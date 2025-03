La sanción que le aplicó el técnico del Manchester United a Alejandro Garnacho por su reacción durante un partido

Alejandro Garnacho se lamenta en el partido de Manchester United. El Bichito fue castigado por su entrenador (REUTERS/Scott Heppell)

En la última jornada de la Premier League, Manchester United sufrió para imponerse al Ipswich Town por 3 a 2. En dicho encuentro, Patrick Dorgu fue expulsado. Al quedarse con diez jugadores, el entrenador, Rúben Amorim, decidió remplazar a Alejandro Garnacho por Noussair Mazraoui para equilibrar la zona defensiva. Al hispano-argentino esa situación no le agradó y se fue directamente al vestuario, acción que generó una sanción de parte del entrenador.

“Obviamente que hablaré con Garnacho sobre ello, así que tendrán una respuesta en la próxima conferencia de prensa“, había expresado Amorim con respecto a la acción del juvenil. Finalmente, el técnico dio a conocer el castigo para el extremo de 20 años.

Garnacho deberá abonar una cena para todo el plantel de los Diablos Rojos. “Acá en el Manchester United todo es importante y la percepción en un gran club es clave. Así que va a pagar la cena para todos, pero es todo”, confirmó el entrenador.

Luego de aquel cotejo, Amorim explicó por qué decidió sustituir al futbolista: “Mi pensamiento fue jugar con un 5-3-1. Se que es un riesgo, especialmente cuando sacas al único jugador que desequilibra en el mano a mano (Garnacho), pero sentí que el equipo estaba controlando el partido. Al final, tienes que hacer el cambio, y tienes que elegir a alguien que salga. Tienes que pensar también en la pelota parada, así que esa fue mi elección”, agregó.

Alejandro Garnacho realizó un llamativo posteo tras ser remplazado.

Además de no haber regresado al banco de suplentes para estar con sus compañeros, el extremo español nacionalizado argentino también generó todo tipo de repercusiones en las redes sociales al realizar un llamativo posteo.

El jugador, que no pudo terminar los 90 minutos en ninguna de sus 26 presentaciones en la Premier League, publicó una foto en formato de historia (se elimina a las 24 horas de su publicación) en la que se lo observaba con la mirada en el piso, mostrando frustración y con la mano derecha tapándose la nariz.

Luego, lanzó otra publicación para calmar las aguas. “¡Tres puntos importantes! Equipo”, posteó Garnacho junto con una foto de él y sus compañeros una vez consumada la victoria.

Esta no fue la primera vez que el Bichito estuvo en el foco de la tormenta en esta temporada. El delantero había sido acusado de filtrar las alineaciones de su equipo a la prenso, tras quedar afuera de los convocados para el Derbi de Manchester frente al City.

Ruben Amorim le da indicaciones a Alejandro Garnacho (REUTERS/Phil Noble)

En esa oportunidad Amorim lo desvinculó de esa situación y aseguró que su ausencia en ese partido fue un punto de inflexión para el argentino. “Creo que está mejorando en todo, en cada aspecto de su juego: su comprensión, cuándo defender. Necesitamos estos jugadores que puedan desequilibrar en el mano a mano”, aseveró.

Durante el último mercado de pases, el argentino fue vinculado con el Napoli. El club napolitano llegó a ofrecer cerca de 41 millones de dólares, pero no llegaron a un acuerdo con el club inglés ni con el jugador.

“Él quería estar satisfecho económicamente y su pedido fue algo que en este momento no podíamos hacer. No quisimos hacerlo y ni siquiera me pareció correcto cuando hay un salario medio en el vestuario poner a un joven con uno más alto. No hubiera sido justo con los demás, que están haciendo cosas importantes”, explicó Giovanni Manna, director deportivo del club italiano.

Garnacho ostenta 8 goles y 6 asistencias en 40 partidos en esta temporada. Aún así, no convierte un tanto desde el 28 de noviembre en la victoria 3-2 contra Bodo/Glimt. El siguiente compromiso para el United será este domingo desde las 13:30 (hora argentina) contra Fulham en condición de local por la quinta ronda de la FA Cup. Además, el próximo jueves dará comienzo a la llave contra Real Sociedad en San Sebastián por los octavos de final de la Europa League.