Albon dejó un sugestivo mensaje sobre el futuro de Colapinto y habló sobre la locura de los hinchas argentinos durante el Mundial

El sugestivo mensaje que le soltó Albon sobre el futuro de Colapinto

La Fórmula 1 está afrontando su última carrera en la temporada 2024, al igual que Franco Colapinto. El argentino todavía no tiene una butaca asegurada de cara al próximo año en la Máxima, pese a los rumores que lo vincularon a Red Bull y Alpine. No obstante, el pilarense completará sus nueve carreras disputadas en el Gran Premio de Abu Dhabi, un circuito que ya conoce perfectamente.

El año pasado, en la pista de Yas Marina, es en donde realizó los test de postemporada con Williams y obtuvo la superlicencia para correr en la categoría reina del automovilismo. Y su conocimiento del asfalto quedó demostrado en las primeras prácticas libres, ya que obtuvo el séptimo lugar en la FP1 y estaba marcando una vuelta perfecta en la segunda sesión, hasta que se salió de pista y tuvo daños en el piso del monoplaza.

De esta manera, el albiceleste fue parte del podcast Team Torque, organizado por la escudería británica. Allí, como ocurrió en los episodios anteriores, pasaron un divertido momento junto a Alex Albon y respondieron preguntas que le realizaron los fanáticos. Sin embargo, el tailandés palpitó el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 y dejó un mensaje sugestivo sobre el final.

El cuestionario de Franco sobre su experiencia en la F1

Cuando ambos se estaban despidiendo del video, y sin previo aviso, Albon afirmó: “Te vamos a ver un montón... Un montón el próximo año”. A pesar de que el mismo Colapinto se mostró sorprendido y anonadado por las declaraciones de su compañero, lo único que hizo fue acrecentar los rumores que posicionan al argentino como uno de los mayores contendientes a ocupar un lugar en la parrilla la próxima temporada. Sin embargo, no será en Williams, quienes ya tienen confirmada la dupla titular con el Alex y el español Carlos Sainz Jr.

Por otro lado, uno de los temas centrales fue qué es lo que van a hacer una vez que termine el fin de semana de actividad. Ante esta pregunta, Colapinto confirmó que va a volver a España, lugar donde reside, pero antes irá a la fábrica de Williams que tiene la sede en Grove. Allí, participarán de una fiesta de fin de año el día jueves por la noche. Sin embargo, cuando el tailandés le preguntó a Franco sobre cuando iba a volver a la Argentina, el joven de 21 años aseguró que “es mejor no decirlo”. Esto es haciendo referencia a la cantidad de público que se puede acercar al aeropuerto en su arribo a tierras albicelestes.

“Podemos conseguirte un autobús Myprotein para recogerte y puedes el de dos pisos. ¿Tienen autobús de dos pisos en Argentina? Como cuando ganan la Copa del Mundo”, contentó Albon. A esto, el argentino respondió: “Sí, tuvieron uno sin techo. Hubo problemas en la Copa del Mundo porque no tenía techo y estaban pasando por debajo de los puentes. Sabes, en la autopista. Y la gente estaba saltando”.

La locura de los hinchas argentinos y los festejos del Mundial

Ante esta respuesta, el ex piloto de Red Bull quedó sorprendido por la locura de los hinchas argentinos, aunque es consciente del amor que tienen por sus deportistas. Esto mismo quedó en claro en otro momento de la charla, cuando Albon sometió a Colapinto a un cuestionario en el que solo podía responder con una palabra.

Las primeras respuestas del oriundo de Pilar fueron sarcásticas, intentando decir respuestas erróneas en tono de broma. No obstante, el albiceleste tuvo que cambiar su postura ante la pregunta sobre quiénes son los mejores fans. “Los argentinos. Y esta no es la respuesta incorrecta. Desde el corazón”, reflexionó. “Son de lejos los fans más apasionados que he visto”, soltó Albon, quien aseguró que tenía miedo si respondía otra cosa.

Por otra parte, Colapinto se mostró tajante ante la pregunta “¿La mejor celebridad que has conocido en las carreras?”. “Lewis Hamilton”, contestó de forma rutilante. Al mismo tiempo, tampoco se olvidó de su amigo Bizarrap. “Fue el más grande que he visto. Sí, pero él es mi amigo. Pero es una celebridad, pero él vino más como un amigo. Pero Lewis es como el más grande. Tiene como 50 millones de seguidores”, comentó.

A su vez, también hablaron sobre los partidos de golf que jugó Colapinto con sus dos managers. Allí, el argentino le mostró su “swing” al tailandés, quien es un auténtico fanático del deporte. Precisamente, a pesar de que Franco aseguró que “no entendía por qué les gusta tanto”, Albon aseveró que el argentino tiene un buen movimiento.