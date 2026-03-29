Un misil iraní provocó un incendio en una zona industrial del sur de Israel: intentan contener la fuga de materiales peligrosos

Incendio en una zona industrial de Israel por un misil iraní

El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos, que los Bomberos de Israel trabajan para contener, según informó el cuerpo en un comunicado oficial.

El incidente en el parque industrial de Neot Hovav obligó a desplegar equipos de emergencia especializados. Los bomberos trabajan directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados y realizan tareas de vigilancia continua, según el comunicado. Imágenes difundidas por el servicio mostraron un incendio de gran magnitud en una de las fábricas del complejo, ubicado en el desierto del Néguev.

Las Fuerzas de Defensa de Israel consideran que el incidente fue causado por restos de la intercepción de un misil iraní, aunque señalaron que todavía no se ha determinado si los fragmentos contenían carga explosiva activa al momento del impacto.

Neot Hovav reúne diversas industrias químicas y plantas de gestión de residuos peligrosos, entre ellas Ecosol y la estatal ESC, de acuerdo con información de las autoridades locales. Tres equipos especializados en armas químicas y fuerzas de vigilancia de la estación de Beerseba fueron enviados al lugar para evaluar el nivel de peligro y las concentraciones de sustancias presentes en la zona afectada, según detallaron los Bomberos de Israel.

Los bomberos enfriaron tanques cercanos al área del impacto para evitar que el incendio se expandiera o que se produjeran explosiones, y recurrieron a escuadrones aéreos para colaborar en la extinción del fuego. Además, solicitaron la evacuación de la planta afectada y de las industrias vecinas, recomendando a los trabajadores buscar refugio en edificios protegidos hasta que finalizara la emergencia.

Un incendio masivo consume una zona industrial en Israel después del impacto de un misil lanzado desde Irán.

El diario israelí Yedioth Ahronoth, citando a los servicios de emergencias, informó que una persona resultó herida de forma leve a causa del ataque.

Las autoridades mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta descartar cualquier riesgo para el público o el medioambiente, de acuerdo con el comunicado de los Bomberos de Israel.

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