Le rompió un diente a Ronaldo en el Real Madrid, su agresividad maravilló a Tyson y salió con una actriz porno: “Era realmente malo”

El histórico delantero puso en el primer lugar de esa lista a Thomas Gravesen

Corrían los primeros días de 2005. Real Madrid estaba a pocos días de ser eliminado de la Champions League ante Juventus en octavos de final y cerraría aquella temporada por detrás del Barcelona en la liga local. La salida de Claude Makélélé en 2003, sumada a las partidas de Esteban Cuchu Cambiasso y Flávio Conceição en 2004, dejaron huérfana la mitad de la cancha, y el Merengue salió al mercado de pases para reforzar la plantilla de Galácticos con un nombre que no tenía mayores estridencias, pero dejó una huella en tan solo 49 partidos con esta camiseta. Lo apodaron Shrek, se hizo un lugar entre estrellas mundiales como Zinedine Zidane, David Beckham o Ronaldo Nazario y mantiene una vida alejada de los medios después de retirarse con tan solo 32 años.

La historia de Thomas Gravesen inicia el 11 de marzo de 1976, día de su nacimiento en la ciudad danesa de Vejle, un lugar con poco más de 110.000 habitantes. De hecho, el club homónimo a esa región fue el lugar adecuado para sus primeros pasos en el fútbol profesional hasta sus saltos a la Bundesliga y la Premier League con las camisetas del Hamburgo y Everton. En su paso por los Toffees disputó más de 100 encuentros en las cinco temporadas con la institución y su mudanza a España se dio bajo una erogación económica baja, ya que la Casa Blanca se hizo de sus servicios por una cifra superior a los USD 3.500.000.

El interés de uno de los clubes más importantes del mundo sorprendió a su propio entrenador. Así lo reconoció David Moyes: “No podíamos creerlo, ¿sabes?”. Incluso, el propio Thomas pensaba que se trataba del clásico rival en una entrevista con FourFourTwo: “Mi agente me llamó: ‘¿Qué opinas de Madrid?’. Para empezar, pensaba que era el Atlético de Madrid, así que dije: ‘También me gusta el Everton’. Entonces me dijo ‘es el Real Madrid’”. A partir de ahí, la operación relámpago terminó con Perro Loco (Mad Dog, en ingles, tal como también era apodado) bajo la dirección de Vanderlei Luxemburgo.

Su fuerte personalidad, un carácter único y su particular intensidad para vivir los partidos fue su sello con los Blancos, donde se animaba a darles indicaciones a las estrellas consagradas que tenía como compañeros con mucho desparpajo. Su estancia se prolongó hasta agosto de 2006, más de 500 días, que entregaron muchas anécdotas en los duelos por los puntos y en los entrenamientos.

Marcó un gol en 49 partidos con la camiseta del Real Madrid

Una de las historias más destacadas sucedió en una de esas tantas prácticas con Ronaldo, a quien sujetó en un momento y le causó un impensado problema, que fue abordado en la biografía Mad Dog Gravesen, escrita por Chris Sweeney: “A pesar de todas sus fuerzas, no pudo soltarse y terminó siendo lanzado de un lado a otro como un muñeco de trapo. Después de algunos golpes, las travesuras terminaron con Ronaldo tendido en el suelo sin un diente”.

Recientemente, el bicampeón del mundo con Brasil y doble ganador del Balón de Oro recordó esas viejas épocas con su antiguo compañero, de quien guarda buenas memorias, pero no dudó a la hora de ponerlo como su peor compañero ante la pregunta de Romário: “Hay muchos. Sin embargo, hubo uno en el Real Madrid que era un chiste. Se llamaba Thomas Gravesen, un mediocampista danés que era buena gente, una persona genial. En fútbol era realmente malo. Él no marcaba, daba patadas”.

Otro de los integrantes del equipo, Francisco Paco Pavón, le concedió dos historias al portal español Relevo. Una de ellas muestra el ánimo distendido que intentaba trasladar Gravesen al plantel profesional: “Una vez nevó y nos recibió a todos en el entrenamiento a bolazos de nieve, pero a lo bestia. Contra todos. Como además no nos conocía, nos tocó a todos”. Tampoco aflojaba en los ensayos, aunque estuviese del otro lado un juvenil o un experimentado, y evitaba cualquier tipo de consumo de antiinflamatorios para recuperarse de las lesiones. “Él prefería a lo bruto”, manifestó Iker Casillas.

El futbolista de Real Madrid transformó una acción de juego en una marca registrada que se llamó Gravesinha

También disfrutaba su tiempo fuera de la cancha, hasta el punto de incumplir ciertas reglas impuestas a los futbolistas de la institución. “Recuerdo que le llevé a su casa un día y me llevó al garaje. Y allí tenía dos motos... Nosotros no podíamos tener motos. Una era suya y otra de su amigo, que decían que iban a la M-50 (autopista de circunvalación madrileña) y la ponían a 300 km/h. Y luego quitó la lona de un Porsche, que parecía un Ferrari con el motor atrás... Y me decía ‘chssssst’, tapándose la boca como para que no dijera nada: ‘Este para cuando salgo por ahí, que no me vea nadie, pero lo pongo muy rápido’”, aseguró Pavón.

Thomas Gravesen marcó su único gol con esta casaca en febrero de 2005 con la camiseta del Espanyol, pero todos los hinchas Merengues lo añoran por una singular acción sucedida el 15 de enero de 2006 en la victoria 4-2 ante Sevilla por La Liga de España. El volante central danés se inventó un enganche único en el mundo del fútbol, que fue bautizado como la Gravesinha: un movimiento en el que impactó su rodilla contra el terreno de juego para amagar al rival. Un gesto que pudo causarle una grave lesión de ligamentos y menisco, pero se transformó en la jugada preponderante de su paso por el Santiago Bernabéu. Su intervención quedó retratada por las cámaras de El Día Después, reconocido programa que contaba historias de hechos puntuales en los partidos de Primera. “Me siguen llegando menciones con la Gravesinha. Mi mayor actividad en redes sociales sigue siendo un puto vídeo de 2006”, se confesó el periodista Luis Fermoso, uno de las alma mater de esa producción en conjunto con Michael Robinson.

Por aquellos meses, Gravesen vivía una apasionada historia de amor con su pareja Kira Eggers. El romance inició en 2005 y se prolongó hasta 2008, contó el periódico danés B.T., y la mujer fue figura de la TV de ese país tras participar en el famoso reality show Gran Hermano, llegó a ser catalogada como una de las 100 mujeres más sexys del mundo según la revista For Him Magazine (FHM) y se dedicó a la industria condicionada como actriz de contenido para adultos. De hecho, Paul Caddis, uno de los excompañeros del volante en el Celtic, adonde se fue después de su ciclo en el Madrid, reveló un particular pedido que le hacía a Mad Dog: “Solíamos decirle: ‘Tommy, ¿tienes alguna foto de tu esposa?’”. “Búscala en Google, muchacho, hay un montón de cosas en Google”, les respondía.

Kira Eggers, la ex pareja de Thomas Gravesen

Su carta de sentencia en el Real sucedió al mismo tiempo de la llegada de Fábio Capello. El experimentado entrenador ya le había picado el boleto al contar que no le gustaba su comportamiento: “Todo tiene que hacerse como él quiere”. Sus acciones motivaron una insólita situación vivida entre ambos y relatada por el ex jugador Borja Fernández: “Un día, en una charla con Capello se echó un eructo que sonó un montón. Capello le dijo: ‘¿Thomy, qué haces?’. Y él le dijo que eso en su país era normal, que era salud. ‘Bueno, pues no lo vuelvas a hacer, ¿vale?’”.

La estocada final sucedió en una práctica abierta a la prensa. Thomas derribó a Robinho con una patada, y esto generó un tumulto entre los dos ante la vista privilegiada de los periodistas. “Era un día normal de entrenamiento. Le hice una entrada dura y no le gustó. Después me golpeó. Por suerte, nunca lo atrapé”, relató Gravesen en su biografía.

Se marchó al Celtic a mitad de 2006, estuvo a préstamo en el Everton entre 2007 y 2008 y finalizó su carrera a los 32 años con el cuadro escocés en el segundo semestre de 2008. Atrás dejó más de 300 partidos con más de 20 goles a nivel clubes, sus cinco gritos en 66 juegos con la selección de Dinamarca (disputó 2 Eurocopas y el Mundial 2002) y un relato imborrable del día que Mike Tyson se maravilló con él.

Mike Tyson pidió la camiseta de Gravesen después de quedar maravillado con su rendimiento (Crédito: Kevin Jairaj-Imagn Images)

“Quedó encantado con Thomas después de ir a ver un partido internacional en Copenhague; le encantó su estilo agresivo y desenfadado. Tanto es así que Tyson pidió su camiseta y la usó durante el resto de su estancia en Dinamarca, ya que estaba allí para una pelea que preparó el terreno para su gran enfrentamiento con Lennox Lewis”, reveló Chris Sweeney en The Celtic Star, en referencia al combate de Iron Mike perdido por KO el 8 de junio de 2002.

El autor del libro contó que Gravesen se mudó a Las Vegas, un lugar que visitaba frecuentamente para ir a los casinos desde su etapa en el Real Madrid, pero ahora estaba instalado en Dinamarca. Muchos portales se han hecho eco de que habría ganado 100 millones de libras (USD 126 millones) en su rol de empresario con distintas inversiones y que logró USD 100 millones jugando al póker, The Sun difundió que se lo ha visto por el estado de Nevada a bordo de un Mercedes-Benz SLR McLaren, vehículo valorado en USD 420.000, pero Sweeney opta por la mesura.

En la entrevista dada al sitio escocés, el escritor añade que “hay muchos rumores sobre cuánto dinero ha ganado y cómo lo ganó” y puntualizó sobre un protagonista poco asiduo a dar entrevistas a lo largo de su vida: “Con Thomas es difícil precisar nada, es una especie de ermitaño y en Dinamarca incluso lo apodan El Unicornio debido a su estatus mítico. Se cuenta que perdió 54 millones de dólares en una sola partida de póquer individual. Además está la noticia de que ganó una fortuna de 100 millones de libras. Thomas nunca ha dicho que nada de eso sea cierto o no, pero mi libro analiza las razones que hay detrás”.