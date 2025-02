Un necesitado Newell’s recibirá a un Central que llega en gran forma al clásico de Rosario: hora, TV y formaciones

Newell's y Rosario Central se enfrentarán en el clásico desde las 17 horas

El fútbol argentino se paraliza ante la presencia de un nuevo clásico rosarino, que abrirá la jornada del domingo del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17 horas. Newell’s y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa en el duelo interzonal de la sexta fecha del campeonato local, en un duelo en el que los dos equipos llegan con realidades completamente diferentes. Dirigirá Fernando Echenique y televisará la señal TNT Sports.

El Canalla llega al enfrentamiento de forma ideal: mantiene su invicto en el torneo y se ubica segundo con 11 unidades en la Zona B. A su vez, los dirigidos por Ariel Holan se impusieron en tres oportunidades (3-0 a Godoy Cruz en el debut, 2-1 contra Lanús en la segunda fecha y 3-1 versus Atlético Tucumán en la tercera), mientras que igualó sin goles contra San Martín de San Juan y Deportivo Riestra, en lo que fue la última presentación de la Academia.

El panorama en la otra cara de la moneda es desolador. La Lepra se ubica en el 13° puesto de la Zona A con solo tres puntos, provenientes de la victoria por 1 a 0 frente a Aldosivi. En cambio, cayó en las otras cuatro oportunidades: 0-1 vs. Independiente Rivadavia, 3-0 vs. Banfield, 2-0 vs. Central Córdoba y 0-1 vs. Defensa y Justicia.

Esta última derrota frente al Halcón de Florencio Varela catapultó a que Mariano Soso quede en la cuerda floja, ya que podría abandonar su cargo como director técnico si no consigue un buen resultado frente a su clásico rival. Al mismo tiempo, luego de dicha caída, se vivieron momentos de tensión en las zonas aledañas al Coloso Marcelo Bielsa por un enfrentamiento entre la policía y los hinchas de Newell’s.

¿Qué marca el historial? El clásico rosarino se disputó un total de 273 veces, dejando un notable saldo a favor de los dirigidos por Ariel Holan. Rosario Central le saca 18 enfrentamientos de diferencia a su máximo rival: ganó en 94 ocasiones, empataron en 103 y Newell’s se impuso en 76.

“Es el clásico más importante de mi carrera. Es mi primer clásico rosarino. Los compañeros me contaron bastante y el contacto que hemos tenido con la afición fue importante. Tenemos que tomarlo con seriedad y confianza“, explicó Keylor Navas en la conferencia de prensa anterior al duelo. A su vez, agregó: ”Es el que tengo a la vuelta de la esquina, entonces lo vamos a tomar con esa seriedad. Ojalá en el futuro podamos contar una bonita historia de este clásico. Para mí es lo más importante en ese momento“.

"Estos son partidos especiales y particulares. El contexto queda de lado y tenemos una responsabilidad enorme, hay que estar a la altura. Hemos jugado muy seguido y lo vimos poco a Newell’s. La verdad que nosotros nos ocupamos de nuestro equipo, pero sabemos con qué tipo de jugadores cuentan ellos", afirmó Facundo Mallo en la misma sala de prensa.

Posibles formaciones:

Newell’s: Keylor Navas; Tomás Jacob, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Ever Banega, Luca Regiardo, Alejo Tabares o Martín Luciano; Mateo Silvetti, Carlos González y Gonzalo Maroni o Luciano Herrera. DT: Mariano Soso.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte o Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: José Carreras.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

