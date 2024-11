La categórica sentencia de Marcelo Gallardo tras los incidentes en el final en la derrota de River ante Independiente Rivadavia

Marcelo Gallardo repudió los violentos episodios que ocurrieron en el final del partido que River Plate perdió sobre la hora ante Independiente Rivadavia en Mendoza. “Lo que observo es una reacción en caliente a través de un gesto que hace un adversario. Nada justifica esas cosas que se dan cuando estás en caliente, nada justifica tener que recurrir a la violencia más allá de un mal accionar de alguien. Se metió mucha gente, y terminó siendo muy confuso todo”, expresó el DT en la conferencia de prensa.

El Muñeco reconoció que no pudo ver bien qué fue lo que ocurrió, pero no dudó en manifestar su descontento: “La verdad que no puedo todavía detectar bien qué fue lo que pasó, pero nada lo justifica. Primero quiero decir eso, tenemos que entender que más allá de un enojo y las pulsaciones a mil una mala reacción puede llegar a generar todo esto y no está bueno que pase. No me gusta, hay que asumir la bronca y guardarse, a veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse y algunas cosas se van, pero vuelvo a repetir, nada justifica un comportamiento de todas las personas que estuvieron ahí adentro. Este acto de violencia no es la imagen que tenemos que dar hacia afuera, eso no está bueno”.

A la hora de analizar el partido, que fue con derrota 2-1 en el noveno minuto de adición, reconoció: “De eso estoy más preocupado. Hicimos un primer tiempo correcto y un segundo tiempo no bueno. Nos sometieron, no nos dejaron salir limpio desde el fondo y jugamos incómodos en el inicio del complemento. Cometimos errores y no pudimos entrar en partido. Intenté que el equipo reaccionara a través de los cambios y el partido se partió, fue raro. Nuestras búsquedas eran aisladas, ellos de contra con mucho espacio para defender y generaron muchas situaciones y pudieron haber convertido antes. No pudimos darle continuidad a lo que veníamos haciendo, jugamos un muy mal segundo tiempo y eso sí justifica no haber podido ganar. Más allá de que tuvimos alguna ocasión para convertir, eran muy aisladas, no como veníamos evolucionando en los últimos partidos”.

Gallardo continuó con su fuerte crítica al juego que desplegó River en Mendoza. “No hicimos pie ofensivamente, defensivamente y en la mitad de la cancha. El equipo necesitaba una reacción a ver si podía generar algo diferente y no terminó saliendo. Eso es falta del poco funcionamiento que tuvimos como equipo, en líneas generales, en el segundo tiempo no nos salió nada”, afirmó. Sobre las ausencias por lesión y por jugadores convocados a las selecciones, agregó: “La fecha estaba así, sabíamos que íbamos a tener algunas bajas y estábamos preparados en la semana así. Hicimos una muy buena semana de entrenamientos, estuvimos en una buena sintonía para afrontar este partido de la mejor manera y con mayor convicción, no nos salió. Cuando no sale nada, la verdad tenés que venir acá y decir no pudimos jugar como quisimos. No queda otra que reconocerlo”.

Sobre el final, el entrenador prefirió no hablar de los refuerzos y las decisiones que tomará al finalizar la temporada. “Es todavía demasiado pronto, tenemos cuatro partidos por jugar. Estos partidos marcan cuestiones que tienen que ver con el futuro, pero ahora nos queda sumar puntos para la copa del año que viene. Perdimos una posibilidad hoy con ilusiones de poder llegar hasta el final en la pelea del campeonato, hoy perdimos tres puntos y nos saca de la pelea, pero no de la sumatoria de puntos para jugar la Libertadores del año próximo. Después veremos qué conclusiones sacamos”.

Y cerró hablando sobre el análisis que puede hacer de su gestión al frente del equipo: “Es un análisis que tengo que hacer para adentro, y tengo que ser muy cauto con lo que expreso porque si tengo una crítica para hacer es para adentro y hacia nosotros. Trataré de resolverlas de cara al futuro, no hay ninguna posibilidad de que pueda manifestar una opinión en este momento y más después de un mal resultado haciendo un análisis de lo que fue de mi llegada hasta hoy. No corresponde y la haré al final cuando terminemos estos cuatro partidos que nos quedan. Ahí evaluaremos y se tomarán decisiones de cómo queremos seguir, de qué manera y con qué. Ahora que estar tranquilo aparte venimos de perder, hay una sensación de sangre muy caliente de acuerdo a lo que nos pasó en el partido y después”.