El análisis de Ruggeri sobre el momento de Enzo Pérez en River: “Es complicado jugar con 40 años en un puesto clave”

River Plate tropezó como local ante Estudiantes (0-2) en el umbral de la Supercopa Internacional que disputará este miércoles ante Talleres de Córdoba en Asunción. El golpe disparó algunas críticas hacia el equipo de Marcelo Gallardo, que ostenta uno de los dos mejores planteles del país e incorporó futbolistas de nivel europeo, pero todavía no logró exhibir regularidad.

En medio del debate en ESPN F90 respecto del momento del Millonario (que de todas formas está tercero en la Zona B del Torneo Apertura, con 15 puntos, dos menos que el líder Rosario Central), Oscar Ruggeri enfocó su análisis en un futbolista que regresó en este mercado de pases tras una muy buena temporada en el Pincha: Enzo Pérez.

“Los tipos que ya están en una bandera y que van a estar allá arriba de todo, ¿qué van a hacer? Él ya se retiró del lugar”, cuestionó la decisión del volante mendocino de apostar a una nueva etapa en la institución en la que ganó diez títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018, tras vencer a Boca en la mítica final en Madrid.

“No se fue de la forma que quería”, retrucó el conductor Sebastián Vignolo, sobre la partida de Pérez luego de mantener diferencias con el ex DT Martín Demichelis. “La gente lo ovacionó. Y si llegaban a hacer un partido despedida llenaban el estadio otra vez. Ya estaba”, insistió el Cabezón.

“Vos hablás por la prestación que puede darle Enzo a River? ¿Creés que no está a la altura para ser una de las figuras?”, lo interrogó Damián Manusovich, ex compañero de Ruggeri en San Lorenzo. “Manu, ¿qué edad tiene? ¿39? ¿40? (N de la R: cumplió 39 el 22 de febrero). 40 años, en un puesto que para mí es clave. Esos jugadores en esos puestos son clave, regulan todo. Son los tipos que te regulan el equipo, para abajo y para arriba”, argumentó el ex defensor, de 63 años, que surgió de Boca, pero fue multicampeón con el conjunto de Núñez y la selección argentina.

“Boca también tiene un equipo de un promedio de 30 y pico. 31, 32; es complicado por la edad alta... A Enzo, con 30 años, con los ojos cerrados te digo: ‘Dámelo”, concluyó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente.

Enzo Pérez, dos veces mundialista y subcampeón en la edición 2014 disputada en Brasil, lleva ocho partidos oficiales (siete como titular) en este River que busca su mejor versión para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se sorteará el próximo 17 de marzo (a las 20 horas) en la sede de la Conmebol.

Con el fin de sumar el primer título desde el retorno de Gallardo al banco y lograr el empujón anímico que necesita, el Millonario apuesta a conseguir la vuelta olímpica este miércoles ante la T en La Nueva Olla, el estadio de Cerro Porteño. Posteriormente, el domingo, desde las 19.15, recibirá a Atlético Tucumán por la novena fecha del torneo Apertura.