Un empleado infiel y miles de imágenes sensibles: los detalles de la millonaria extorsión que puso en riesgo la intimidad de Schumacher

Se brindaron detalles de la extorsión que sufrió la familia de Michael Schumacher por parte de un ex guardaespaldas

La familia Schumacher no tiene descanso desde aquel fatídico accidente de esquí en la estación de Méribel, en los Alpes franceses, en el año 2013. Desde entonces, el entorno de Michael reservó el estado de salud del histórico piloto de la Fórmula 1 para mantener su intimidad. Sin embargo, en los últimos meses el círculo íntimo del afamado deportista sufrió una extorsión por parte de un ex guardaespaldas después de que fuera relegado de su cargo. Cargado de resentimiento por el despido, amenazó a sus familiares con filtrar material sensible del siete veces campeón mundial si no le pagaban una cifra superior a los 15 millones de dólares.

De acuerdo con una exhaustiva investigación de las autoridades alemanas que dio a conocer Daily Mail, el nombre de la persona a cargo de la operación es Markus Fritsche, quien trabajó como guardaespaldas personal y asistente para la familia de Michael Schumacher durante nueve años, y es quien ahora enfrenta acusaciones de haber elaborado un plan de chantaje.

Todo se desató después de que el entorno de Schumi le comunicó que quedaba relevado de su empleo. Fritsche habría ideado un complot para extorsionar a la familia del expiloto de la Máxima. Junto a un amigo al que conoce desde hace más de 20 años, Yilmaz Tozturkan, y el hijo de este último, Daniel Lins, se habría apropiado de material sensible que incluía 1.500 imágenes, 200 videos y notas médicas personales de Schumacher, que supuestamente habría extraído de la vivienda al ser notificado de su despido.

Markus Fritsche, el ex guardaespaldas de la familia Schumacher que está acusado de liderar la operación de extorsión

El supuesto plan consistía en contactar a la familia Schumacher y exigir un pago superior a los USD 15 millones para evitar la publicación de este material en las redes. El juicio por estos hechos se llevará a cabo el próximo mes en Wuppertal, Alemania. El fiscal que lleva el caso, Wolf-Tilman Baumert, afirmó que la investigación culminó después de que los implicados fueran detenidos a través de una operación conjunta de la policía suiza y alemana.

Las acciones establecidas por Fritsche, Tozturkan y Lins se realizaron tras un aviso inicial, el 3 de junio, cuando Tozturkan presuntamente llamó ocultando su identidad para informar a los Schumacher que poseía las fotos comprometedoras. Posteriormente, el 11 de junio, Lins habría compartido cuatro imágenes con la familia a modo de presión, otorgándoles “un mes” para reunir el dinero exigido.

Por su parte, Tozturkan y su hijo fueron arrestados el 19 de junio después de ser vigilados por las autoridades. Mientras Tozturkan está acusado de extorsión, Lins enfrenta cargos de complicidad. Ambos trabajaban en un club nocturno en Constanza, en la frontera con Suiza, aunque también residían en Wuppertal. Por otro lado, Fritsche, en libertad bajo fianza, reside en Wulfrath, cerca de Wuppertal, y en el momento de su detención trabajaba para Mercedes Benz en Düsseldorf.

Yilmaz Tozturkan, uno de los implicados en la extorsión a la familia de Michael Schumacher

Este caso se desarrolla en un contexto en el que Schumacher, de 55 años y quien no ha aparecido públicamente desde su accidente de esquí en 2013, sigue siendo una figura cuya privacidad es celosamente resguardada por su familia. De hecho, según reportes desde Alemania, Michael estuvo entre los invitados del casamiento de su hija, Gina. Dicha boda se realizó bajo estrictas medidas de privacidad, reflejando el esfuerzo de la familia por mantener un control discreto sobre la atención mediática desde el accidente de esquí del expiloto hace 11 años.

Este accidente le causó un severo traumatismo craneoencefálico al golpear su cabeza contra una roca pese a estar usando casco, una protección que no evitó que histórico corredor de Benetton y Ferrari estuviera al borde de la muerte. Desde entonces, la familia ha gestionado de manera muy cuidadosa toda la información sobre el estado de salud del piloto.

Daniel Lis, el hijo de Yilmaz Tozturkan, quien habría sido el experto en informática que fue parte de la operación

Tras el accidente, Schumacher fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas de emergencia y permaneció en coma inducido durante 250 días. Al despertar, fue trasladado a su hogar en el lago de Ginebra, donde sigue recibiendo atención médica intensiva. Los detalles sobre su estado son escasos, aunque algunas fuentes no oficiales sugieren que está en silla de ruedas y tiene respuestas cognitivas reducidas.

En 2019, Schumacher inició una terapia de rejuvenecimiento celular, destinada a tratar de regenerar su sistema nervioso, aunque la familia no ha proporcionado actualizaciones significativas sobre su evolución tras este tratamiento.