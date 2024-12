Franco Colapinto habló por primera vez de la posibilidad de firmar con Red Bull para el 2025: “Hay muchas negociaciones”

Franco Colapinto tendrá su última experiencia en Fórmula 1 al cumplir este fin de semana con el noveno Gran Premio pautado con Williams cuando fue elegido para reemplazar a Logan Sargeant a mitad de temporada. El argentino todavía no definió qué sucederá con su carrera en 2025, aunque por primera vez fue claro sobre la chance de emigrar a Red Bull, uno de los principales interesados en sus servicios.

“Siempre hay que mantenerse obviamente muy positivo, pero también hay que ser realista: creo que en Red Bull hay muy pocas chances. Tienen a varios pilotos en la Academia, uno que está por ganar la Fórmula 2. Lo veo complicado la verdad. Pero bueno, mientras haya posibilidades y mientras esté acá, en Fórmula 1, siempre pueden cambiar las cosas. Voy a intentar disfrutar el fin de semana, disfrutar mi última carrera este año y hacer todo lo que tenga en mí, maximizar la oportunidad. Es una oportunidad magnífica la que tuve este año, así que hay que disfrutar y en especial seguir aprendiendo. Maximizar el momento, la oportunidad”, reconoció el corredor de 21 años en una entrevista con ESPN en la previa del GP de Abu Dhabi que tendrá el inicio de sus actividades este viernes.

El camino del argentino todavía es una incógnita. Los rumores en torno a un arribo a la escudería austriaca habían crecido considerablemente, especialmente tras la reunión entre el jefe de Red Bull Christian Horner y su par de Williams, James Vowles, durante el Gran Premio de Brasil. Los incidentes en los que se vio involucrado Franco desde Interlagos hasta este cierre de temporada hicieron bajar sus acciones, pero es la primera vez que el propio corredor sudamericano da una mirada clara sobre este tema. Al mismo tiempo, cada vez suena con más fuerza la salida de Sergio Checo Pérez de la butaca principal de ese team, lo que podría generar un efecto dominó con el ascenso de Liam Lawson a Red Bull y la irrupción en RB de Isack Hadjar, joven corredor de la Academia de la escudería que este fin de semana podría ser campeón de Fórmula 2.

El rookie de Williams reconoció no estar tan al tanto de las campañas por su continuidad en las redes porque tomó la decisión de borrar sus redes sociales, pero aclaró: “Entiendo todo lo que está sucediendo, pero también al final es un poco que las cosas se tienen que ir dando. Es un proceso largo, ver qué puedo hacer el año que viene, hay muchas negociaciones y muchas cosas de por medio. Así que veremos qué pasa, pero es un placer haber tenido tanto apoyo”.

Al mismo tiempo que planteó: “Sé que ningún piloto en la Fórmula 1 tiene ni una parte del apoyo que tengo yo, así que para mí es algo muy especial, muy lindo, haber tenido tanto apoyo de mi país. Y, en especial, haber traído esa pasión por el automovilismo otra vez al país, que capaz la habíamos perdido un poco. Ese fanatismo por la Fórmula 1 y ahora volvió con todo esto. Para mí es un sueño hecho realidad, obviamente que lo sería estar el año que viene en la grilla, pero tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. Pero si no pasa, por lo menos disfruté mucho este año, aprendí un montón y estoy feliz de todo lo que viví. Veremos qué pasa en el futuro”.

El argentino tuvo un arranque promisorio en Monza con un 12° lugar e inmediatamente después, en el complicado circuito callejero de Baku, sumó sus primeros puntos con el 8° puesto. Tras ser 11° en Singapur y 12° en la Sprint de Austin, acumuló otras unidades con el décimo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. Tuvo un nivel positivo en México (12°) y la Sprint de Interlagos (12°), pero desde entonces inició un ciclo problemático que incluyó accidentes en Brasil, Las Vegas y Qatar.

“Es la primera vez que un piloto menor de 23 o 22 años termina sus primeras cinco carreras mejorando su posición de largada. Tuve cosas muy buenas y obviamente tuve momentos muy complicados; fue mi primera vez en la Fórmula 1. Sería una locura total que no me pasara nada y fueran nueve carreras perfectas. Es imposible. Eso es lo que a veces la gente no entiende; a mí la verdad que me patina todo. Obviamente, lo importante para los equipos de la Fórmula 1 es mostrarle la imagen completa. Es a veces lo que no ven, porque es un deporte muy resultadista y vos sos tan bueno como tu última carrera. Trabajaremos para intentar estar corriendo y no mirando la tele”, señaló.

Franco tuvo un choque en la Q2 de la clasificación en el trazado callejero de Nevada, cuando estaba presionando para llegar a la última tanda de la qualy. “Estoy intentando meter un auto en Q3, que capaz no está para Q3. Capaz estoy tomando más riesgos de lo que debería haber tomado. Y más en la situación en que estábamos de partes. La clasificación es tu momento para tomar riesgos y para ir por las últimas milésimas. Creo que era el momento para intentar, no para chocar. Tuve la ambición demasiado grande, porque a mí no me cambiaba nada doce o décimo”, señaló.

“He ido mucho más rápido que Alex. No hacía falta, pero yo adentro tengo una cosa de que quiero meterme en Q3. En ese momento busco hacer la vuelta lo mejor que puedo y no quedarme con las ganas de saber que podría haber hecho una vuelta un poquito mejor. Era un momento para arriesgar, lamentablemente terminó muy mal. Otra vez, es parte de la experiencia que viene con las carreras. Es algo normal y natural. Pero igual, fue un muy buen año y uno en el que cumplí mi sueño”, reconoció.

Si bien tuvo accidentes en Brasil (2) y fue protagonista involuntario de un incidente en Qatar que lo dejó fuera de competencia segundos después de la largada, Colapinto remarcó que la principal falla fue en Las Vegas: “Fue un muy buen año en cuanto a lo personal. Más allá de las últimas carreras, que en la Fórmula 1 sos tan bueno como en tu última carrera. Es un poco así. A mí lo que me molesta de la Fórmula 1 y del automovilismo en general es que muchas veces no ven la imagen grande, que es la realidad de lo que pasó. Ven las últimas dos. Sacando a Qatar que tenía un auto viejo, en Brasil y en Las Vegas fueron malos los fines de semana. En Brasil era mi primera vez en lluvia, pero el error más grande para mí fue el de Las Vegas”.

Aunque volvió a remarcar que su choque en la qualy llegó por llevar el coche al límite: “Pero también estaba tratando de meter un Williams en Q3. Un Williams que en Singapur, en Bakú y en Monza estábamos yendo con las actualizaciones en una forma lineal. Estábamos mejorando carrera a carrera y después nos estancamos. Los otros equipos siguieron mejorando y ellos subieron la escalera, y nosotros subimos las de la C5. Tuvimos una vuelta y después empezó la degradación”.

“La realidad es que no seguimos trayendo evoluciones y mejoras. Y eso nos perjudicó del ritmo que traíamos de Bakú al que tuvimos en Qatar, que el fin de semana que todos los equipos trajeron actualizaciones, era mucho peor. Eso demuestra también en lo que tenemos que trabajar. Para mí fue un año muy lindo en el que cumplí mi sueño de ser piloto de la Fórmula 1. Más allá de lo que pase en el futuro, seguramente pasarán cosas buenas y en algún lado correré. Estoy feliz de haber cumplido lo que quería y tengo una carrera más para disfrutar, pero feliz de la posibilidad que tuve este año”, expresó.

Franco tuvo un accidente en la Q2 de Las Vegas

En su regreso a Abu Dhabi, planteó: “Mi primera vez arriba de un F1 fue acá. Tengo lindos recuerdos, con muchas ganas de volver a esta pista que es un circuito que conozco. Esperamos un buen finde, último del año. Hay mucho trabajo que venimos haciendo. Una mala racha que se va a cortar este fin de semana. Con ganas de Abu Dhabi: calorcito, sol, mejor energía y un poco más alegre todo. Mi primer sueño era subirme a un Fórmula 1. Ahí fue cuando lo conseguí (por los test de post-temporada en Abu Dhabi), ya casi un año y me quedan muy lindos recuerdos. Fue un momento muy especial y lo recuerdo con mucha felicidad y fue un momento muy lindo que tuvo en mi carrera”.

En esa línea, afirmó que será positivo terminar el año en un trazado que ya conoce: “Es positivo, creo que conocer esta pista me va a ayudar un poquito a entender más el auto. También cuando tenés tres free practice la realidad es que alcanza para estar al límite y aunque no conozca la pista, llegar en tu mejor versión a la clasificación. En carreras sprint es diferente porque hay muchas cosas diferentes, muchos factores que molestan a la preparación y que afectan a cómo llegás a clasificar. Acá definitivamente es un circuito que conozco y que me sentí cómodo el año pasado”.