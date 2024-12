Empujones, gritos y un cabezazo: el ataque de ira de un futbolista con su compañero tras cometer un penal en Mallorca-Barcelona

La agresión de un compañero de equipo a otro en la derrota del Mallorca

En un evento insólito durante la jornada 19 de La Liga de España, el partido entre el Mallorca y el FC Barcelona terminó en una destacada victoria para los culés, pero no sin controversia local. A pesar de que el Mallorca plantaba cara al Barcelona, el encuentro se tornó agrio para el equipo balear tras un incidente sorprendente entre sus propios jugadores.

El marcador mostraba un 1-1 cuando Lamine Yamal se escapó solo hacia el arquero Leo Roman en el minuto 55, momento en que Johan Mojica cometió un claro penalti tras cortar el avance. Raphinha no perdonó desde el punto de penal, y le dio la ventaja a los visitantes. Fue en este instante cuando la tensión brotó en el equipo local.

Manu Morlanes no dudó en recriminar a Mojica por el error, desencadenando una reacción inesperada. “Lo que sucedió después ya es mucho más insólito y surrealista”, comentaron algunos aficionados en las redes. En una muestra inaudita de frustración, Mojica, visiblemente alterado, se dirigió hacia Morlanes, intensificando la disputa verbal hasta desembocar en un cabezazo al centrocampista. Morlanes, demostrando temple, mantuvo la calma a pesar de recibir el impacto. Pero Mojica no se detuvo ahí; volvió a golpear a Morlanes, esta vez con el puño al nivel del pecho.

Barcelona se impuso 5-1 en el duelo contra el Mallorca (Reuters)

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente en las redes sociales. “Si hoy, Mojica no sale en rueda de prensa a pedir perdón a Morlanes, equipo y afición, espero que se vaya del equipo. Me da igual la calidad, las asistencias y los goles. Esto no lo quiero en mi equipo”, expresó un indignado aficionado del Mallorca. Otro espectador añadió: “El entrenador tiene que sentar a este jugador hasta que aprenda a respetar a sus compañeros. Eso se hace en el vestuario sin cámaras y solo el grupo”. Otro usuario aseguró con firmeza: “Eso es expulsión, agredir a un compañero es expulsión igual que agredir a un rival”.

Sin embargo, no todos fueron críticos. Un hincha defendió al lateral colombiano diciendo: “¿Nunca jugaron fútbol ustedes? Calentura normal del partido, se termina el juego y todo queda ahí”.

El director técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, ofreció su perspectiva tras el encuentro, contextualizando el incidente dentro de una relación profesional existente entre los jugadores. “Mojica tiene confianza con Morlanes, ya coincidieron en Villarreal y cuando hay confianza eso te permite decir más cosas. Yo creo que le estaba diciendo que teníamos que sacar más de zona y llevarla al otro lado. Al final, el vestuario está fastidiado porque teníamos mucha ilusión”, justificó Arrasate en la conferencia de prensa.

Pablo Maffeo, compañero de equipo de Mojica y Morlanes, respaldó las declaraciones de su entrenador, restando importancia al altercado. “No hay que recriminarle nada a nadie”, opinó, sugiriendo que la situación debe verse desde una óptica más comprensiva y menos punitiva.

Hasta el momento, Johan Mojica no se ha pronunciado públicamente sobre su estallido y el altercado con su compañero Morlanes. El colombiano, titular indiscutible desde su llegada al Mallorca a principios de temporada tras un exitoso paso por la selección cafetera en la Copa América, ha sido una figura destacada en el equipo. Sin embargo, en este partido particular fue el peor calificado del conjunto balear.

El encuentro terminó con un contundente 1-5 a favor del Barcelona, consolidándose en el liderato de La Liga.