Emma Raducanu habló sobre el desesperante momento que vivió con un acosador en el torneo de Dubai: “Fue una experiencia difícil”

Emma Raducanu vivió una desagradable experiencia mientras estaba disputando su duelo correspondiente a la segunda ronda del Dubai Tennis Championships. Cuando la británica de 22 años confirmó que había perdido su saque con un revés a la red, decidió dirigirse directamente adonde estaba la jueza de silla Miriam Bley para informarle que en la tribuna ubicada a sus espaldas había una persona que la había acosado previamente en las instalaciones del certamen.

La británica rompió en llanto a la espera de una solución por parte de los agentes de seguridad en un partido que recién había transcurrido sus dos primeros games y que completó con una derrota tras este desesperante incidente. Luego de que la escena diera la vuelta al mundo, la campeona del US Open 2021 decidió hablar en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

“Gracias por los mensajes de apoyo. Fue una experiencia difícil la de ayer, pero estaré bien y orgullosa de cómo volví y competí a pesar de lo que pasó al principio del partido. Gracias a Karolína por ser una gran deportista y mucha suerte para ella durante el resto del torneo”, escribió en una storie que difundió en su cuenta de Instagram seguida por más de 2 millones y medio de seguidores, con una postal de fondo que permitía ver un café y una edición de la novela “Emma” de la escritora Jane Austen.

El agradecimiento de la actual 61° del ranking WTA estuvo centrado en su contrincante, la checa de 28 años Karolína Muchová. El detalle de lo sucedido pudo conocerse a partir de un comunicado que emitió luego del encuentro la Women’s Tennis Association: “Emma Raducanu fue abordada en una zona pública por un hombre que mostraba un comportamiento obsesivo. Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes en el Dubai Duty Free Tennis Championships y posteriormente expulsado. Se le prohibirá participar en todos los eventos de la WTA, a la espera de una evaluación de la amenaza”.

Según detalló el diario inglés Daily Mail, la jugadora, previamente, había sido “abordada en su hotel y recibió una carta del hombre que más tarde fue expulsado de las gradas”.

Al mismo tiempo, desde la WTA aclararon que intensificarán las medidas de seguridad tras este caso: “La seguridad de los jugadores es nuestra máxima prioridad, y los torneos reciben asesoramiento sobre las mejores prácticas de seguridad para eventos deportivos internacionales. La WTA está trabajando activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y proporcionarle todo el apoyo necesario. Seguimos comprometidos a colaborar con los torneos y sus equipos de seguridad en todo el mundo para mantener un entorno seguro para todos los jugadores”.

Emma pudo continuar el partido a pesar de lo sucedido (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Emma, que recibió un wild card para el main draw, había iniciado su camino en este certamen con un triunfo en primera fase ante la griega Maria Sakkari (29 años y 29ª del ranking) por 6-4 y 6-2 que le permitió ubicarse en la siguiente instancia. Del otro lado, la checa Muchová se había impuesto contra la neerlandesa Suzan Lamens, arribada de la qualy, con un doble 6-2.

El duelo entre Raducanu y Muchová terminó cayendo del lado de la jugadora de 28 años que arribó a este torneo ubicada en el 17° puesto. La campeona en 2019 del WTA de Seoul, finalista de Roland Garros en 2023, firmó un triunfo por 7-6 y 6-4.

Independientemente del aspecto deportivo, la irrupción de un acosador revive una de las peores experiencia que vivió la jugadora nacida en Toronto (Canadá) y que vive desde los dos años en Inglaterra. En 2022, se le impuso una orden de alejamiento por cinco años a un hombre llamado Amrit Magar, a quien se lo acusó de visitar repetidamente la casa de la tenista: “Merodeaba fuera de su casa, dejaba regalos y tarjetas no deseados y robaba cosas de su porche”, detalló el Daily Mail sobre ese hecho. Aunque se entiende que “no hay conexión” entre este último suceso y el anterior, porque más allá que no se han revelado detalles sobre la identidad de este acosador, “se entiende que no es ciudadano británico”.