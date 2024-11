Revelaron que un colaborador de Guardiola no quería a Messi: “No le gustaba, decía que era jugador de futsal”

Un entrenador del Barcelona no quería a Lionel Messi y decía que era jugador de futsal

Rodolfo Borrell, uno de los entrenadores de las divisiones inferiores del FC Barcelona entre 1996 y 2006, tuvo probablemente una de las visiones más desacertadas de la historia. Según Borrell, Lionel Messi no tenía las condiciones suficientes para jugar al fútbol de manera profesional. Así lo contó Cristian Hernández, quien compartió las formativas con la Pulga.

En una conversación con el programa “El 10 del Barça”, Hernández reveló que tuvo un entrenador que no le gustaba Messi: “Cuando yo estaba en Can Barça teníamos un entrenador que se llamaba Rodolfo Borrell, que años después ha sido segundo entrenador de Pep Guardiola, al que no le gustaba Leo Messi”.

En una declaración insólita, agregó: “Decía que era un jugador de fútbol sala, que pisaba mucho la pelota y que regateaba mucho y, en realidad, era al revés, porque si algo tenía Leo Messi era que se iba directo a la portería. Rodolfo Borrell lo decía claramente”.

Hernández amplió su relato durante la entrevista afirmando que aquel entrenador de la cantera comentaba que Leo, por entonces con apenas 13 años, “no era jugador para el Fútbol Club Barcelona”. El ex canterano de los Cule remarcó: “Al fin y al cabo, no vamos a descubrir a Leo Messi, pero eso lo decía un entrenador de la cantera del Barça”.

Lionel Messi con el trofeo de la Champions de la temporada 2014/2015 (Photo by VI Images via Getty Images)

Para fortuna del mundo del fútbol y del club catalán, la directiva no hizo caso al análisis de Borrell y dejó que uno de los mejores jugadores de la historia se desarrollara en la cantera del Barcelona. La historia tiene un final conocido, el astro argentino y el Barça formaron una de las sociedades más fructíferas del último tiempo.

Lionel Messi acumuló un total de 778 partidos oficiales con la camiseta del FC Barcelona, registrando 672 goles y 303 asistencias. Durante su paso por el club, conquistó 34 títulos, incluidos 10 Ligas de España, 4 UEFA Champions League y 3 Mundiales de Clubes.

En una entrevista reciente en el programa “El Nou Clam”, producido por la cadena catalana 3cat, Messi expresó con emoción su vínculo con Barcelona y su visión sobre el presente del club. El capitán de la Albiceleste habló sobre su vida en la ciudad y el significado que tiene para su familia: “Mis hijos, mi mujer y yo echamos mucho de menos Barcelona. Tenemos amigos y dejamos muchas cosas allí. Mis hijos son catalanes y yo viví toda la vida en Barcelona. Me siento de Barcelona y lo echo mucho de menos”, confesó. También manifestó su intención de regresar en algún momento: “Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pero nuestra intención es vivir en Barcelona porque es nuestra casa”.

El momento del zurdazo de Messi que le dio la Champions 2008/2009 ante el Manchester United

A pesar del deseo de volver a España, el rosarino tiene contrato con el Inter Miami para 2024 y 2025, con opción para 2026. En vísperas de la siguiente Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el conjunto estadounidense confía en cumplir el acuerdo en su totalidad.

En cuanto a las formativos del Barcelona, Messi destacó el papel de los jóvenes talentos de La Masía. “Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad desde hace un par de años. Cuando se les da confianza, responden porque conocen el club mejor que nadie y están acostumbrados a jugar de esta manera desde pequeños”, afirmó.

En el mismo diálogo, el argentino llenó de elogios a Hansi Flick, entrenador de los Culé: “Es un honor escuchar al mejor jugador del club y de la historia decir que le gusta este Barça. Se nota que sigue de cerca al equipo y tiene el corazón acá”, afirmó el técnico, reflejando el impacto de las declaraciones de Messi sobre el club y su presente.