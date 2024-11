Doble gambeta de Zeballos y cabezazo “a lo Palermo” de Milton Giménez: el gol con el que Boca se puso en ventaja ante Unión

* La jugada de Zeballos y el gol de Giménez

Exequiel Zeballos fue la gran figura del primer tiempo. Boca Juniors se puso en ventaja ante Unión de Santa Fe, por la fecha 23 de la Liga Profesional, gracias a una espectacular la jugada personal. El extremo izquierdo fue clave para romper el cero en La Bombonera y recibió el reconocimiento del delantero y de todos los hinchas que lo ovacionaron.

A los 3 minutos, el Changuito recibió en la mitad de la cancha y encaró por la banda izquierda. Dejó atrás a dos marcadores a pura gambeta y tras ingresar en el área, llegó en velocidad y muy exigido al fondo, pero antes de que la pelota se fuera, mandó un centro pinchado que fue conectado de cabeza por Milton Giménez, cuyo salto le permitió ganarle a sus dos marcadores. El punta volvió a cumplir con su tarea de convertir, justo en un día en el que le tocó reemplazar a Edinson Cavani, que lo celebró desde el banco.

En el festejo, Giménez lo señaló a Zeballos y le agradeció por la jugada previa al tanto. Exequiel de a poco vuelve a tener su mejor nivel luego de las lesiones que lo marginaron. La última fue una ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, sufrida en octubre de 2023 durante un partido contra Belgrano en Córdoba. Su último gol antes de la lesión había sido el 18 de agosto del año anterior, en un encuentro contra Platense.

Changuito volvió a convertir el pasado 6 de noviembre en la goleada 4-1 contra Godoy Cruz, también por la Liga Profesional y en recinto xeneize, luego de más de 400 días sin poder anotar. El habilidoso jugador volvió a destacarse por sus frenética gambeta y velocidad que le permite romper líneas y desequilibrar.

Exequiel Zeballos hizo una gran jugada que dio lugar al gol de Milton Giménez (Crédito: X @BocaJrsOficial)

El santiagueño de 22 años se formó en las Inferiores del club y lleva 86 partidos en la Primera de Boca Juniors, anotó 8 goles y brindó 7 asistencias. Desde la llegada de Gago recuperó la confianza y la titularidad en el equipo, adaptándose al esquema 4-3-3 que prefiere el técnico. Este sistema le permitió al joven delantero volver a mostrar su potencial en el campo de juego.

Luego de aquel partido ante los mendocinos, Gago se refirió a Zeballos y sostuvo: “Lo entiendo por las lesiones porque a mí me tocó. Está en un proceso de formación todavía. Tiene condiciones muy buenas, pero debe demostrarlas constantemente, no puede quedarse con un gol ni pensar que hace 28 partidos que no convertía”.

Boca Juniors busca seguir escalando en la tabla anual y acercarse a la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores del año próximo. Le restan cuatro jornadas para poder conseguirlo. La otra llave la tendrá en la Copa Argentina, en la que jugará la semifinal contra Vélez, el miércoles 27 en el Estadio Marro Alberto Kempes de Córdoba. El campeón de dicho torneo accederá a uno de los boletos al principal torneo internacional de clubes en el continente.

En la próxima fecha Boca Juniors visitará a Huracán este sábado, desde las 21:45. Mientras que Unión recibirá a Talleres de Córdoba, el martes venidero, a partir de las 21:15.