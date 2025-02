La dura crítica de Ruggeri a Cascini por sus declaraciones contra el arbitraje tras la caída de Boca ante Racing

Cascini y Ruggeri fueron compañeros en la TV

El último sábado Racing se impuso por 2 a 0 ante Boca Juniors, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Una vez que el encuentro finalizó, Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize, expresó que, según su óptica, su club había sido perjudicado. En ese contexto, Oscar Ruggeri salió al cruce en F90, el programa que se emite por ESPN y en el que es panelista: “Está mal. De la manera que se quejó, lo que dijo. Si no Cascini tendría que salir cuando lo benefician. ¿Sale a hablar y dice ‘hoy nos beneficiaron’?“.

“El día de Talleres (octavos de final de la Copa Argentina 2024) la pelota se fue dos metros, hicieron el gol, no salió y dijo ‘hoy nos beneficiaron’“, sumó el ex defensor campeón del mundo con la selección argentina.

Una de las polémicas del partido se dio en el primer gol de la Academia: Gastón Martirena realizó el lateral unos metros más adelante de lo que correspondía en el comienzo de la jugada del tanto,

Es por esa situación que el Cabezón fue más allá y sentenció: “He visto a (Luis) Advíncula, que corre y se va 10 metros, ¡déjense de joder! Estás jugando un clásico, estate atento... Le hacen el gol de lateral y decís que te lo tiraron 5 metros más adelante. En una final tenés que estar atento, con los ojos abiertos, déjense de joder”. “Todos hacen los laterales así”, agregó.

Las palabras de Cascini que desataron la crítica de Ruggeri:

“Yo creo y veo lo mismo que ven todos, se acuerdan en esta cancha la mano de Jonathan Gómez. Después en un viaje el árbitro nos reconoció que había sido penal, mira vos”, comentó post partido. “Parece que siempre que venimos a este estadio nos roban, porque la palabra es esa. Debe tener buena relación Racing con la AFA. La de Martirena es expulsión”, subrayó.

Luego continuó con su queja y se explayó: “Me voy con bronca, futbolísticamente tenemos mucho que mejorar, pero después el partido fue malo, luchado. Nosotros nos vamos con el sabor amargo porque las cosas tienen que ser diferentes, parejas y sentimos que hace rato no lo son. Andá a saber qué hacen en el VAR en Ezeiza. La misma patada que pega Barinaga fue la que pega Martirena, y la de Barinaga fue amarilla. Si tienen que echar, echen”.

Martirena salió reemplazado luego de una jugada en la que podría haber recibido una segunda amarilla, por lo que el Mosquito indicó: “Estaba atento el cuerpo técnico de ellos, pero el árbitro otra vez se equivoca en contra de nosotros, y después en cancha de Boca ven todas las jugadas para ver qué nos anulan. Ya estamos cansados de todo esto, miren que no hablamos nunca y tratamos de tener perfil bajo, pero esto es demasiado”.

Vale recordar que Cascini fue compañero de Ruggeri en la TV y ya había tenido un cruce con el ex defensor cuando fue al estudio a visitar a sus ex compañeros.

“Vos me debés un asado todavía, ahora que me acuerdo”, declaró el integrante del Consejo de Fútbol. El Cabezón, sorprendido, le contestó: “¿Y cómo te lo voy a pagar si estás todo el día adentro de Boca?”. Raúl volvió a la carga recordando la apuesta que hicieron antes de que asumiera en el Xeneize. “Y bueno, pagámelo y lo comemos. Pero él me debe un asado por el tema de las elecciones, ¿te acordás? Después te lo digo afuera”, agregó el dirigente en aquella oportunidad.