro en los partidos. Prefiero estar centrado en el trabajo del equipo y si el trabajo del equipo afecta a alguien a nivel individual. Lo importante es que todo el equipo trabaje bien en ataque y defensa. No hay envidias en el equipo y si uno destaca los otros están contentos. Eso es importante”

Con este panorama, el Real Madrid deberá afrontar la vuelta de la serie contra el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano, con un resultado a favor de 2-1. Por su parte, deberá remontar en el plano local, ya que se encuentra a cuatro puntos del Barcelona, quien se encuentra en la cima de La Liga con 57 unidades.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA