Una ex figura del tenis sufrió una grave lesión durante la final de un torneo y sugirió que podría retirarse: “Será complicado”

La grave lesión que sufrió el tenista Lucas Pouille

El tenista francés Lucas Pouille sufrió una grave lesión durante la final del Challenger de Lille ante su compatriota Arthur Bouquier. El incidente ocurrió en el segundo set cuando Pouille buscaba igualar el marcador tras haber caído 6-3 en el primero. En el octavo game de la segunda manga y con el resultado a favor (5-3), un mal movimiento de su pie derecho lo dejó tendido en el suelo, sujetándose la pierna con gestos evidentes de dolor.

Pouille tuvo que abandonar la cancha en silla de ruedas y, tras someterse a estudios médicos, confirmó la gravedad de la lesión. “Los resultados son los que pensábamos. Rotura completa del tendón de Aquiles. Les agradezco de corazón todos sus mensajes. Me voy a operar en los próximos días y ya veremos después”, comunicó el jugador en sus redes sociales.

El francés de 30 años se mostró pesimista sobre su futuro en el circuito. “Cabe la posibilidad de que haya sido el último partido de mi carrera, porque volver al más alto nivel después de esto será complicado”, declaró durante la premiación del torneo, unas horas antes de recibir el diagnóstico que lo alejará por lo que resta de la temporada del circuito ATP.

Pouille, quien llegó a ser número 10 del ranking ATP en 2018 y semifinalista del Abierto de Australia en 2019, había mostrado signos de recuperación en 2024. Con 43 victorias y 18 derrotas en el año, logró ascender desde más allá del puesto 300 en el ranking y buscaba consolidarse nuevamente entre los mejores del mundo para 2025.

Sin embargo, más allá de los desafíos deportivos, el francés atravesó momentos personales complejos, incluyendo problemas de adicción. En una entrevista con la revista Clay, Lucas confesó: “Ahora mismo estoy muy feliz, muy orgulloso de mí mismo. Las sensaciones dentro de la pista son cada vez mejores”.

El tenista francés subió esta foto junto a la confirmación de su grave lesión (Lucas Pouille)

Sobre sus expectativas, expresó: “Nunca se sabe lo que puede pasar. No sé si volveré a disputar unos cuartos de final de Grand Slam o unas semifinales, como hice en Australia, pero daré todo lo que tenga para permanecer dentro del top 100”.

En los últimos tiempos, Pouille también habló sobre el impacto de compartir sus problemas personales. “Es difícil hablar de estos temas cuando eres un atleta profesional. Se supone que siempre tienes que dar una buena imagen, pero la gente tiene que entender que está bien sentirse mal. Es importante hablar de ello para sentirse libre”, explicó.

También destacó cómo la paternidad cambió su visión de la vida y del tenis: “Mi principal objetivo es ser un buen padre. Me encantaría que mi hija me viera jugar y estuviera orgullosa de mí. Ahora la presión que me pongo es diferente, ya no me importa tanto la opinión de los demás”.

A la espera de su cirugía y del proceso de rehabilitación, el futuro de Lucas Pouille en el tenis es incierto. La gravedad de la lesión y el extenso tiempo de recuperación podrían marcar el final de la carrera de uno de los tenistas franceses más destacados de la última década.

A lo largo de su carrera, Pouille conquistó cinco títulos ATP: Metz (2016), Viena (2017), Stuttgart (2017), Montpellier (2018) y Budapest (2017). Además, fue una pieza clave en el título de Francia en la Copa Davis 2017.