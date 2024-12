“Hicieron realidad mi sueño”: el mensaje de Colapinto por radio para el equipo Williams antes del GP de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el fin de la temporada de Fórmula 1, y también el cierre de un capítulo significativo para Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 21 años que debutó este año en la categoría más prestigiosa del automovilismo. Esta carrera en Yas Marina no solo representó una oportunidad de oro para demostrar su talento, sino un momento de agradecimiento hacia su equipo, Williams.

Antes de que las luces verdes dieran inicio a las emociones en pista, Colapinto tomó un instante para dirigirse por radio a su equipo, expresando con voz emocionada: “Gracias chicos, gracias por estas carreras, hicieron realidad mi sueño”. El oriundo de Pilar cierra así su primera temporada en la elite del automovilismo con nueve carreras y un destacado bagaje de experiencia.

En la previa, James Vowles, jefe de la escudería británica, ponderó la actuación del argentino al finalizar la temporada. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Franco intervino, y realmente no le dimos la preparación adecuada desde el principio, pero desde la primera vuelta que hizo en Monza hasta los resultados en Baku, Singapur, Austin, ha sido excepcional, y creo que, para mí, realmente merece otro aplauso, por toda la ayuda durante el año y el apoyo”, declaró Vowles, subrayando el impacto positivo que Colapinto ha tenido no solo en el equipo, sino también en el ámbito deportivo.

El camino de Colapinto hacia Abu Dhabi no estuvo exento de desafíos. Reemplazando a Logan Sargeant, el piloto argentino impresionó en cada oportunidad que tuvo, a pesar de haber comenzado solo practicando en las sesiones libres en Silverstone. La presencia de Colapinto en la Fórmula 1 resuena especialmente en Argentina, avivando la pasión por el automovilismo al ver nuevamente su bandera presente en el Gran Circo.

El Jefe de Williams elogió el paso del argentino por la Fórmula 1 (Reuters)

No obstante, el futuro de Colapinto sigue siendo incierto. Las posibilidades de obtener un asiento fijo para la temporada 2025 se mantienen como una incógnita. Al respecto, el jefe de Red Bull, Christian Horner, comentó en una entrevista para ESPN: “Creo que con el talento que tenemos en nuestro programa junior es difícil ver donde encajaría Franco actualmente. Está haciendo un gran trabajo, espero que consiga un asiento en la Fórmula 1, pero dentro de Red Bull, con nuestro programa junior, creo que tenemos suficiente fuerza y profundidad”.

La jornada en Yas Marina tampoco fue sencilla. Una salida de pista durante la FP2 del viernes dejó dañada la parte inferior de su monoplaza, lo que afectó su rendimiento en la clasificación, donde firmó el 19° no tiempo y quedó eliminado en la Q1. En la rueda de prensa posterior, Colapinto explicó: “La verdad que en la FP2 se rompió mucho el piso. Lo reparamos pero perdí más de diez puntos de downforce, que es un montón. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto la verdad que no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy, pero es lo que hay”.