Se fue de River Plate a Aldosivi, tuvo su estreno en la Bombonera y marcó un gol soñado en la primera pelota que tocó

Tiago Serrago tuvo un debut con la camiseta de Aldosivi soñado. El juvenil de 21 años, que está a préstamo desde River Plate, ingresó en el minuto 62 en La Bombonera con el resultado 1-0 a favor de Boca Juniors. Sin embargo, 30 segundos después de que haber saltado al terreno de juego tocó su primera pelota: la clavó en el ángulo con un remate desde media distancia para marcar el empate transitorio (el duelo finalizó con triunfo 2-1 del Xeneize).

Tras dar sus primeros pasos en Club Geba (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), Serrago recaló en las inferiores del Millonario. Allí, a partir de buenas actuaciones con el Manto Sagrado, se ganó su lugar en los entrenamientos del plantel de Primera tras el visto bueno por parte de Martín Demichelis. Pese a eso, desde la institución lo cedieron a Defensa y Justicia para que pueda foguearse con el roce profesional. No obstante, tras menos de seis meses con la camiseta del Halcón, en donde sólo sumó un minuto en la Liga Profesional, volvió al elenco de Núñez.

Sin embargo, a inicios de 2025 se concretó su llegada a Aldosivi ante la sobrepoblación de mediocampistas que cuenta Marcelo Gallardo en su vestuario. Tiago, tras salir campeón de la Copa Proyección con River en 2024, llegó a Mar del Plata junto a su compañero Tobías Leiva -quien fue titular en La Bombonera-. Y después de integrar el banco de suplentes durante las primeras seis fechas del Torneo Apertura, el juvenil de 21 años tuvo su primera oportunidad frente a Boca.

En la primera jugada tras su ingreso, el volante ofensivo recibió la pelota en la mitad de la cancha y, ante una defensa Xeneize que dejó mucho espacio en su propio campo, Serrago trasladó hasta la frontal del área. Allí, antes de que Mateo Mendia le pudiera obstruir el camino, sacó un remate con rosca que ingresó en el ángulo del arco defendido por Agustín Marchesín. El detalle es que saltó a la cancha por su compañero Leiva a los 16 minutos y 47 segundos; y la pelota infló la red a los 17 minutos y 18 segundos.

Los hinchas millonarios rápidamente rememoraron un tanto que le convirtió a Boca en las inferiores con la casaca de River. “Mi referente es Nacho Fernández, me encanta como juega. Aunque sea zurdo, me encanta. Me dicen que por como corro, la zancada que tengo y que soy flaquito que me parezco a él. Soy un jugador rápido, con ida y vuelta. Soy llegador, mucho al segundo palo”. Con esas palabras se autodescribió en una entrevista con La Máquina Radio cuando tenía 17 años y ya asomaba como uno de los grandes proyectos de la cantera de River. Tal era la ilusión que estaba generando puertas adentro del Monumental, que al firmar su primer contrato como profesional le pusieron una cláusula de 25 millones de euros.

“Hice dos goles en la primera práctica y luego de unos entrenamientos ya me dieron la ropa y me dijeron que había quedado. Tuve una alegría inmensa y es una cosa que jamás voy a olvidar. Rápidamente me llevé muy bien con mis compañeros”, contó en una entrevista con el sitio oficial del Millonario sobre el día que fichó por la institución, después de realizar una prueba en la Escuela de Fútbol Ángel Labruna a sus seis años.

Al mismo tiempo, la sangre futbolista corre por sus venas, ya que su hermano Joaquín también pasó por las interiores de la Banda. Posteriormente, se desempeñó en Platense, y en el ascenso con Deportivo Español y Sportivo Italiano. Con la remera de River fue campeón en Octava y Sexta División; y máximo goleador de la Quinta y Cuarta “Hablo todos los días con mi hermano. Cuando necesito algo o siento que no estoy jugando bien, siempre le pregunto a él. Hizo inferiores, jugó en reserva y entrenó con River. Cuando necesito algo siempre le consulto”, reconoció Tiago.

Serrago con la remera de River en inferiores: no jugó ningún partido como profesional en el Millonario (Foto: @tiagoserrago)