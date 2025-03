El drama que atravisa la esposa del ex F1 Romain Grosjean tras sufrir un grave accidente: “Coraje para salir de este infierno”

El drama de la esposa del ex F1 Romain Grosjean, Marion

Marion, esposa del ex piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, sufrió un grave accidente mientras circulaba en bicicleta y actualmente se encuentra hospitalizada con heridas de consideración. Quien supo ser reportera de televisión que cubría la máxima caegoría para la cadena francesa TF1, informó sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes desde su cama de hospital.

“Neumotórax, costillas rotas, traumatismo craneoencefálico”, escribió Marion en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se la ve con un ojo hinchado, heridas en el rostro y una máscara de oxígeno. “Accidente ciclista, pero eso es todo lo que puedo decirte... No lo recuerdo. Todavía no entiendo qué me pasó ni por qué sufro tanto”, agregó la periodista de 43 años, sin brindar detalles sobre el lugar exacto del incidente.

El accidente de Marion revivió el recuerdo del impactante siniestro que sufrió el piloto en el Gran Premio de Bahréin de 2020, cuando su monoplaza se partió en dos y estalló en llamas. Aquel episodio, del que Romain logró salir con vida de manera milagrosa, marcó el final de su carrera en la Fórmula 1.

Desde su hospitalización, Marion también publicó nuevas imágenes en las que mostró las lesiones en su cuerpo. “Te mostré mi cabeza. Aquí está el resto, cinco días después del accidente. ¡Creo que puedo hacer un buen anuncio sobre seguridad vial! Honestamente, el casco de bicicleta me salvó la vida”, escribió. Además, expresó su deseo de recibir el alta médica pronto para reencontrarse con sus hijos, quienes están al cuidado de su esposo. “En casa tengo tres peques esperándome, cuidados por su súper papá. ¡Esto es suerte! Gracias también a los vecinos y amigos de todos lados, que ayudan en todo lo que pueden, y envían todo el coraje necesario para salir de este infierno”, añadió.

Accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin de 2020

Hay que recordar que la familia Grosjean reside en Miami, ciudad a la que se trasladó tras la incorporación de Romain a la IndyCar. Luego de cuatro temporadas en la categoría, el piloto francés dejó su asiento titular y en 2025 se convirtió en reserva y asesor del equipo Prema, además de disputar algunas carreras en el campeonato IMSA con Lamborghini.

Varios referentes del automovilismo, como Olivier Panis y Adrien Tambay, expresaron su apoyo a Marion en redes sociales y le desearon una pronta recuperación a la esposa del piloto que estuvo al borde de la muerte en el último accidente de consideración en la F1.

Justamente, aquel 29 de noviembre de hace cinco años, el drama atravesó a la familia y marcó para siempre sus vidas. Poco después del accidente, Marion aprovechó para dejar una extensa reflexión sobre lo sucedido con su marido. “Obviamente, no dormí anoche. Y para ser honesta, no estoy segura de qué escribir. Solo sé que está bien escribir. Siempre me ha ayudado”, escribió la periodista en su publicación, acompañada de una imagen en la que aparece junto a Grosjean celebrando su título de GP2.

En ese sentido, no sabía que imagen publicar tras el grave hecho que protagonizó su pareja en Bahréin. “¿La de las llamas? ¿En la que sus salvadores le sostienen de las manos? ¿Los restos de su coche? Puse ésta. Es algo estúpida porque ambos llevamos la misma camiseta del título de GP2 en la que todavía duermo a veces. Hubiera preferido que tuviera la palabra ‘superhéroe’ en lugar de ‘campeón’”.

La periodista destacó el desafío de explicar lo sucedido a sus hijos y afirmó que el amor familiar fue clave para la supervivencia de Grosjean. También expresó su gratitud hacia Jean Todt, la familia de Jules Bianchi, el piloto Kevin Magnussen, el equipo de Canal+, los médicos y todas las personas que enviaron mensajes de apoyo.

“Hoy habrá que buscar otras fórmulas, inventar otras frases sensibles, expresar los sentimientos. Las encontraremos juntos”, relató. En el cierre de su mensaje, Marion atribuyó la salvación de su marido a una combinación de factores, desde su fortaleza hasta el respaldo de su familia. “Gracias a nuestros hijos que lo sacaron del incendio. Gracias a su coraje, su implacabilidad, su fuerza, su amor, su entrenamiento físico que probablemente también lo mantuvo con vida (...). No se necesitó un milagro, se necesitaron varios ayer. Te beso”, concluyó en 2020.

