Riquelme habló tras el sorteo del Mundial de Clubes: la zona de Boca, el primer refuerzo y la ampliación de la Bombonera

Juan Román Riquelme habló tras el sorteo del Mundial de Clubes 2025

Juan Román Riquelme habló por primera vez después del sorteo del Mundial de Clubes 2025 que se llevó acabo ayer en Miami, ceremonia en la cual se hizo presente. El presidente de Boca Juniors se mostró a gusto con la zona que determinó el azar, conformada por Bayern Múnich, Benfica de Portugal y Auckland City de Nueva Zelanda. En tanto, también hizo referencia al mercado de pases (dio casi por hecha la llegada del primer refuerzo) y la posible ampliación de la Bombonera.

“Para nosotros es un orgullo y una felicidad poder estar en el Mundial de Clubes. Y una felicidad también los equipos que nos tocaron, son todos de un nivel muy alto. La competencia va a estar muy linda y nosotros tenemos confianza en el equipo que tenemos. El grupo que nos tocó está bien, esperemos competir de la mejor manera”, fue lo primero que dijo Román en diálogo con Radio La Red. Y amplió: “Cuando uno era futbolista, soñaba con enfrentarse a los mejores equipos del mundo para ver si estaba a la altura. Lo hicimos bastante bien, ojalá que ahora los muchachos estén con la misma ilusión y compitamos de la mejor manera. Para nosotros somos el club más grande del mundo y queremos competir contra todos”.

Por otra parte, aseguró que todavía no le llegaron confirmaciones sobre las posibles sedes y fechas del certamen internacional del año próximo: “En los próximos días informarán todo. Lo más importante es que vamos a estar en el campeonato mundial y Boca va a representar al fútbol argentino. Tenemos la ilusión de hacerlo bien y vamos a defender los colores de la mejor manera”.

Riquelme contó que el Consejo de Fútbol y Gago trabajan en refuerzos

En cuanto a la llegada del primer refuerzo, dio casi por hecho lo del chileno Carlos Palacios (Colo Colo): “Estamos bastante avanzados, en los últimos detalles. La semana que viene puede estar en Buenos Aires haciendo los estudios médicos. Si está todo como pensamos, puede ver el partido contra Independiente en la Bombonera”.

Sobre el mercado de pases en general, manifestó: “Fernando (Gago) está muy pendiente de eso con Marcelo (Delgado), Raúl (Cascini) y Mauricio (Serna). Me da risa que del Consejo hablan todo el día y no paran de trabajar. No se toman vacaciones hace cinco años. Están pendientes de los temas del equipo. En algunas posiciones tenemos que reforzarnos y esperamos hacerlo bien. Confío en los muchachos del Consejo y en el entrenador. Ojalá podamos armar un gran equipo para que la gente esté contenta y se sienta identificada con el equipo. ¿Mallo y Campaz? No, no. Solo tenemos la ilusión de que Palacios esté en Buenos Aires la semana que viene”.

Y completó: “Tenemos mucho para trabajar y pensar en qué jugadores nos van a hacer más fuertes para que el entrenador pueda trabajar con lo que él piensa. Es importante el partido en Rosario porque queremos clasificar a la Copa. Están trabajando para que el plantel sea más competitivo, pero después escuchás cosas... Dyabala, que es estrella del fútbol italiano hace diez años. O Paredes, que es amigo mío, lo quiero y adoro, hablo seguido, pero tiene la ilusión de seguir jugando allá un tiempo más. Tenemos la confianza de que en algún momento vendrá, pero así lo comprometen con el hincha al chico”.

Román se refirió a la posible ampliación de la Bombonera (AP Foto/Gustavo Garello)

Otro de los tópicos por el que fue consultado Riquelme fue la posible ampliación de la Bombonera. Primero mencionó: “Si uno se pone a mirar, sacando a Estudiantes e Independiente, los demás clubes tienen hace la misma cantidad de años la cancha y del único equipo que se habla es de Boca por si tiene que renovarla o no. Boca tiene todo firmado, tiene estadio por 40 o 50 años más. La Bombonera estaba abandonada y se inundaba. El predio estaba abandonado y cuando vinieron las estrellas de Colombia a entrenar nos felicitaron por tenerlo como uno de primer nivel”.

Enseguida ahondó: “Jamás a los vecinos de la Bombonera les voy a golpear la puerta para que se vayan de su casa. En la TV uno escucha que tenemos que comprar manzanas, pero hay familias e hijos que están felices de vivir ahí, abrir la ventana y ver la Bombonera. Mejorarla la vamos a mejorar siempre. El cambio es gigante a cómo la agarramos. Cada día seguiremos haciendo cosas. Si la podemos ampliar, también lo vamos a hacer. Queremos hacer algo para que sea más grande, ojalá que si lo hacemos, la Ciudad de Buenos Aires nos ayude y acompañe”.

OTRAS FRASES DE RIQUELME

¿Boca buscará un arquero? “Hace tres meses armaron una novela porque Romero no renovaba, ahora están pidiendo arquero. Esto es así. ¿Que Medel se va? No, tiene contrato. Nosotros pensamoes en el partido en Rosario y terminar el campeonato. Palacios vendrá la semana que viene a hacerse los estudios, no hay que ocultar nada, pero después pensamos en los dos partidos que nos quedan y hacerlo bien”.

El formato de los campeonatos argentinos. “Sería diferente jugar el torneo largo a comienzos de año, porque vos tenés 27 partidos. Cualquier equipo pierde 3 o 4 partidos y los entrenadores tienen más tiempo. Si no, al técnico lo echás porque están diciendo que queda afuera de los cuatro que se clasifican a los mano a mano. Y después cuando se pierde una semifinal dicen que está mal. Contra Estudiantes nosotros hicimos un gran partido, en Copa Argentina llegamos a una semifinal, que no es fácil. Fijate que el único de los grandes que llegó hasta ahí fue Boca. Nos dolió mucho quedar afuera, pero siempre se analiza a Boca. Si no sale campeón, es un fracaso”.

Su injerencia en el mercado de pases. “Boca es mi vida, yo dejé un poco de lado a la familia y mis hijos porque vivo para mi club. Duermo y descanso poco, pero vivo y deseo lo mejor para mi club. Confío mucho en el Consejo y el entrenador que tenemos hoy. Siempre que me pidan una opinión (por los refuerzos) se las voy a dar, pero estoy muy entretenido, con mucho trabajo. En la asamblea dimos el balance más grande de la historia del club, eso me da mucha felicidad por más que no se diga”.

Las críticas y el día a día en el club. “Hablo poco porque tengo mucho trabajo y a veces se molestan por eso. Tengo todas las obligaciones, tengo que hablar, ponerme moño y sombrero, reírme cuando quieren... Te pueden criticar y asesinar cada día y después dicen por qué no hablo, que esto y que lo otro. Soy una persona normal, que trabaja y no molesta a nadie. No le debo nada a nadie, eso es bueno. Tengo el compromiso con la gente de cuidar al club y hacerlo crecer”.