Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo avanzaron en el Argentina Open a pesar de la lluvia

Sebastián Báez ganó en su debut en el Argentina Open (Foto: Prensa Argentina Open)

La segunda jornada del Argentina Open se vio condicionada por las lluvias que coparon el cielo porteño. Para después del mediodía, había programados cuatro partidos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club pero solo uno de ellos finalizó en tiempo y forma: Sebastián Báez, que llego a semis del Challenger de Rosario la semana pasada, venció en set corridos a su compatriota Camilo Ugo Carabelli, por 6-4 y 6-4. Tras las precipitaciones de la tarde, la actividad retomó a última hora y se definieron dos encuentros que habían sido interrumpidos que determinaron, además, que los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo se enfrente en los octavos de final.

Los primeros en saltar a la cancha principal Guillermo Vilas fueron Seba, quien ocupa el puesto 31° del ranking mundial, y el reciente campeón del en Rosario, Ugo Carabelli (87°). En casi dos horas de juego, el tenista nacido en la localidad bonaerense de San Martín se impuso en un duelo peleado. Si bien Báez perdió el saque en su primer turno desde la línea, en el sexto y décimo game logró revertir el inicio. En el cierre del match, la diferencia llegó en el décimo parcial, cuando Seba obtuvo la única rotura.

La lluvia interrumpió la segunda jornada del Argentina Open y obligó a postergar los partidos de la primera ronda (Foto: Argentina Open)

A continuación, el número uno albiceleste, Fran Cerúndolo (28°), finalista de la edición 2021, comenzó su duelo contra el italiano Luciano Darderi (59°), pero no pudo terminarlo hasta pasadas las 23. Después del primer set, en el que se impuso 6-4, el agua copó el escenario y partido suspendido. El mayor de los hermanos logró mantener su nivel de juego a pesar de l complicación por la interrupción y cerró el match con otro 6-4. Su triunfo trajo aparejada una sorpresa.

Cerca de la medianoche porteña y a metros de distancia, Juan Manuel, el menor de los hermanos, también pudo concluir su cotejo que había sido interrumpido por las precipitaciones. En un cruce de jugadores de ranking similar y compatriotas, Juanma (139°) se impuso por un ajustado 7-6 (4), 5-7 y 7-5 a Román Burruchaga (141°), en más de tres horas y media en pista. De esa manera, quedó configurado que en la siguiente instancia los Cerúndolo serán protagonistas del último turno del miércoles.

Juan Manuel Cerúndolo venció a su compatriota Román Burruchaga por la primera ronda del Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (Foto: Argentina Open)

Para el turno nocturno, que estaba pautado para no antes de las 18:30, Tomás Etcheverry (44°) iba a medirse contra la joven promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca (99°). Pero el clima no permitió, ni siquiera, que comenzará la acción. Según informó la organización del certamen a última hora del martes, el duelo se llevará a cabo desde las 13.30 del miércoles en el court principal.

Una de las grandes atracciones para la jornada era la presentación de Diego Schwartzman (386°), que tiene previsto que el Argentina Open sea su último torneo como profesional. El tenista, cuando las condiciones lo dispongan, se medirá contra el chileno Nicolás Jarry (40°) en el que puede ser su partido despedida. “El resultado está lejos de ser lo que más me importa, pero sé que tengo que competir bien por la gente que va a venir. Debo dar un buen espectáculo y disfrutarlo; ese es el gran objetivo para este martes”, sentenció el argentino.

El último cotejo interrumpido y que deberá esperar al miércoles fue el del bosnio Damir Dzumhur (90°) ante el ibérico Pedro Martínez (41°). La lluvia dijo basta cuando se predisponían a disputar el tie break del tercer set.

Los partidos Federico Coria (115°) vs. el francés Hugo Gaston (91°); y el de Jaume Munar (53°) vs. el galo Corentin Moutet (66°) no llegaron a comenzar y pasaron para el miércoles. La acción se puede ver por TyC Sports y TyC Sports Play