El golfista Tiger Woods cometió el error “más bochornoso” de su carrera: “Esto es humillante”

El increíble error de Tiger Woods

El legendario golfista Tiger Woods, considerado como uno de los mejores en la historia del deporte, protagonizó un curioso incidente durante un torneo de golf virtual de la TGL en Palm Beach (Florida). Durante el enfrentamiento entre su equipo, Jupiter Links, y el New York Golf Club, el estadounidense cometió un error que rápidamente lo dejó expuesto ante sus compañeros y espectadores. Woods pidió confirmación de la distancia al hoyo, pero un malentendido en la comunicación terminó siendo un “golpe” a su reputación en el simulador.

Woods, quien tenía que realizar un golpe desde una distancia de 182 metros (199 yardas), escuchó erróneamente 91 metros (99 yardas) y eligió un palo wedge, ideal para distancias más cortas. Como resultado, la bola quedó muy lejos del destino esperado. “Escuché 99 yardas, así que salí y golpeé”, comentó el cinco veces campeón del Masters de Augusta. El deportista compartió sus sensaciones en la transmisión de ESPN al afirmar: “Uno de los momentos más bochornosos de mi carrera golfística acaba de suceder. Simplemente lo arruiné. Metí la pata, es realmente vergonzoso”.

El error técnico tuvo consecuencias inmediatas para el resultado del partido. Cameron Young, representante del equipo contrario, aprovechó la oportunidad para encabezar una victoria por 10-3 a favor del New York Golf Club. El equipo vencedor, compuesto por el citado Young, Rickie Fowler y Matt Fitzpatrick, campeón del Abierto de los Estados Unidos en 2022, terminó arrollando a su adversario.

Pese al golpe, Jupiter Links se tomó el traspié con espíritu lúdico. Kevin Kisner y Tom Kim, compañeros de Tiger, no pudieron contenerse ante el blooper y terminaron en el suelo por el ataque de risa. “Estamos aquí para divertirnos”, lo exoneró Kisner, buscando bajarle el tenor a la falla.

La experiencia también estuvo marcada por el contexto emocional del golfista, quien atraviesa la reciente pérdida de su madre, Kutilda, quien falleció a los 80 años el pasado 4 de febrero. “No había golpeado una pelota de golf desde que jugué con el presidente Trump el 9 de febrero. Ha sido un proceso duro. Realmente no he pensado en el golf, y no creo que piense en ello durante un tiempo aquí”, confesó.

Este difícil momento personal influyó en su breve ausencia del circuito profesional y su decisión de enfocarse en torneos tecnológicos de simulación en lugar del PGA Tour. Pese a la tragedia, el jugador expresó gratitud hacia sus seguidores y colegas, quienes le enviaron muestras de apoyo. “Esto es verdaderamente humillante”, agregó entre risas incómodas sobre su error.

Woods viene de sufrir el fallecimiento de su madre hace 15 días (Denis Poroy-Imagn Images)

Más allá de anécdotas como esta, Woods, de 49 años, no pierde de vista su objetivo de retomar plenamente su actividad deportiva. Las secuelas del accidente automovilístico sufrido en 2021 continúan impactando en la salud de la leyenda, quien recientemente se sometió a una cirugía de espalda en un intento por aliviar las complicaciones derivadas de aquel incidente. Desde entonces, el deportista ha enfrentado serias dificultades para alcanzar una recuperación completa, afectando su vida deportiva y personal.

Aunque el futuro competitivo de Tiger aún es incierto, la figura del multicampeón sigue siendo una de las más relevantes e inspiradoras. Incluso en un entorno distinto al tradicional, Woods demuestra que su pasión por el golf, aunque no lo haya convertido en noticia su talento, sino un error que se hizo viral.