La filosa respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron si tiene chances de dirigir a Boca

La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron sobre sus chances de dirigir a Boca

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, aclaró durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de su equipo sobre River Plate que, al menos por ahora, no contempla la posibilidad de dirigir a Boca Juniors. Y lo hizo con un contundente comentario, que viajó como un dardo directo hacia el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize.

El contexto de estas declaraciones surge tras la destacada actuación de Estudiantes en el Estadio Monumental, donde lograron vencer 2-0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Con este resultado, Estudiantes escaló al primer lugar de la Zona A del Torneo Apertura, manteniéndose invicto con cinco victorias y tres empates, 15 goles a favor y solo siete en contra.

Domínguez se convirtió en un candidato permanente a dirigir a Boca Juniors cada vez que el técnico de turno entra en crisis, como sucedió con Fernando Gago tras el golpe de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. El DT, yerno de Carlos Bianchi, una leyenda del club de La Ribera, respondió en tono irónico a los rumores que lo colocan como una posible solución al terremoto xeneize. “Ya pasaron 7 técnicos. Me parece que no les gusto mucho”, sóltó, en relación a la cantidad de orientadores que pasaron desde que Riquelme maneja el fútbol de la institución, primero como vice y hoy como presidente.

En un contundente comentario que refuerza su continuidad en Estudiantes, dijo: “Estoy tranquilo acá, estoy bien, lo vengo hablando con ustedes desde el año pasado”. Desde su desembarco en el elenco platense acumula tres títulos: una Copa Argentina, una Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones, en el que doblegó a Vélez a fines del año pasado.

No fue el único candidato a dirigir a Boca que habló de la posibilidad. También Cristian González, hoy coach de Unión, se refirió a la chance de que lo convoquen. “Yo siempre dije lo mismo, en el fútbol y en la vida hay rumores de todo tipo”, remarcó tras el triunfo 1-0 ante Gimnasia La Plata, la primera de su conjunto en el certamen de Primera División. “¿Ustedes creen que en la situación que estoy pasando deportivamente, que no es la que me imagine desde que comencé la pretemporada en Uruguay, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respecto a la gente de Unión”, concluyó el Kily.

Mientras tanto, en cuanto a la Banda, Marcelo Gallardo defendió el rendimiento de su equipo pese a la derrota sufrida en casa. El DT de River dijo en conferencia: “El partido de hoy por momentos me gustó, el equipo reflejó lo que yo quiero y, sin embargo, perdimos. Hoy tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo”. Ante la prensa, el técnico no ignoró las fallas de su equipo: “En los primeros diez minutos nos costó, nos hicieron un gol fácil, y desde ese momento tomamos el control del partido. Nos faltó en el último tercio.”

Estudiantes, con victorias claves como la obtenida ante un equipo tradicionalmente fuerte como River, continúa consolidándose como rival a temer en el torneo argentino. El equipo de Domínguez enfrentará a Defensa y Justicia el próximo domingo 9 de marzo, en lo que será un desafío importante para mantener su invicto. Por su parte, el Millonario buscará reponerse enfrentando a Talleres el miércoles 5, por la Supercopa Internacional.