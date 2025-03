Sigue la fecha interzonal del Torneo Aperutra con cuatro partidos: Hora, TV y posibles formaciones

La jornada del sábado contará con cuatro partidos

El Torneo Apertura llegó a su Ecuador y la fecha ocho se está disputando con duelos interzonales. Con este panorama, Aldosivi abrirá el telón contra Sarmiento de Junín en Mar del Plata. Por su parte, la jornada se cerrará con los enfrentamientos entre Unión de Santa Fe contra Gimnasia de La Plata y Talleres de Córdoba frente a Tigre. A su vez, River Plate se medirá contra Estudiantes de La Plata.

Aldosivi vs. Sarmiento (J)

Aldosivi y Sarmiento (J) abrirán la jornada a partir de las 17.00

Pasan las fechas y Aldosivi sigue sin sumar de a tres, ya que tiene una racha de seis derrotas y un empate 2 a 2 contra Estudiantes de La Plata. De esta manera, marcha en el último puesto de la zona A. No obstante, dejó una buena impresión en la última fecha en la que cayó por 2 a 1 contra Boca Juniors en La Bombonera.

Por su parte, Sarmiento de Junín afrontará el encuentro después de 15 partidos al hilo sin poder ganar de visitante: empató cuatro y perdió once. A su vez, solamente ganó en una ocasión en el Torneo Apertura: 2-1 vs. Deportivo Riestra. ¿La última actuación? Derrota por la mínima contra Rosario Central.

Posibles formaciones

Aldosivi: DT: Andrés Yllana.

Sarmiento (J): DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: José María Minella.

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium.

Talleres (C) vs. Tigre

Talleres de Córdoba se medirá frente a Tigre desde las 21.30

Talleres tuvo un comienzo irregular del Torneo Apertura y encadena una victoria (0-1 vs. San Martín de San Juan), dos empates y tres derrotas. Así las cosas, marcha undécimo de la zona B. De esta manera, tras el empate sin goles contra Deportivo Riestra en la última jornada, el Cacique Medina está bajo la lupa de los hinchas por el rendimiento del equipo.

En cambio, Tigre es una de las grandes revelaciones en el arranque del fútbol argentino. El Matador de Diego Dabove está en la cima de la zona A con 15 unidades, las mismas que Estudiantes y Argentinos Juniors. Incluso, mantiene una racha de tres victorias consecutivas: 1-0 vs. Racing, 1-4 vs. Independiente Rivadavia y 1-0 vs. Banfield.

Posibles formaciones

Talleres (C): DT: Alexander Medina.

Tigre: DT: Diego Dabove.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Juan Pafundi.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports.

Unión vs. Gimnasia (LP)

Unión y Gimnasia (LP) bajarán el telón a las 21.30

Unión de Santa Fe es otro de los equipos que todavía no pudo ganar en el Torneo Apertura, y solo sumó puntos a partir de dos empates en condición de local: 1-1 vs. Boca Juniors y 0-0 vs. Instituto. Al mismo tiempo, perdió por la mínima en su visita al Ducó para enfrentarse a Huracán. Cabe resaltar que el Tatengue postergó su duelo contra Racing, quien está jugando la Recopa Sudamericana.

Después de un mal arranque bajo la dirección técnica de Marcelo Mendéz, Gimnasia de La Plata repuntó con la llegada de Diego Flores. Tanto es así que el Lobo escaló hasta la sexta posición con diez unidades. Asimismo, encadena cinco encuentros sin perder: 1-0 vs. Deportivo Español, 3-0 vs. Godoy Cruz, 0-0 vs. Lanús, 1-0 vs. San Martín de San Juan y 0-1 vs. Atlético Tucumán.

Posibles formaciones

Unión: DT: Cristian Kily González.

Gimnasia (LP): DT: Diego Flores.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: 15 de abril.

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium.