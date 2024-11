Boca Juniors, a punto de cerrar su primer refuerzo para 2025: la suma millonaria que pagaría

El presidente del Colo Colo reconoce las gestiones con Boca Juniors para llevarse a Carlos Palacios

El interés de Boca Juniors por el futbolista Carlos Palacios, figura clave del Colo Colo, ha sido confirmado oficialmente por Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que dirige al club chileno. La entidad argentina está dispuesta a comprar la totalidad del pase del extremo izquierdo de 24 años.

En una rueda de prensa improvisada, Mosa aseguró: “Efectivamente, la gente de Boca se ha contactado con nosotros. Están viendo cómo llegar a un acuerdo para quedarse con los servicios de Carlos”.

El club presidido por Juan Román Riquelme quiere comprar la ficha del trasandino, quien tiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2025. “Ustedes saben que ahí hay una sociedad con Vasco da Gama. Lo que estaría comprando Boca sería el 100% de los derechos económicos del jugador”, informó el directivo.

El club xeneize estaría dispuesto a desembolsar 4,8 millones de dólares para cerrar la operación. “Él tiene muchas ganas de ir. Yo conversé días atrás con Carlos. Si tenemos algún tipo de noticia en los próximos días se las daremos a conocer”, expresó Mosa.

Carlos Palacios es pretendido desde hace tiempo por Boca Juniors

El acercamiento de Boca Juniors no es una novedad. Hace un año, medios trasandinos informaron sobre el interés del club argentino en Palacios, aunque en aquella ocasión no se concretó ningún acuerdo. Más recientemente, durante el transcurso del año, Boca presentó una oferta formal que Colo Colo decidió no aceptar.

En caso de que se confirme la transferencia, el club chileno recibiría 2,4 millones de dólares por su parte. Esta operación económica sería altamente beneficiosa para el club presidido por Mosa, particularmente en vista de las inversiones necesarias para enfrentar las competiciones de 2024.

Boca Juniors busca reforzar de la mejor forma al plantel dirigido por Fernando Gago. Una eventual clasificación para la Copa Libertadores implicaría una agenda cargada con cinco competencias: la Libertadores, el Mundial de Clubes, los dos campeonatos locales y la Copa Argentina.

De momento Boca Juniors está con 60 puntos, a 3 de River Plate, el último de los que está consiguiendo el pase a la Libertadores por la tabla anual. Sin embargo, el líder de esta nómina es Vélez, que, en caso de consagrarse en la Liga Profesional, liberará un cupo que sería ocupado por el xeneize si logra mantener su posición en las últimas tres fechas.

La otra llave es la Copa Argentina y este miércoles buscará el pase a la final en el duelo ante Vélez, en Córdoba. Si logra el título en este certamen, accederá a uno de los lugares.

Cabe recordar que Boca Juniors no jugó la Libertadores porque no logró clasificarse. Estuvo a un paso si ganaba la final de 2023 ante Fluminense, pero cayó en la final.

No obstante ello, los puntos que sumó en las últimas ediciones del principal torneo de clubes del continente, le valieron la clasificación al Mundial de Clubes que se disputará entre junio y julio del año próximo en los Estados Unidos.