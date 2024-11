Colapinto habló tras la carrera en Las Vegas de F1: su popularidad, cómo se enteró de la muerte de su abuelo y su “parecido” con Messi

Colapinto - Cómo Se Lleva Con La Popularidad Tras Su Llegada A La F1

Franco Colapinto cerró un fin de semana con muchas emociones encontradas. Terminó en el 14° lugar en el Gran Premio de Las Vegas después de haber largado desde los pits tras el fuerte choque que tuvo durante la clasificación, que casi lo imposibilitó disputar la carrera. De esta manera, el argentino sigue demostrando su buen rendimiento en la Fórmula 1 y se postula como uno de los jóvenes más fuertes en la categoría, además de sumar un carisma inigualable en el Gran Circo.

En este sentido, el argentino también tiene una historia conmovedora por detrás y en reiteradas ocasiones reveló detalles de todos los sacrificios que tuvo que hacer para poder subirse a un monoplaza de la Máxima. A esto, se sumó una explosión mediática inmediata en las redes sociales y en los medios que chocó contra un joven de 21 años. “Mi sueño desde chiquito era manejar un F1 y listo. Todo lo que viene alrededor, yo nunca lo busqué, nunca lo quise”, afirmó de forma contundente el piloto de Williams, en diálogo con Perros de la Calle, en Urbana Play.

“Fue muy rápido, complicado de manejar en un momento. Estoy más consciente de qué es lo que tengo que hacer, mejorar. Lleva tiempo, nunca se siente normal, no lo buscás. Son cosas que se suman con el deporte en general”, apuntó Colapinto.

Al mismo tiempo, también contó cómo se enteró del fallecimiento de su abuelo, que ocurrió mientras se estaba iniciando el Gran Premio de São Paulo, en el circuito de Interlagos. “Me enteré por las redes. El viernes me levanté a la mañana y me habían mandado mensajes amigos de ‘vi lo que pasó, mis condolencias’ y yo no entendía qué era. Fue duro, al final somos deportistas y es un poco lo que hacemos. Nuestro trabajo es rendir bajo presión”, comentó.

Colapinto - La Noticia De La Muerte De Su Abuelo

Me levanté a hacer pis, era muy temprano, como a las cinco de la mañana. Vi el teléfono un toque y empecé a leer, y no entendía qué pasó. Empecé a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo. Me enteré por redes, me puse re mal porque no sabía qué pasaba. Fue toda una situación muy fea”, agregó el piloto de 21 años.

“Dormí muy poco, la pasé mal todo el viernes. Después el sábado ya estaba recuperado. No era lo ideal pero pude manejarlo bien, estaba mi psicólogo ahí conmigo en Brasil, él me ayudó a superar la situación. No fue fácil, son cosas feas. Fue un fin de semana muy difícil para mí. Es así la ley de la vida, no pasó en un buen fin de semana por ahí. Son cosas que nos hacen más fuertes como personas”, explicó Franco sobre el impacto que le causó la noticia.

Por su parte, respondió a una pregunta sobre el esfuerzo que tuvo que hacer durante todo su recorrido para llegar a la Fórmula 1 y la comparación con los inicios de Lionel Messi. “Tuve algo parecido. El esfuerzo es parecido, y las ganas de llegar a lo máximo de nuestro deporte fueron las mismas. Mis ganas de conseguir lo mismo que consiguió él en su deporte son las mismas que tuvo él. Hay una relación muy linda, él es un ídolo mundial, un ídolo de nuestro país. Son muy lindos los aprendizajes que nos dejó”, reflexionó.

Colapinto - Su Parecido Con Messi

“Tengo muchas ganas de seguir por este camino. Hay que seguir trabajando duro, pero venimos bien. Estoy disfrutando el mirar para atrás, ver todo lo que pasó hasta llegar hasta este momento es algo muy especial”, explicó. A su vez, agregó: “Es una presión para bien. Haberte ido tan chico, hacer tanto sacrificio: es muy gratificante cuando llegas o te acercas a ese sueño que tenías de tan chico. Pasaron muchas cosas en el camino y cuando llegas, lo disfrutás”.

Por su parte, también habló respecto a lo que depara su futuro en la Fórmula 1 y le dedicó un mensaje a todos los fanáticos que lo están siguiendo desde sus inicios en el automovilismo. “Volveremos en el futuro, en 2026, 2027, anda a saber cuándo a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas. Son incondicionales, estoy muy feliz de tenerlos”.

“Pasé momentos que me tomaron por sorpresa. No sabes nunca cuándo vas a llegar a la Fórmula 1. Yo tuve una oportunidad única este año y la verdad que estoy tratando de maximizar la oportunidad. Es una chance única y nada, disfrutándolo de manera especial. Estamos haciendo un buen trabajo y estoy tratando de demostrar que me merezco un asiento acá para el futuro. Ojalá se dé en 2026, 2025, en algún momento estaré de vuelta”, aseguró.

Colapinto - Su Futuro En La F1

Al mismo tiempo, contó sobre la euforia de los fanáticos albicelestes que viajan a todas las carreras. “La gente es una locura, a veces parece una cancha de fútbol. Es algo que yo no había visto nunca en el automovilismo, y creo que no lo había visto nadie”, afirmó. Ahora, sus más fieles seguidores deberán viajar adentrándose en Medio Oriente para su próxima presentación, en tierras que en los últimos años le sentaron bien a la bandera Argentina: desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre se disputará el Gran Premio de Qatar, que contará con carrera Sprint.

Por último, reflexionó sobre su dinámica llegada a la Fórmula 1 y cómo tuvo que pasar a enfrentarse a sus ídolos, quien tiene a Lewis Hamilton en lo más alto. “Desde muy chico fui fanático de él, junto a Senna. De golpe tenerlo al lado y correr contra él son momentos que te toman por sorpresa. Correr contra tus ídolos son cosas que no te esperas, pero al final cuando te sacas la visera y el casco son todos de carne y hueso. Son todos iguales y les querés ganar”, concluyó.