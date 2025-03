Fernando Gago dio la lista de concentrados de Boca Juniors con una llamativa ausencia

Fernando Gago confirmó la lista de convocados de Boca para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero (AP Foto/Gustavo Garello)

Después de haber tomado algo de oxígeno con el triunfo ante Rosario Central que lo dejó a un punto de los líderes de la Zona A del Torneo Apertura 2025, Boca Juniors viajará a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. La cita por la novena jornada del campeonato arrancará mañana a las 21:15 y de cara a ese compromiso Fernando Gago ya oficializó la nómina de convocados. La lista tiene una llamativa ausencia: Marcelo Saracchi.

El uruguayo disputó 75 minutos en el triunfo agónico ante Alianza Lima por la revancha de la Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima en la Bombonera (fue reemplazado por Lautaro Blanco) y luego formó parte de los concentrados de cara al choque contra el Canalla por el certamen doméstico. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió desafectarlo ya que tenía que elegir a cinco extranjeros sobre los seis citados y el lateral izquierdo era el que más justo estaba desde el aspecto físico.

Ahora, pensando en el encuentro contra los santiagueños, Gago repetirá: se inclinó por Ander Herrera, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. De esta forma, uno de los futbolistas que mayor consideración había tenido en el arranque de la temporada (fue titular en 7 de los 11 partidos oficiales en lo que va de 2025), quedó otra vez excluido y lo verá desde afuera. Lo curioso es que Frank Fabra tampoco formará parte del contingente azul y oro por motivos tácticos (el colombiano no ocupa plaza de extracomunitario ya que cuenta con la ciudadanía argentina).

Marcelo Saracchi, afuera de la lista de convocados de Boca (AP Photo/Gustavo Garello)

Los otros dos jugadores que tampoco fueron sumados al viaje son Cristian Lema, quien no tuvo minutos este año, y Lucas Janson. El defensor arrastra molestias en su tobillo, tibia y peroné izquierdo desde fines de octubre pasado y todavía no pudo ponerse al 100% desde lo físico. El extremo no fue considerado por motivos futbolísticos. Por diversas lesiones y dolencias, fueron dados de baja Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Ignacio Miramón y Alan Velasco. Permanecen en rehabilitación tras sus sendas intervenciones quirúrgicas Sergio Chiquito Romero y Nicolás Figal. En tanto, los juveniles Santiago Dalmasso y Joaquín Ruiz, presentes en el empate sin goles ante Huracán en la Reserva, integrarán la delegación boquense.

La formación no está confirmada, pero sería similar a la última que empleó el DT para ganarle a Central en la Bombonera: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez y Edinson Cavani. Los que fueron suplentes y tienen chances de ser iniciales son Luis Advíncula, Williams Alarcón y Miguel Merentiel.

En el Boca Predio tomaron con alivio la derrota de River en la final contra Talleres por la Supercopa Internacional, pero saben que deben concentrarse en las labores propias para sellar la clasificación a los octavos de final del Apertura y fijar su candidatura al título antes de disputar el Mundial de Clubes. Gago continúa en observación y de ahora en más serán tan relevantes los resultados que consiga el equipo como el volumen de juego que, por ahora, no aparece.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA PARA VISITAR A CENTRAL CÓRDOBA