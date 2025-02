Un ex jefe de equipo de la Fórmula 1 reveló cómo Briatore sedujo a Colapinto y sus claves para que Alpine sea ganador

Flavio Briatore y Franco Colapinto en su encuentro en Montecarlo este fin de semana (@flaviobriatore)

Flavio Briatore tiene un nombre ganado en la Fórmula 1 y, tras celebrar títulos con Michael Schumacher y Fernando Alonso, volvió a estar en el centro de la escena al lograr la incorporación de Franco Colapinto a Alpine. El argentino fue un boom en la parte final de la temporada pasada y llegó a la escudería francesa como piloto de reserva, aunque podría llegar a correr este año.

Colapinto estuvo en el radar de varios equipos y hasta Red Bull llegó a entablar negociaciones avanzadas con Williams, que sigue teniendo un vínculo con el bonaerense de 21 años, según lo informó el jefe del equipo inglés, James Vowles. El pilarense no tenía lugar este año como titular en el team inglés, que continúa con Alex Albon y contrató a Carlos Sainz. Franco llegó cedido por cinco años a Alpine.

Sobre por qué Briatore fue el que se quedó con Colapinto, el exjefe de Haas, Guenther Steiner, declaró: “Todo el mundo hablaba de Colapinto. El único que lo eligió fue Flavio. Hagámoslo, dijo, ‘vamos, me quedo con este chico. No sé lo que voy a hacer con él, pero me lo llevo’. Todos los demás hablaron. ‘Voy a tomarlo. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello’. Se lo llevó, y ésa es la fuerza de Flavio, tiene el respeto de la gente de Alpine para hacer lo que tiene que hacer”.

Hoy afuera de la Fórmula 1, pero con sobrado conocimiento de todo lo que pasa en los boxes, Steiner siguió elogiando a su compatriota, Briatore, al que conoce mucho y explicó sus cualidades: “Flavio sigue adelante con un enfoque muy práctico, sin escuchar estupideces”.

El día que Franco Colapinto se subió por primera vez a un Alpine. El hecho lo dio a conocer Flavio Briatore

“Es simplemente su enfoque práctico. El mayor trabajo que tiene que hacer, lo está haciendo. Está limpiando. Ese es su mayor trabajo, porque no le importa si tiene que limpiar. Para él, es como ‘estoy haciendo un trabajo. No estoy siendo el Sr. ’Buen Tipo’. No, soy el Sr. Antipático. Estoy haciendo un trabajo’”, subrayó.

Según Steiner, Alpine requiere de una depuración tras malas temporadas: “Independientemente de los problemas que hayan tenido, el equipo ya no tenía visión, ni orientación, ni nada. Sólo era un montón de gente haciendo un trabajo”, apuntó.

Briatore, según el análisis de Steiner, identificó rápidamente esta falta de dirección y comenzó a tomar medidas para corregirla. “Entró, miró a su alrededor y dijo: ‘¿Qué está haciendo realmente toda esta gente?’ Bueno, la mitad de ellos no están haciendo nada porque nunca se definió, porque ninguno de los directores de equipo que había allí tuvo la oportunidad de hacer nada de todos modos, porque vinieron y se fueron”, sentenció.

Según el enfoque de Steiner, Flavio se centra en eliminar los elementos innecesarios dentro de la organización antes de construir una estructura sólida. “Está limpiando lo que hay y luego construyendo sobre ello. Todos los demás llegaron construidos, y había una masa de gente. Allí ya no había una visión clara porque ninguno de ellos, para ser justos, tenía tiempo para hacerlo”, aseguró.

El encuentro entre Colapinto, su mánager, María Catarineu, y Flavio Briatore en Qatar a fines del año pasado, cuando aún estaba en Williams

Con un historial que incluye la construcción de equipos ganadores en el pasado, Briatore parece estar aplicando las mismas estrategias que lo llevaron al éxito en Benetton y Renault. Su visión práctica y determinación para reorganizar Alpine podrían ser el impulso que el equipo necesita para volver a competir al más alto nivel en la F1.

Cabe recordar que Briatore se incorporó a mediados del año pasado a Alpine como asesor ejecutivo y es una de las personas con mayor poder dentro del equipo. Cuando llegó, la escudería de Enstone estaba novena y penúltima en el Campeonato Mundial de Constructores y de la mano del italiano terminó sexta.

Desde su llegada el mes pasado, Colapinto atrajo la atención de Briatore: posteó en sus redes el día que se subió por primera vez a un coche de Alpine, se mostraron juntos en viajes a los Alpes suizos y en Montecarlo. Además, Joan Villadelprat, ex asistente del italiano, afirmó que Flavio piensa que “tiene en Franco al siguiente Michael Schumacher”.

También se reveló el plan que tiene Briatore para que Alpine pelee por el título en 2027. Aunque el camino hacia la cima no será fácil, las primeras señales de cambio ya son visibles en Alpine, un equipo que busca dejar atrás años de incertidumbre y consolidarse como un contendiente serio en el campeonato mundial.