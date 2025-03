La trascendente decisión que tomó Gallardo de cara a la Supercopa Internacional y la posible formación de River

Gallardo va por su primer título desde que regresó a Núñez (Foto Baires Deportes)

Luego de la derrota por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, en el Monumental. River Plate se enfocó en el viaje a Paraguay, donde se enfrentará a Talleres de Córdoba, por la Supercopa Internacional, este miércoles desde las 20, en la Nueva Olla, hogar de Cerro Porteño.

En el cotejo contra la T, Marcelo Gallardo tiene la posibilidad de obtener su trofeo número 15 como entrenador del Millonario. El Muñeco ganó siete títulos internacionales y la misma cantidad de nacionales. Es por eso que decidió que todo el plantel arribe a tierras paraguayas, en pos de mantener al grupo unido y compenetrado detrás del objetivo, más allá de quiénes salten al campo de juego.

El equipo partirá rumbo a suelo Guaraní este martes a las 11 y se alojará en el Hotel Bourgon, que pertenece a la Conmebol y comenzará a entrenarse a partir de las 18:00 en dicho complejo.

Para este duelo, Gallardo no podrá contar con Giuliano Galoppo. El volante quedó descartado y no podrá ser de la partida, debido a que no recibió el alta médica por la distensión en el isquiotibial izquierdo que lo tiene a maltraer. El jugador que sí estará disponible es Rodrigo Aliendro. El Peti se había ausentado en el encuentro con el Pincha por un problema de índole familiar.

Las interrogantes para armar el posible once titular:

En la zaga central, el Muñeco deberá decidirse por dos de estos tres nombres: Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Germán Pezzella -que fue suplente en los últimos dos compromisos del conjunto millonario y puede ser una realidad su incursión en el equipo de arranque-.

En el lateral izquierdo la duda radica entre Marcos Acuña y Milton Casco; el entrenador se plantea la interrogante debido a la floja actuación del Huevo frente a Estudiantes, en la que River perdió el invicto. De mitad de cancha hacia adelante, Gallardo está pensando en estas horas si jugará solamente con Sebastián Driussi como centrodelantero y con cinco volantes en la zona media, como en la derrota con el conjunto platense por el Torneo Apertura, o si se decide por emplear dos delanteros.

Si se decanta por la última opción, también hay tres nombres para dos puestos: Driussi, Facundo Colidio, quien se recuperó del malestar estomacal que le impidió estar presente el sábado pasado en el Monumental de Núñez, y Miguel Ángel Borja, quien viene de ser suplente en los anteriores tres partidos que disputó el conjunto de Gallardo.

La Supercopa Internacional, pese a lo que su nombre indica lo contrario, es una competencia nacional que enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones y al primero de la Tabla Anual. En este caso, River completó estos dos ítems, por lo que el conjunto cordobés fue el designado por reglamento para disputar esta copa, al culminar en el segundo puesto de la tabla acumulada, en el año 2023.

Dos años después de estos acontecimientos, los equipos definirán el título que anteriormente no se pudo disputar por cuestiones de calendario y por no encontrar una sede adecuada para su realización. En la edición anterior el país anfitrión fue Emiratos Árabes Unidos, en el cotejo que consagró campeón a Racing por sobre Boca Juniors.