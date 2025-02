Revelaron los planes de Guardiola y el Manchester City con el Diablito Echeverri tras su gran Sudamericano Sub 20

El Diablito celebra uno de sus goles a Brasil (AP Foto/Ariana Cubillos)

Tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina (terminó segunda y se clasificó al Mundial de la categoría), el futuro del joven futbolista argentino Claudio “Diablito” Echeverri, exjugador de River Plate, parece estar tomando un rumbo definitivo. La prensa internacional ha seguido al detalle los movimientos del talentoso mediocampista, quien recientemente fichó por el Manchester City. Según apuntan desde Europa, el gran rendimiento del enlace, de 19 años, en el torneo juvenil (anotó seis goles -tres a Brasil- y dio tres asistencias) atrajo las miradas de la organización de los Citizens, que pagaron 25 millones de dólares por su ficha.

La competencia, disputada en Venezuela, marcó un punto importante en la carrera del futbolista, ya que fue la primera vez que participó representando al conjunto inglés, que autorizó su incorporación temporal a la Selección Sub 20 encabezada por Diego Placente. Aunque Argentina fue subcampeón, la actuación de Echeverri generó grandes expectativas.

La influencia de su desempeño no fue menor dentro de los planes estratégicos en Europa. Fabrizio Romano, reconocido periodista especializado en el mercado de transferencias, aseguró que estará bajo la órbita de Pep Guardiola, tiene intenciones claras para el futbolista argentino. “Claudio Echeverri viajará a Inglaterra esta semana para unirse de inmediato al equipo del Manchester City. Está listo tras completar todos los partidos con Argentina Sub 20”, declaró el comunicador. Esta decisión deja sin efecto los rumores previos que apuntaban a una posible cesión al Girona FC o al New York City FC, clubes que, al igual que el Manchester City, pertenecen al City Football Group. Así, una vez que se adapte a su nuevo hogar, entrará en la rotación en un City golpeado por las lesiones en medio de una temporada irregular.

El ciclo 2024/2025 de los Ciudadanos, lejos de sus mejores registros, parece haber incrementado la necesidad de reforzar el equipo. Guardiola seguramente evaluó estas circunstancias para tomar la decisión de integrar a Echeverri, además de la coyuntura de que en algunos encuentros el equipo mostró falta de frescura para cambiar de ritmo en los últimos metros.

El gurú de las transferencias en Europa habló del futuro del Diablito Echeverri en el Manchester City

Más allá del contexto internacional, la repercusión también tiene implicaciones futuras para la albiceleste. Al haber logrado el segundo puesto en el Sudamericano, Argentina aseguró un lugar en el Mundial Sub 20 de 2025, a realizarse en Chile entre septiembre y octubre. Sin embargo, el desafío de la AFA radicará en negociar con el Manchester City para lograr que el Diablito pueda disputar dicho torneo, ya que, al ser una competencia organizada fuera del calendario FIFA, los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas.

La historia de Echeverri, quien desde muy temprana edad destacó en las categorías juveniles de River Plate y con la Albiceleste, promete consolidarse en el competitivo fútbol europeo. Su llegada al Manchester City y la confianza depositada en él por uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo lo posicionan como una de las grandes promesas argentinas. ¿En la Premier League dará otro salto de calidad para dar batalla también por un lugar en La Scaloneta?