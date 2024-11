La seguridad para la final de la Copa Libertadores: operativo como un Superclásico y listas de admisión para los barras

Las autoridades de Seguridad informaron cómo será el operativo

Una invasión. Con sólo caminar por el centro porteño uno entiende la dimensión que para los hinchas del Botafogo y el Atlético Mineiro tiene la definición de la Copa Libertadores. Y ambas barras ya están en suelo argentino para decir presente en el estadio Monumental. Y si bien hasta ahora todo ha ocurrido sin incidentes, hay un operativo a la altura de un River-Boca para que nada ocurra. Con más de 2500 policías afectados a la seguridad, incluyendo los de Ciudad de Buenos Aires (serán 2000 distribuidos en todas las jornadas con 1500 abocados específicamente al radio del encuentro esta tarde) y de la Bonaerense (a cargo de cuidar a ambos planteles, Botafogo alojado en Pilar, Mineiro en Hudson) más todo el personal de Gendarmería que trabajó en las fronteras y las rutas, Argentina espera que el choque entre los equipos del país vecino empiece, transcurra y termine en paz.

Hubo controles en las fronteras y en el recorrido de los micros que trajeron a los hinchas desde Brasil

Si bien ambas barras no son las más peligrosas de Brasil, si es cierto que tienen facciones de temer. La del Botafogo lo dejó en claro cuando recibió a Peñarol en la semifinal en Río de Janeiro. Aliados a la de Flamengo, fue una cacería lo que sucedió por la avenida Atlántica y mucho tiene que ver en esto el cambio de guardia de los radicales del equipo carioca. Hasta hace un tiempo la tribuna tenía por dueños a un grupo denominado Loucos por Fogo, que estaban considerados los menos problemáticos de todo el Estado. Pero fueron desbancados por un grupo más nuevo llamado Furia Jovem que quiere hacerse notar a fuerza de violencia. Varios de ellos están en la lista de 198 barras con derecho de admisión que Brasil le envió al Ministerio de Seguridad de la Nación para que no puedan ingresar al Monumental. Hasta ahora uno que intentó burlar esa prohibición volando por la aerolínea Air Canada fue rechazado en Ezeiza e inmediatamente deportado. El resto por lo pronto no estaba identificado en los 57 micros que se controlaron hasta la tarde de ayer en los pasos fronterizos.

Desde Brasil enviaron una lista con los barras que tienen derecho de admisión (Foto Reuters/Aline Massuca)

También la barra de Mineiro tiene sus cosas. No es tan violenta como la del Cruzeiro, su clásico rival de Belo Horizonte, y su núcleo duro se denomina Galocura. Cuando River fue a jugar la semifinal de la Copa Libertadores hubo algunos incidentes menores pero lejos de las situaciones que los hinchas argentinos han vivido tanto en Río de Janeiro como en San Pablo o Porto Alegre. Lo que no significa que no haya un seguimiento especial por parte de las fuerzas de seguridad argentina. Los de Mineiro, además, tienen relación en la Argentina con los de Racing y con los de Estudiantes mientras que los de Botafogo intentaron un acercamiento con los de Vélez a partir de un contacto de los barras de Fluminense (históricos aliados de los de Liniers) más la presencia en el equipo brasileño de Thiago Almada.

Hinchas de Mineiro en Recoleta, en la previa de la final (Foto Reuters/Francisco Loureiro)

Bajo este contexto se organizó la seguridad. En principio a la parcialidad carioca se la hizo ingresar por Santo Tomé, Corrientes, donde fue escoltada por Gendarmería por la Ruta 12 primero y 9 después hasta Campana, donde la responsabilidad pasó a la Policía Bonaerense hasta el ingreso a la Ciudad. La escolta era impactante: 64 policías divididos en motos, móviles y camión de operaciones especiales para que nada ocurra. En el caso de quienes venían desde Belo Horizonte se los hizo cruzar por Iguazú y de allí desviarse por Entre Ríos y Santa Fe hasta la autopista Rosario-Buenos Aires con igual cantidad de efectivos de custodia. Hasta la tarde de ayer las caravanas de ambas barras habían pasado por los puestos fronterizos sumando más de 100 micros, 98 camionetas, 254 autos y se esperaba otro tanto esta madrugada. Botafogo vendió 35.000 localidades y de Mineiro se esperan entre 15.000 y 20.000 hinchas. Si bien el Monumental no estará a tope, el marco según creen en Conmebol no bajará de los 65.000 espectadores. Hasta ahora sólo está agotada la cabecera del Botafogo y la platea baja Belgrano del Mineiro. En el resto sobran tickets que van desde los 60.000 pesos para la Sívori baja del equipo de Belo Horizonte hasta los 864.000 pesos que cuesta la categoría Hospitality.

En el operativo participarán efectivos de varias fuerzas de Seguridad

Por otro lado hay dos puntos dentro de la Ciudad que tendrán especial atención policial. Por un lado la zona del Microcentro y Puerto Madero, donde se concentra la mayoría de hinchas brasileños y también el Fan Fest montado en Vicente López, muy cerca del Parque Costero. De hecho la concentración de los hinchas de cada equipo quedó bien delimitada: los micros del Botafogo saldrán desde la Costanera Sur, al lado del casino flotante y llegarán hasta el Lago Regatas a metros de Figueroa Alcorta y Pampa, desde donde deberán ir todos caminando bajo la atenta mirada de 406 efectivos. En el caso de los de Atlético Mineiro la salida también es en Costanera Sur pero en la otra punta, al lado de la terminal de Buquebus, y la concentración final en el Parque de los Niños, en la colectora de la avenida Cantilo. También habrá otros 406 efectivos monitoreando todo su paso.

En cuanto a ambos planteles, hubo un dispositivo en los ingresos a ambos hoteles para que no se arroje pirotecnia impidiéndoles descansar y unos serán escoltados de Hudson, los del equipo de Gabriel Milito, y los otros desde Pilar, los del team de Thiago Almada. Así, todo está listo para una final histórica en el Monumental que alguna vez se soñó que albergara a River pero que finalmente tendrá una contienda cien por ciento brasileña.