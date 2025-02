River Plate no se baja del mercado de pases: apunta a dos jugadores de Selección y una variante en ofensiva

River Plate sigue activo dentro del mercado de pases (AP Foto/Gustavo Garello)

Tanto Marcelo Gallardo como los dirigentes fueron muy concretos en los jugadores a buscar durante este mercado de pases (recalaron Gonzalo Tapia, Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Matías Rojas, Giuliano Galoppo, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi), es por eso que salvo contadas excepciones todos los refuerzos estuvieron a disposición desde los primeros días de la pretemporada.

Sin embargo, las salidas cerca del cierre, sumado a la dura lesión que sufrió Agustín Ruberto, cambiaron un poco el panorama y le brindaron al Millonario al menos tres cupos disponibles para añadir más jugadores a su plantel. Los de Núñez tendrán tiempo hasta el 12 de marzo por las transferencias al exterior del uruguayo Agustín Sant’Anna al RB Bragantino y a Pablo Solari al Spartak Moscú, sumado a la baja del joven delantero de la Sub 20 de Argentina. Vale destacar que podría ampliarse a cuatro las posibilidades de incorporar dependiendo de lo que suceda con Rodrigo Villagra, quien llegó a un acuerdo de palabra con el empresario Foster Gillett. Una de las opciones que baraja el estadounidense es colocar al volante en una institución fuera del país.

La intención en River Plate es utilizar dos de esos cupos en un lateral izquierdo y en mediocampista central. Para la opción del lateral izquierdo la prioridad era la del ex Unión de Santa Fe Lucas Esquivel. Cuando todo parecía finiquitado, la dirigencia de Athletico Paranaense volvió a cambiar las condiciones de venta del joven argentino, lo que terminó cansando y llevó a desistir de la operación a los de Núñez.

Gabriel Suazo, uno de los apuntados por River Plate para el lateral izquierdo (Credit: Morgan Tencza-USA TODAY Sports)

Con este escenario planteado, Gabriel Suazo es una de las alternativas que evalúan para reforzar ese sector del campo para competir con el Huevo Acuña y Milton Casco. El lateral izquierdo chileno, de 27 años, se formó en Colo Colo y actualmente es capitán y titular indiscutido en el Toulouse de Francia, donde juega desde enero de 2023. Con contrato vigente hasta mediados de 2026 y sin cláusula de rescisión, la negociación no asoma sencilla.

En la presente temporada, participó en 19 de los 21 encuentros disputados por su club, 13 de ellos como titular. Además, es pieza clave en la Selección de Chile, con la que ya suma 31 presencias.

El futbolista nacido en San Bernardo tuvo la oportunidad de enfrentar a River en la Copa Libertadores 2022 con el Cacique y quedó impactado con el equipo argentino. En aquella ocasión, expresó su admiración por el club y por Marcelo Gallardo: “Sería hermoso jugar en River, es una tremenda institución, de las más grandes de Sudamérica, que siempre está peleando por ganar”. También elogió la figura del entrenador, a quien considera un referente: “No he tenido la oportunidad ni de decírselo, pero ya jugar contra un equipo dirigido por él es un orgullo, un placer. No es tan solo un talentoso, es un esforzado en lo que hace, se ve que se dedica al 100% a su trabajo”. También fueron ofrecidos Gabriel Rojas (Racing) y Julián Aude (Los Angeles Galaxy).

Kevin Castaño asoma como refuerzo de River Plate (@kevincasta5/Instagram)

Aunque este semestre retornó un histórico como Enzo Pérez al club, en el Millonario no se conforman y buscarán añadir otra variante a la zona media del campo. El elegido es otro hombre de selección: Kevin Castaño, quien en redes sociales mostró abiertamente su deseo de abandonar el Krasnodar de Rusia y ponerse la banda roja cruzada en el pecho mediante varios guiños a los hinchas. Por ahora en Núñez no fueron a fondo, pero saben que el elenco europeo pide una cifra cercana a los 10 millones de dólares. El oriundo de Itagüí disputó esta temporada 21 encuentros en el elenco ruso, donde aportó un gol y brindó cuatro asistencias.

El tercer cupo que posee el conjunto dirigido por el Muñeco abrió el abanico para una repetida frase en los últimos tiempos en los pasillos del estadio Monumental durante las últimas ventanas de transferencias: “oportunidad de mercado”. Por estas horas serán ofrecidos varios nombres y todos serán evaluados, pero en caso de superar los exigentes filtros, en Núñez no cierran las puertas a sumar un nombre en ofensiva, pero advierten que deberá dar un salto de calidad y aportar algo que hoy el plantel no tenga o donde no se destaque.

Con las salidas del paraguayo Adam Bareiro y Pablo Solari, sumado a la lesión de Agustín Ruberto, Marcelo Gallardo actualmente cuenta en ofensiva con Miguel Borja, Facundo Colidio, Gonzalo Tapia y el juvenil Ian Subiabre, que se encuentra actualmente en el Sudamericano Sub 20.

Vale destacar que si se producen los desembarcos del chileno Suazo y el colombiano Castaño, el jugador apuntado debiera ser argentino, ya que los otros futbolistas que ocupan cupo de extranjero hoy en River Plate son el colombiano Miguel Borja, el chileno Gonzalo Tapia, el paraguayo Matías Rojas y el uruguayo Sebastián Boselli (está a préstamo en Estudiantes de La Plata). El chileno Paulo Díaz se nacionalizó argentino y no ocupa plaza de foráneo.