La furia de Cristiano Ronaldo tras la roja a un compañero: protesta desmedida y pelotazo rabioso

La furia de Cristiano Ronaldo en el último partido de Al-Nassr

Un episodio de alta tensión marcó el partido entre el Al Nassr y el Al Ettifaq, que terminó con una derrota de 2-3 para el equipo liderado por Cristiano Ronaldo. El astro portugués mostró un visible enfado durante el encuentro, no tanto por el resultado final, sino por una acción polémica que involucró a su compañero de equipo, Jhon Durán.

El incidente ocurrió cuando Durán fue expulsado tras un enfrentamiento con un jugador rival. El árbitro ruso Kirill Levnikov interpretó que el colombiano había cometido una agresión, lo que llevó a mostrarle la tarjeta roja. Sin embargo, Ronaldo consideró que la reacción del oponente había sido exagerada, lo que desató su enojo en el terreno de juego. El portugués expresó su descontento de manera vehemente, gesticulando y gritando en dirección a los árbitros.

En medio de su frustración, Cristiano lanzó un pelotazo desde el círculo central hacia las gradas, un gesto que pudo haberle costado la expulsión. Este acto reflejó la intensidad de su molestia ante lo que consideró una decisión injusta por parte del juez. A pesar de la gravedad del gesto, el árbitro principal no tomó medidas adicionales contra el delantero portugués.

El descontento del delantero de 40 años no terminó ahí. Tras el pelotazo, el jugador se dirigió hacia la banda donde se encontraba el cuarto árbitro, continuando con gestos de desaprobación y palabras dirigidas al cuerpo arbitral. Este comportamiento mantuvo la tensión en el campo, aunque finalmente no derivó en sanciones adicionales para el capitán del Al Nassr.

La expulsión de Jhon Durán fue un punto de inflexión en el encuentro. El incidente no solo afectó el ánimo de Ronaldo, sino también el desempeño del equipo, que terminó perdiendo el partido por un marcador de 2-3. La ausencia de Durán tras su expulsión dejó al Al Nassr en una posición complicada, lo que pudo haber influido en el resultado final del encuentro.

A pesar de la intensidad del momento, el altercado no tuvo mayores repercusiones para Cristiano Ronaldo. El árbitro no incluyó en su informe ninguna acción adicional contra el jugador portugués, lo que evitó que enfrentara sanciones posteriores. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la frustración del delantero en un partido que no resultó favorable para su equipo. Este tipo de reacciones no son comunes en la carrera de Ronaldo, quien suele mantener la compostura en el campo. Sin embargo, la combinación de la expulsión de su compañero y la derrota del Al Nassr parece haber sido suficiente para desatar su enojo en esta ocasión.

El encuentro entre el Al Nassr y el Al Ettifaq fue un desafío para el equipo de Ronaldo desde el principio. La expulsión de Jhon Durán complicó aún más la situación, dejando al equipo en desventaja numérica durante gran parte del partido. A pesar de los esfuerzos del conjunto saudí, no lograron revertir el marcador y sufrieron una derrota que dejó un sabor amargo tanto para los jugadores como para los aficionados.

Con este resultado, Al Nassr quedó a tres puntos del tercero de la tabla Al Qadisiya, que sería el último en clasificar a la Liga de Campeones asiática. Además, el líder Al Ittihad le lleva ahora 8 unidades de ventaja con un partido pendiente, mientras que el escolta Al Hilal está a cuatro de distancia, también con un juego por afrontar.