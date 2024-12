Filtraron detalles del hipotético acuerdo entre Colapinto y Red Bull: por qué quedó en pausa

Colapinto, en Qatar, donde un desafortunado accidente a 500 metros de la largada lo obligó a abandonar (REUTERS/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto ya está en Abu Dhabi para disputar el cierre de la temporada de la Fórmula 1. Será -hasta ahora- su última carrera, pero aún no hay novedades concretas sobre el futuro del piloto argentino que integra el equipo Williams, que para 2025 tendrá como pilotos titulares a Alex Albon, actual compañero del bonaerense, y Carlos Sainz, quien proviene de Ferrari.

Ante ese panorama, los managers de Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, buscaron alternativas para que su pupilo pueda seguir como titular en otro equipo. Llegó un momento en que en Williams se pusieron a cargo de las negociaciones y apareció el interés de Red Bull, cuyo jefe de equipo, Christian Horner, tuvo tres reuniones con su par de la escudería inglesa.

El tema avanzó hasta Brasil, donde Franco tuvo su primer accidente y abandono en una carrera. Después de Las Vegas las negociaciones se enfriaron, pero eso no quiere decir que estén caídas. Aunque desde Europa hay quienes afirman que, en el marco de las conversaciones, Red Bull le puso un objetivo a Colapinto que, según esa versión, no pudo cumplir.

Para poder ser compañero del flamante cuatro veces campeón mundial, Max Verstappen, en 2025, a Colapinto le habrían exigido igualar o superar en resultados a Albon, según informó el medio especializado The Race. Cabe recordar que desde Singapur y hasta Las Vegas, Franco superó a Albon en las posiciones finales en carreras dominicales: 11º vs. abandono (Singapur), 10º vs. 16º (Austin), 12º vs. abandono (México), 14º vs. abandono (Las Vegas).

Franco Colapinto, sobre el Williams FW46 (Prensa Williams)

En San Pablo el tailandés no largó porque el equipo no llegó a reparar su auto tras destrozarlo en la clasificación, mientras que el argentino desertó por su accidente bajo la lluvia, en una condición en la que nunca había manejado en F1 y, pese a ello, tuvo una buena labor mientras duró en pista ganando tres lugares en las primeras vueltas y con un sobrepaso a Lewis Hamilton (Mercedes).

Franco sorprendió al ambiente de la Máxima con su irrupción desde su debut el pasado 1° de septiembre en el Autódromo de Monza, sede del Gran Premio de Italia. En sus primeras competencias mostró una rápida adaptación al Williams FW 46 luego de haber corrido hasta fines de julio en la Fórmula 2.

En su segundo Gran Premio sumó sus primeros cuatro puntos al ser octavo en Azerbaiyán, en un circuito callejero desafiante y desconocido para el pilarense. Lo propio en Singapur, donde terminó undécimo, pero hizo una gran largada en la que partió en el 12º puesto y saltó al noveno en la primera curva.

Colapinto se jugará su última ficha para ser titular en 2025 (Prensa Williams)

Estas maniobras se sumaron a sobrepasos contra pilotos muy experimentados como Valtteri Bottas (Sauber), Lewis Hamilton (Mercedes) o el que le hizo a Fernando Alonso (Aston Martin) en Austin, que fue elegido por la F1 como el mejor adelantamiento del mes de octubre.

Sin embargo, los dos accidentes de Colapinto, en San Pablo y Las Vegas, le “bajaron” su precio en las negociaciones y es por eso que en los últimos días tanto Horner como el asesor de Red Bull, Helmut Marko, mencionaron que ellos priorizaban a los pilotos de su cantera de cara a 2025. Esa postura correría tanto para Red Bull, ante la inminente confirmación de la salida de Sergio “Checo” Pérez; como en Racing Bulls, en caso de que promuevan al primer equipo a Liam Lawson y la vacante en la escuadra satélite sea ocupada por Isack Hadjar, quien pelea por el título de Fórmula 2.

En cualquier caso, ese ida y vuelta dialéctico de Horner y Marko también pueden ser tomado como parte de las negociaciones para afinar el lápiz con Williams y poder llegar a un eventual arreglo por un monto inferior al pedido por la escuadra inglesa, que tiene contrato con Franco Colapinto. Ya sea cedido a préstamo o con el pase completo, eso hoy resulta secundario y la prioridad es que el argentino sea uno de los 20 pilotos titulares en la próxima temporada.