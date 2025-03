Revelaron un insólito incidente entre Neymar y Mbappé en un club nocturno de París: “El que pide es el que paga”

El día que Mbappé tuvo que pagar las deudas de Neymar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Hace algunos años, una noche en la exclusiva discoteca L’Arc, ubicada a pocos metros del Arco de Triunfo en París, terminó en un impensado conflicto protagonizado por dos de los futbolistas más reconocidos del mundo: Kylian Mbappé y Neymar. Según informó el medio francés L’Équipe, el brasileño dejó una elevada cuenta sin pagar, obligando a su en ese entonces compañero de equipo en el Paris Saint-Germain (PSG) a hacerse cargo del monto total.

A pesar de que el portal galo no expuso la fecha exacta del suceso, tuvo lugar durante la etapa en la que ambos jugadores compartían vestuario en el PSG (2018-2023). Según el relato, todo comenzó cuando Ney tomó la iniciativa de pedir bebidas para el grupo con el que se encontraba. Al finalizar la velada, el jugador abandonó el lugar sin liquidar la factura, a pesar de los intentos del personal del club por recordarle que debía pagar. Esto dejó a Mbappé, quien participó de la excursión, en una situación incómoda, ya que tuvo que asumir el costo de la cuenta, que, según el medio, era “muy elevada”.

Al mismo tiempo, la discoteca L’Arc es conocida por ser un lugar frecuentado por personalidades de alto perfil, incluidos jugadores del cuadro parisino, quienes suelen acudir a este exclusivo establecimiento tras sus compromisos deportivos. Con mesas que oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros de base, este club se ha consolidado como un referente del ocio nocturno en la capital francesa desde hace más de una década. Según detalló L'Équipe, la relación entre el establecimiento y el Paris Saint-Germain es tan estrecha que el propietario de L’Arc recibe invitaciones regulares para asistir a los partidos del PSG.

La relación entre Neymar y Kylian Mbappé no sería la mejor, a pesar de haber sido grandes amigos en sus primeros años como compañeros (David Ramos/REUTERS)

Por su parte, el incidente entre Neymar y Mbappé no solo llamó la atención por el elevado costo de la cuenta, sino también por “la ruptura de una regla no escrita del establecimiento”: “El que pide es el que paga”. Esta norma, que busca evitar malentendidos entre los asistentes, fue ignorada por el brasileño, quien dejó a su compañero en una posición comprometida.

Cabe destacar que, a pesar de la estrecha relación que tuvieron ambos en sus inicios como compañeros en el cuadro galo, las cosas no terminaron de la mejor manera. El mismo Neymar fue quien comentó los roces que tuvieron, con la llegada de Lionel Messi como punto de inflexión.

“¿Mbappé y yo? Tuve pequeños problemas con él. Tuvimos una pequeña pelea, pero, al principio, fue fundamental“, explicó el astro brasileño en diálogo con Romario, quien le consultó sobre la actitud del actual jugador del Real Madrid. Y en ese sentido, el hoy futbolista del Santos agregó: “Al principio era un chico que, cuando llegó, fue fundamental. Lo llamaban Golden Boy, venía a mi casa, salíamos a cenar juntos, tuvimos buenos años… pero cuando llegó Messi se puso celoso, no me quería compartir con nadie y ahí empezaron las peleas y problemas entre nosotros”.

La llegada de Lionel Messi en 2021 habría sido el momento de la ruptura de la relación entre Neymar y Kylian Mbappé (Reuters/Carl Recine/File Photo)

“La verdad es que no tengo nada que decir. Estoy muy concentrado en lo que hago aquí en el Real Madrid. Respeto mucho a Neymar”, respondió Kiki cuando fue consultado por los dichos del brasileño, en declaraciones con TNT Sports Brasil. A su vez, al mismo tiempo que mantuvo la calma al hablar del ex Barcelona, dejó a entrever que sí hubo dichos roces entre ambos: “Podría decir mucho, pero prefiero recordar lo positivo. Neymar es un jugador único en la historia del fútbol, y me quedo con los grandes momentos que compartimos en París”.

“El ego es bueno, pero uno tiene que saber que no juega solo. En el PSG había demasiados egos grandes y eso nos pasó factura. Si nadie corre y nadie ayuda, es imposible ganar algo importante”, sentenció Neymar sobre el PSG en ese entonces. “Nunca hicimos públicas estas cosas, siempre mantuvimos un perfil profesional, pero la verdad es que el ambiente no era fácil. La convivencia con tantas estrellas no siempre es armoniosa”, concluyó.