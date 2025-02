Sin Messi ni Cristiano Ronaldo: Gerard Piqué generó polémica al revelar la lista de sus futbolistas favoritos

Gerard Piqué eligió a sus 5 futbolistas preferidos

En un movimiento inesperado, el ex defensor español Gerard Piqué, que compartió numerosas temporadas y títulos junto a Lionel Messi en el FC Barcelona, sorprendió al opinar sobre su Top 5 personal de sus jugadores predilectos de la historia del fútbol. El ex zaguero, de 38 años, quien siempre ha formado parte de la Masía junto al delantero en sus inicios con el balón, decidió excluir al campeón del mundo con Argentina en 2022 de su prestigioso ranking, avivando el debate en los círculos futbolísticos. También prescindió de otra figura contemporánea como Cristiano Ronaldo, con el que chocó en innumerables clásicos contra el Real Madrid. Y descartó a estrellas de la talla de Diego Maradona o Pelé.

En diálogo con Adri Contreras, uno de los presidentes de los clubes de la Kings League, la exitosa liga de fútbol 7 con reglas excéntricas que creó el marcador central, seleccionó a cinco jugadores de su predilección, destacando a cuatro que vistieron la camiseta del club catalán: Hristo Stoichkov, Luis Figo, y los brasileños Ronaldo y Ronaldinho. Además, incluyó al italiano Francesco Totti, una leyenda de la AS Roma.

Su interlocutor le aclaró que no necesitaba elegir “a los mejores de la historia”, sino a “los que más te gustan a ti”. “Yo era muy fan de Hristo Stoichkov, marcó mi infancia”, fue su primera selección. “Otro que era la hostia cuando estaba en Barcelona era Luis Figo, cuando se fue al Madrid rompió corazones. En el Barsa era el mejor jugador“, evocó. “Cuando me hice un poco más grande, me hizo mucha ilusión jugar con Totti; fue de las primeras camisetas por las que me hice mucha ilusión tener en un United-Roma”, continuó. “Luego, te diría que Ronaldo, el primero, que era muy especial”, subrayó. “Y el último que te diría, muy especial, es Ronaldinho. No llegué a jugar con él, porque cuando yo llegué él se fue del Barsa”, cerró.

Stoichkov, con la casaca del Barcelona (Shutterstock)

El hecho de dejar fuera al argentino resulta aún más llamativo si se tienen en cuenta sus declaraciones pasadas, cuando no dudaba en posicionar a Messi como el mejor de todos los tiempos. En 2012, mientras ambos defendían la camiseta culé, Piqué le dijo a RAC1: “Leo es un extraterrestre. Cristiano Ronaldo será el mejor humano, pero al lado de Messi no tiene nada que hacer”. También destacó en aquella ocasión el impacto duradero del rosarino: “Maradona, en el Barcelona, no fue ni la mitad de lo que es Leo. Lleva tantos años buenos, que por su carrera ya merece ser considerado el mejor de la historia”, agregó.

Al observar la evolución de sus comentarios, el contraste no pasa inadvertido. Tras el Mundial de Catar 2022, Piqué elogió a Messi específicamente por conquistar el torneo que parecía inalcanzable para su carrera. En diálogo con ESPN, reconoció que ese logro consolidaba su lugar en la cima del fútbol mundial: “Creo que ya no hay dudas. Es el mejor jugador de la historia del fútbol. Elevó al Barcelona a otra dimensión”, comentó en aquel entonces. No obstante, estos elogios no bastaron para incluirlo en su lista personal.

El impacto de esta omisión no tardó en desencadenar especulaciones. Algunos observadores interpretaron este gesto como un posible reflejo de una relación distante entre ambos futbolistas tras la salida del argentino en 2021.

En las últimas horas, otra declaración que generó controversia de Piqué se hizo viral. A pocos días del estreno del podcast de Iker Casillas, se dio a conocer un anticipo en el que el ex esposo de Shakira habló de Lamine Yamal, la nueva estrella del Barcelona y de la selección de España (con la que ganó la Eurocopa). Y dejó una frase sugestiva sobre el prodigio de apenas 17 años: “En mi generación, Lamine Yamal no estaría jugando”. Habrá que aguardar unos días para conocer el contexto de una frase tan filosa como discutida.