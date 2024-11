La emoción del Changuito Zeballos por volver a convertir un gol en Boca luego de más de 400 días

La emoción del Changuito Zeballos luego de convertir el gol

Las lágrimas de Exequiel Zeballos brotaron espontáneamente, luego de que volviera a convertir un tanto después de más de un año. El suyo fue el cuarto en la goleada de Boca Juniors 4-1 a Godoy Cruz por la fecha 21 de la Liga Profesional. Las lesiones que marcaron al Changuito quedaron atrás y su emotivo festejo fue una de las notas salientes de la primera victoria en la era de Fernando Gago.

Este gol del extremo izquierdo, de 22 años, llegó tras su recuperación de una grave lesión en la rodilla y fue conmovedora la celebración del jugador, quien fue ovacionado por los aficionados en La Bombonera. Se trató del séptimo grito del santiagueño, que brindó la misma cantidad de asistencias en 84 encuentros con la camiseta azul y amarilla.

El tanto de Zeballos se produjo a los 81 minutos, cuando recuperó la pelota en el campo rival, realizó una pared con Miguel Merentiel y definió con precisión ante la salida del arquero Franco Petroli. Este gol no solo significó el cierre de una gran actuación del equipo dirigido por Fernando Gago, sino también el regreso de Zeballos a la senda del gol tras 446 días de sequía.

Desde la llegada de Gago, Zeballos ha recuperado la confianza y la titularidad en el equipo, adaptándose al esquema 4-3-3 que prefiere el técnico. Este sistema ha permitido al joven delantero volver a mostrar su potencial en el campo de juego.

La lesión que mantuvo a Zeballos alejado de las canchas fue una ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, sufrida en octubre de 2023 durante un partido contra Belgrano en Córdoba. Su último gol antes de la lesión había sido el 18 de agosto del año anterior, en un encuentro contra Platense.

Boca se expresó en sus redes sociales sobre el desahogo de su canterano y escribió “que lo llevan adentro como lo llevo yo”, en alusión a una conocida canción de la hinchada. Le sumó una foto de su festejo besando su camiseta.

La actuación de Zeballos en este partido no solo fue un alivio personal, sino también un impulso para Boca Juniors, que busca consolidarse en la liga bajo la dirección de Gago. La recuperación del joven delantero es vista como un elemento clave para el éxito del equipo en lo que resta de la temporada.

Su conversión selló el resultado ante el elenco mendocino, que se había puesto en ventaja con el tanto de Roberto Fernández, a los 7 minutos. Pero pronto el Xeneize alcanzó la igualdad con el gol de Brian Aguirre (9 minutos) y lo dio vuelta con el tanto de Edinson Cavani (21 minutos). En el amanecer del complemento Marcelo Saracchi firmó el tercero luego de una desinteligencia entre Lucas Arce y del propio Petroli.

El posteo del Changuito (@exezeballos02)

En la conferencia de prensa, Gago se refirió a Zeballos y sostuvo que “lo entiendo por las lesiones porque a mí me tocó. Está en un proceso de formación todavía. Tiene condiciones muy buenas, pero debe demostrarlas constantemente, no puede quedarse con un gol ni pensar que hace 28 partidos que no convertía”.

Esta primera victoria del proceso a cargo de Gago fue un doble festejo para Boca Juniors en su objetivo de poder ingresar a la Copa Libertadores de 2025. Le ganó a un rival directo que hoy está en zona de clasificación para el principal torneo de clubes del continente. El equipo xeneize llegó a 53 puntos en la tabla anual y quedó a 4 de Godoy Cruz y de Talleres de Córdoba, que este jueves recibirá a Lanús, desde las 18.45.

En la próxima fecha de la Liga Profesional, Godoy Cruz jugará otro duelo clave frente a Talleres, el domingo en Mendoza, desde las 19.15. Ese mismo día Boca Juniors visitará a Sarmiento de Junín, a partir de las 21.30.

La ovación al Changuito Zeballos en la goleada de Boca