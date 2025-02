El show de Luka Doncic ante su ex equipo en la victoria de los Lakers: asistencia de espaldas, marca histórica y un fraternal saludo

El jugador de los Lakers brilló ante Dallas con una asistencia de espaldas y una gran combinación con LeBron James

Los Ángeles Lakers obtuvieron una gran victoria como locales ante Dallas Mavericks por 107-99 en un duelo que estuvo marcado por el morbo de ver a Luka Doncic enfrentar a su antiguo equipo luego de un traspaso que generó controversia en la NBA. El esloveno fue la gran figura de la noche con un triple-doble: anotó 19 puntos, capturó 15 rebotes y repartió 12 asistencias.

La espectacular marca del Joven Maravilla no fue una más para su nutrida estadística, ya que se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Lakers en llenar su casillero con doble dígito en al menos tres rubros en sus primeros cinco partidos con la camiseta Oro y Púrpura. Doncic igualó la marca de LeBron James, Magic Johnson y Russell Westbrook.

En cuanto al juego, el ex base del Real Madrid no tuvo contemplaciones para dañar a los Mavericks, que no contaron con el pivote estrella Anthony Davis por lesión, aunque no se mostró efectivo con sus lanzamientos externos (6 convertidos sobre 17 intentos). “Hoy no pude meter nada. Sólo estoy contento de que hayamos conseguido una victoria. Estoy deseando irme a dormir”, dijo el basquetbolista de 25 años en la conferencia de prensa.

Por otro lado, en una de sus acciones más destacadas de la noche que desató los aplausos del público en el Crypto Arena de Los Ángeles, Doncic asistió de espaldas a Austin Reeves, quien encestó un triple. Además, Luka se mostró muy cómodo jugando al lado de la estrella LeBron James (goleador del local con 27 puntos) y de a poco se va conformando una dupla temible para los adversarios.

Fueron ex compañeros en Dallas y mostraron que no hay rencores tras el controversial pase a Lakers

En el inicio del partido, Doncic estuvo en el foco de las cámaras para ver cómo reaccionaba ante sus ex compañeros y se destacó la buena onda reinante entre los protagonistas. Por ejemplo, el base de los Mavericks Kyrie Irving lo saludó con un particular choque de manos y luego lo abrazó, demostrando que la amistad los sigue uniendo. Luego del partido, el esloveno dijo al respecto: “Como ustedes saben, Kai es mi hermano y la amistad va más allá del básquetbol. Fue bueno ver a los chicos porque como dije, nosotros luchamos juntos. Fue muy divertido verlos a todos”.

Otra de las perlitas en la noche angelina la protagonizaron los fanáticos de los Lakers, quienes comenzaron a cantar la frase “Gracias, Nico”, como burla a Nico Harrison, mánager general de los Dallas Mavericks y responsable del traspaso de Luka Doncic a los Lakers, que además incluyó a Anthony Davis en el trueque. El directivo estuvo presente en el recinto y debió soportar las cargadas.

En la conferencia de prensa, Doncic fue consultado acerca de si ya había pasado su bronca por el intercambio inesperado que implicó la salida obligada de la franquicia de Dallas. “Los cierres de etapa van a tardar un poco en cerrarse, no fue lo ideal, pero estoy agradecido. Este partido ha terminado y hay un montón de emociones que me invaden, pero voy poco a poco, mejorando día tras día”, completó.

Con este triunfo, Los Ángeles Lakers quedaron con un récord de 35 victorias y 21 derrotas y se ubican cuartos en la Conferencia Oeste de la NBA, consolidados en posición de clasificación a Playoffs. Por su parte, Dallas Mavericks (31-28) se encuentran novenos, por ahora en zona de Play-in, un repechaje para ingresar a los cuartos de final de su conferencia.

* El resumen del triunfo de los Lakers ante los Mavericks en la NBA