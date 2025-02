Newell’s Old Boys anunció el inicio del proceso electoral en medio de la crisis institucional: “Sigamos adelante, todos juntos”

Las fotos del club Newell's Old Boys de Rosario tomado por los hinchas

La Comisión Directiva de Newell’s Old Boys emitió un comunicado oficial en el que reconoció la compleja situación deportiva e institucional del club, tras los recientes resultados adversos y el descontento de los socios. En el documento, la dirigencia ratificó que ya trabaja en los mecanismos para convocar a elecciones, con un proceso que demandará al menos 90 días.

El comunicado, difundido en las redes oficiales del club, subraya la importancia de mantener la calma y respetar las instancias democráticas. “El camino hacia la recuperación debe comenzar con la paz interna y el compromiso de todos por mantener la calma y respetar las instancias institucionales democráticas que habilitarán los cambios que hoy exige el pueblo leproso”, señala el texto.

En este marco, la dirigencia encabezada por el presidente Ignacio Astore anunció que la Comisión Fiscalizadora será convocada la próxima semana para definir el cronograma electoral. Además, el club acudirá a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para solicitar la convocatoria de una asamblea extraordinaria, con fecha tentativa para el 26 de marzo.

El comunicado también destaca que la actual Comisión Directiva no será un obstáculo para el proceso electoral, pero enfatiza que este deberá realizarse respetando las formas y plazos institucionales. Según la dirigencia, el procedimiento demandará un período no menor a tres meses.

Finalmente, el mensaje hace un llamado a los socios, socias e hinchas a continuar apoyando al club con unidad y compromiso, instando a retomar la normalidad de las actividades deportivas y laborales en el Parque Independencia. “Sigamos adelante tirando todos para un mismo lado, con la misma determinación que nos hizo llegar a ocupar un lugar indiscutido en las memorias más destacadas del fútbol argentino y mundial”, concluye el texto.

EL COMUNICADO OFICIAL

El club atraviesa un momento de incertidumbre, con una dirigencia debilitada y una creciente presión de los socios, quienes exigen cambios inmediatos en la conducción de la institución.

La crisis institucional en Newell’s Old Boys se profundizó en las últimas horas con una toma pacífica del club por parte de más de 100 socios, quienes exigían la renuncia del presidente Ignacio Astore y la convocatoria inmediata a elecciones. La medida se mantuvo en el Parque Independencia, donde la seguridad fue reforzada tras un episodio de tensión con un directivo.

El conflicto se desató tras la salida del entrenador Mariano Soso, la reciente derrota ante Barracas Central y el creciente descontento con la gestión de Astore. Mientras tanto, Federico Ripani, uno de los vicepresidentes, renunció a su cargo, lo que evidencia fracturas internas en la Comisión Directiva.

En una carta publicada en redes sociales, Ripani justificó su salida argumentando diferencias con la conducción de Astore y la falta de claridad en el proceso electoral. “Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral de 2025. Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes”, escribió. Además, cuestionó la toma de decisiones en soledad por parte del presidente y la falta de mensajes claros hacia los socios.

Los socios movilizados en el Parque Independencia aseguraron que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta. “Hasta que el presidente no presente su renuncia o ponga fecha para las elecciones, no nos vamos a mover de acá”, expresaron. Ante la escalada del conflicto, el club cerró sus puertas y reforzó la seguridad, permitiendo solo el acceso de empleados y personal de mantenimiento. Se espera que la concentración crezca a partir de la tarde.

Mientras se discute el futuro institucional de Newell’s, algunos nombres comienzan a sonar como posibles candidatos en las próximas elecciones. Entre ellos figuran el ex presidente Cristian D’Amico, además de Marcos Cleri, Ignacio Boero y Julián González. En tanto, dos ídolos del club, Maximiliano Rodríguez y Gerardo Martino, no han manifestado intenciones de involucrarse en el proceso electoral.