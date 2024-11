La Copa Davis cerró con balance positivo, pero sin sorteo para 2025: ¿qué le espera a Argentina?

Este 2024, la Ensaladera de Plata quedó en manos de Italia por segundo año consecutivo, tras la final ante Países Bajos que contó con la presencia del líder del ranking de la ATP, Jannik Sinner (Foto: REUTERS/Juan Medina)

Complacidos por la presencia de jugadores, el público que acompañó y con la idea fija de continuar con partidos a tres sets, el presidente de la ITF sostuvo que amoldan las competencias a los pedidos de los jugadores, pero que el éxito de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup depende de la participación de los tenistas.

La Federación Internacional de Tenis tuvo una mirada plena de satisfacción por la realización conjunta de los torneos más importantes por equipos en el mundo, ambos disputados en Málaga, en el mismo escenario y en simultáneo.

Entre frases hechas y poco esclarecedoras, pero sí muy amables, se soltaron algunas pocas directrices y certezas acerca de las dos competiciones. “Ha sido una semana increíble para el tenis”, sostuvo el presidente de la ITF David Haggerty, al tomar la palabra para abrir la Mesa redonda con la prensa en el Palacio de los Deportes José María Martín Cárpena andaluz.

“Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver un gran ambiente entre el público, los aficionados. Hemos vuelto a batir algunos records este año y, para nosotros, fue especial poder celebrar tanto la Billie Jean King Cup como la Copa Davis al mismo tiempo. Volvimos a tener una asistencia fantástica: con unos 65.000 aficionados que circularon durante toda la semana, algo más que los 60.000 del año pasado”, argumentó el titular del ente rector del tenis. También hizo hincapié en que el 43 por ciento del público que asistió “viajó desde otros países para apoyar a las naciones que participaban en la competición”.

El público de Países Bajos dio el presente en todo el Final 8 de la Copa Davis y se hizo sentir con su aliento desde las tribunas (Foto: REUTERS/Juan Medina)

En su calidad de presidente, Haggerty se enorgulleció de los números en cuanto a participación de naciones y tenistas en ambas competencias por equipos: “Fue un año récord, en cuanto a la cantidad de equipos que tuvimos jugando en la Copa Davis, así como en la Billie Jean King Cup. Creo que este año participaron 159 países y más de 800 jugadores. Esa ha sido la estrategia que nos lleva a decir los torneos son las Copa del Mundo de Tenis”.

Si bien todo se desarrolló con normalidad en la programación cotidiana, llamó mucho la atención que no se realizara el sorteo de la primera ronda de los Qualifiers de Copa Davis previo a disputarse la final de varones en la que se consagró Italia ante Países Bajos. Ante la pregunta sobre la razón que llevó a mover la fecha, el mandamás de ITF lo justificó con una expresión que sonó a excusa y que poco sirvió para aclarar: “Las naciones necesitan tiempo para prepararse y consideramos bueno no sortear hoy la primera ronda de 2025 y pasarlo para el 2 de diciembre. No tenemos problema con ello”.

El sorteo que no fue

Horas antes de la final entre Italia y Países Bajos, la ITF dio a conocer en un comunicado oficial que el sorteo para el año que viene no se iba a realizar en la mañana europea del domingo como estaba previsto.

“Debido a la cantidad de candidaturas recibidas para albergar el Final 8 de la Copa Davis, todavía estamos finalizando el proceso. Sin embargo, podemos confirmar que el sorteo de la primera ronda de los Qualifiers 2025 tendrá lugar el lunes 2 de diciembre de 2024, con hora por confirmar”, explicó la entidad. De esta manera, la Selección Argentina de Tenis YPF deberá esperar una semana más para conocer a su rival de febrero.

En caso de seguir en el banco argentino, Guillermo Coria recién conocerá al rival de Copa Davis el próximo 2 de diciembre. Las series se disputarán a principios de febrero del año que viene (Foto: REUTERS/Juan Medina)

Los albicelestes podrían enfrentar en condición de local a rivales como Suecia, Dinamarca, Hungría, Austria, Israel y Eslovaquia; de visitante a los vecinos Chile o Brasil; mientras que irían a sorteo si sale la bolilla de Corea del Sur, Suiza, Noruega, China Taipei o Japón.

La continuidad del formato

Respecto a la continuidad del formato actual o si se piensa en modificarlo para el futuro, Haggerty sostuvo que no importa cuántos cambios le hagan en el futuro, a la competencia, “todo depende de las jugadoras y los jugadores que estén dispuestos a representar a sus países”.

“Hemos estado escuchando a todos los tenistas y tenemos sus comentarios. Tratamos de acomodar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup al calendario y hemos estado haciendo muchos cambios, por eso es que vamos a volver al formato de local y visitante en 2025. Así les damos a los jugadores la oportunidad de jugar en sus países y aquí mismo. Pero lo más importante aquí es que siempre dependerá de ellos jugar, así que no importa cuántos cambios hagamos”, agregó.

Eso sí, dejó bien claro, en oposición al pensamiento del CEO de ATP, el ex tenista italiano Andrea Gaudenzi, que para él, “los partidos de Copa Davis deben continuar jugándose a tres sets. Países Bajos jugó el viernes, Italia jugó ayer -por el sábado-, hoy podrían estar cansados por haber jugado a cinco sets, así está bien”. Gaudenzi había comentado hace unos días que las finales de los Masters 1000 deberían volver a jugarse a cinco sets.

La Billie Jean King Cup también quedó en manos de Italia, tras la serie en la que se impuso ante Eslovaquia por 2 a 0 (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

Por otra parte, en la Federación Internacional se abre un período para evaluar la próxima sede para las Finales de Copa Davis y de Billie Jean King Cup, que podrían culminar en otro continente. “ITF tiene una mirada global y nuestro deber es desarrollar el tenis. Llevar la Copa Davis a otro continente o, específicamente, a China no depende sólo de dinero, sino de muchos factores que nos llevarán a tomar una decisión final”, dijo el Haggerty.

Respecto al apoyo de los jugadores o a la mirada que tienen los tenistas sobre la competencia por equipos, el presidente de la ITF tomó a Sinner como ejemplo de la importancia que todavía le otorgan a este certamen, sin importar el esfuerzo que hayan hecho en el año. “Creo que Jannik es la prueba de lo mucho que está dispuesto a hacer y dar por representar a su país. Vino aquí el año pasado y ganó la Copa Davis para Italia, después de 47 años. El jueves pasado Italia también ganó la Billie Jean King Cup y, ahora, Jannik está de regreso en Málaga nuevamente, después de una temporada tan larga y dura. Esta es la prueba de lo mucho que significa para las jugadoras estar presentes en esta Competencia”.

Para cerrar, David Haggerty enfatizó que desde ITF quieren “hacer crecer el deporte”. “Queremos llevar el tenis a todas las naciones, tener esa cantidad de naciones participando, tal vez en niveles inferiores, pero tener la oportunidad de participar en la Copa del Mundo de Tenis”.

[Sumate al canal de WhatsApp de la AAT y hacete FAN del Tenis Argentino. Para acceder y estar al día de las novedades, conocer los calendarios y recordar grandes hitos del deporte, solo tenés que hacer click acá]